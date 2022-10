In Deutschland breitet sich das Virus rasant aus. Was sagt der Gesundheitsminister dazu? Die Regierungsbefragung im Bundestag jetzt im Livestream.

Vor dem Hintergrund stark steigender Corona-Infektionszahlen stellt sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Mittwoch in einer Regierungsbefragung den Fragen der Bundestagsabgeordneten. Zu erwarten ist, dass dann die Pandemie eine große Rolle spielen wird. Das Robert-Koch-Institut registriert aktuell 136 748 offiziell registrierte Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 799,9.

Wie reagiert der Minister auf die Entwicklung? Kommt zum Beispiel die Maskenpflicht in Innenräumen wieder? Lauterbach geht jedenfalls davon aus. Mit Blick auf den sehr hohen Corona-Inzidenzwert in München nach der Wiesn twittert er: "Das Oktoberfest erinnert uns: schreien und rufen im Innenraum maximiert Aerosolübertragung von Corona. Im Winter wird das ein großes Problem werden. Ich rechne fest damit, dass wir an der Maskenpflicht im Innenraum nicht vorbei kommen."

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sieht die Kliniken des Landes wegen eines deutlichen Anstiegs der Patienten mit Corona-Infektion vor einer schwierigen Zeit. Im Vergleich zur Vorwoche sei die Belegung um 50 Prozent gestiegen, sagt der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit etwa 19 000 positiv getesteten Patienten liege man aktuell so hoch wie zu Spitzenzeiten der Sommerwelle. "Wir laufen flächendeckend auf extrem schwierige Wochen zu", warnt Gaß. In München schlagen Experten und der Betriebsrat des städtischen Klinik-Konzerns Alarm: Das Gesundheitssystem in der Stadt stehe kurz vor dem Kollaps.