Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, stellt auf der Kabinettsklausur in Meseberg die Pläne für eine digitale Patientenakte vor. Sie soll von 2025 an Pflicht werden.

Von Angelika Slavik, Berlin

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) für alle Versicherten in Deutschland. Ende des kommenden Jahres werde die ePA für alle Patientinnen und Patienten automatisch eingerichtet, sagte Lauterbach der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Auf CD gespeicherte Röntgenaufnahmen, Papierakten und gefaxte Befunde sollen dann überflüssig werden. Stattdessen sollen alle Daten dem medizinischen Personal automatisch zur Verfügung stehen. Patienten, die das nicht möchten, müssen der ePA aktiv widersprechen.

Die elektronische Patientenakte steht in Deutschland eigentlich seit 2021 zur Verfügung. Allerdings ist die Nutzung freiwillig, Versicherte müssen sich selbst darum bemühen und unter anderem einen komplizierten Registrierungsprozess durchlaufen. Bisher nutzt weniger als ein Prozent der Versicherten die elektronische Akte. Durch die Neuerung erhofft sich Lauterbach effizientere Abläufe und bessere Versorgung. Eine dann vollständige Übersicht eingenommener Medikamente könnte zum Beispiel helfen, Wechselwirkungen zu vermeiden. Auch soll der Einblick in die komplette Krankengeschichte eines Patienten Diagnosen erleichtern.

Sorge vor Abwanderung der Forschung

Im Zusammenhang mit der ePa gibt es immer wieder Diskussionen um den Datenschutz. Nach Lauterbachs Plänen sollen die Patientendaten in sogenannter pseudonymisierter Form - also ohne Nennung des echten Namens - auch der Forschung zur Verfügung stehen. Bislang falle Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern zurück, so Lauterbach. Das sei auch der Grund, warum Biontech, bekannt für die Herstellung des Corona-Impfstoffes, seine Forschung an andere Standorte verlagere, so der Bundesgesundheitsminister. "Wenn wir da nicht wirklich etwas bewegen, spielen wir in der pharmazeutischen Forschung bald keine Rolle mehr."

Dennoch sollen Patienten die Möglichkeit haben, den Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten selbst zu steuern. Über eine App bekommen sie einerseits Einblick in alle vorhandenen Unterlagen und können auch festlegen, welcher ihrer behandelnden Ärzte wie viel Einblick in vorhandene Daten bekommt. Es soll auch möglich sein, bestimmten Ärzten nur ein "Schreibrecht" zuzugestehen, damit diese ihre eigenen Behandlungen oder Untersuchungsergebnisse der Akte hinzufügen, aber vorhanden Daten nicht lesen können.

Technisch will Lauterbach pragmatisch vorgehen. "Wir warten nicht, bis es für alle Befunde eine standardisierte Datenstruktur gibt." Für den Anfang werde es möglich sein, PDF- oder Word-Dateien einzuspeisen.

Neben der Patientenakte plant Lauterbach noch weitere Digitalisierungsschritte im Gesundheitssystem, so soll etwa das E-Rezept 2024 verbindlich werden. Auch soll ein "Medical Messenger" eine sichere Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten ermöglichen. Damit könnten Versicherte per Textnachricht Fragen an ihre Ärzte richten. Seine genauen Pläne will Lauterbach bei der Kabinettsklausur, die am Sonntag und Montag in Meseberg stattfindet, auch den anderen Mitgliedern der Bundesregierung vorstellen.