Karl Lauterbach muss Deutschland auf die nächsten Corona-Wellen vorbereiten. Am Erfolg seines Pandemiemanagements wird er gemessen werden, spätestens im Herbst. Natürlich weiß er das. Doch es hakt schon wieder an vielen Ecken.

Von Angelika Slavik, Berlin

Am Donnerstag steht Karl Lauterbach am Rednerpult im Bundestag, es geht um den Haushalt für sein Ministerium und um die anstehende Krankenhausreform. Da gönnt sich der Bundesgesundheitsminister eine kleine Pointe. Er sei, sagt er, "eher ein Mann der Tat als der großen Worte". Im Plenum gibt es Gelächter, Lauterbach schmunzelt. Es ist ja nicht so, als wüsste er nicht um seinen Ruf als Talkshow-Minister.