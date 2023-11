Mittendrin, aber isoliert: Russlands Außenminister Sergej Lawrow beim OSZE-Treffen in Skopje.

Von Matthias Kolb, Skopje

Um kurz nach zehn Uhr betritt Sergej Lawrow in Skopje den Saal, mit regungsloser Miene geht der 73-jährige Außenminister zu seinem Stuhl. Russland ist zwischen San Marino und Rumänien platziert. Der Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hält seine jährliche Sitzung ab, doch Lawrow wird von niemandem begrüßt. Er sucht auch selber kaum Kontakt. Aber anders als vor einem Jahr, als Polen Lawrow kein Visum für das OSZE-Treffen ausstellte, durfte er in diesem Jahr anreisen und die internationale Bühne nutzen.