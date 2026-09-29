Laura Codruța Kövesi umweht der Impetus einer unerschütterlichen Idealistin. Sieben Jahre stand die 53-jährige Rumänin an der Spitze der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO). Als Chefanklägerin baute sie die erste überstaatliche Ermittlungsbehörde der Welt auf, zuständig für alle Delikte zulasten des EU-Budgets. Sie zerschlug Schmugglerbanden, brachte Bürgermeister ins Gefängnis, ermittelte gegen hochrangige EU-Beamte. Höchste Zeit, noch einmal mit mancher Illusion aufzuräumen.
Steuerhinterziehung„Wir haben einen Kontinent des Verbrechens entdeckt“
Lesezeit: 5 Min.
EU-Generalstaatsanwältin Laura Kövesi weiß, wie korrupt Europa ist. Sie warnt vor kriminellen Gruppen, die europäische Steuerzahler bestehlen – und legt sich mit der Politik an.
Interview von Jörg Diehl und Jan Diesteldorf, Brüssel
Lesen Sie mehr zum Thema