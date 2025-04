Von Josef Kelnberger, Brüssel

Von einem „schwarzen Tag für die französische Demokratie“ sprach am Montag der Europaabgeordnete François-Xavier Bellamy. Das kam überraschend, denn Bellamy ist kein Parteifreund von Marine Le Pen. Er gehört den konservativen Républicains an und ist im Europaparlament einer der Stellvertreter des CSU-Politikers Manfred Weber, Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP). Der Franzose kritisiert das Urteil gegen Le Pen, Weber schweigt bis heute dazu – das zeigt, mit welch gemischten Gefühlen die Nachrichten aus Paris in Brüssel aufgenommen wurden.