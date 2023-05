Zu wenig Kita-Plätze in Deutschland

Trotz des Rechtsanspruchs auf Betreuung in einer Kindertagesstätte fehlen einem Medienbericht zufolge bundesweit 378 000 Kita-Plätze. In der Altersgruppe 1 bis 3 Jahre fehlten 291 000 Plätze, in der Kategorie 3 bis 6 Jahre seien es 87 000. Das geht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zufolge aus einer Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion hervor. Die Angaben basierten auf Zahlen aus dem Jahr 2021, hieß es. Seit zehn Jahren haben Kinder ab vollendetem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz.

"Das im Koalitionsvertrag angekündigte Investitionsprogramm für Kitas gibt es bis heute nicht", sagte die Sprecherin für Kinder- und Jugendpolitik der Linken im Bundestag, Heidi Reichinnek. Nach Berechnungen der Linken betragen die Kosten für Kitas jährlich knapp 50 Milliarden Euro. Der Bund trage davon etwa 2,8 Milliarden Euro, den Rest schulterten Länder und Kommunen.