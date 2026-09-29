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Steuerhinterziehung„Wir haben einen Kontinent des Verbrechens entdeckt“

Lesezeit: 5 Min.

Die Chefanklägerin der EPPO Laura Codruța Kövesi hat die erste überstaatliche Ermittlungsbehörde der Welt aufgebaut.
Die Chefanklägerin der EPPO Laura Codruța Kövesi hat die erste überstaatliche Ermittlungsbehörde der Welt aufgebaut.
JOHN THYS/AFP

EU-Generalstaatsanwältin Laura Kövesi weiß, wie korrupt Europa ist. Sie warnt vor kriminellen Gruppen, die europäische Steuerzahler bestehlen – und legt sich mit der Politik an.

Interview von Jörg Diehl und Jan Diesteldorf, Brüssel

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Laura Codruța Kövesi umweht der Impetus einer unerschütterlichen Idealistin. Sieben Jahre stand die 53-jährige Rumänin an der Spitze der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO). Als Chefanklägerin baute sie die erste überstaatliche Ermittlungsbehörde der Welt auf, zuständig für alle Delikte zulasten des EU-Budgets. Sie zerschlug Schmugglerbanden, brachte Bürgermeister ins Gefängnis, ermittelte gegen hochrangige EU-Beamte. Höchste Zeit, noch einmal mit mancher Illusion aufzuräumen.

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Die Gruppe soll jahrelang minderwertige Samsung-Geräte als Neuware vertrieben und Dutzende Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Vor allem deutsche Kunden fielen offenbar darauf herein.

SZ PlusVon Jörg Diehl, Jan Diesteldorf, Ben Heubl und Roman Lehberger

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