Im Zusammenhang mit der mutmaßlich geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Bundesanwaltschaft eine Frau wegen Terrorverdachts festnehmen lassen. Sie habe eine übergeordnete Stellung in jener staatsfeindlichen Gruppierung innegehabt, die im April aufgeflogen war, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Beamte des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz und der sächsischen Polizei hätten die Beschuldigte am Donnerstag im Landkreis Mittelsachsen festgenommen und Räume durchsucht, hieß es. Vier mutmaßliche Komplizen waren im April festgenommen worden. Die Gruppierung hatte sich laut Bundesanwaltschaft zum Ziel gesetzt, bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen und die demokratische Ordnung zu stürzen.