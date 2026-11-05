Als Donald Trump seine Republikaner vor zwei Monaten in Dallas auf diese US-Zwischenwahlen einschwor, im Nachhinein sehr erfolglos, da saß Gina Hinojosa am Stadtrand mit Opfern des Sexualverbrechers und früheren Trump-Freundes Jeffrey Epstein zusammen. „In der Gegenwart von Überlebenden zu sein, die uns die Epstein-Akten, ihre Geschichten und ihren Mut nähergebracht haben – das ist für mich einfach bemerkenswert und so inspirierend“, sagte sie in einem kleinen Raum. Die Aufklärung in Texas werde für sie eine Priorität sein, „wenn ich Gouverneurin bin“.

Es sah damals allerdings nicht so aus, als ob diese Texanerin Gouverneurin werden würde. Sie schien genaugenommen keine Chance zu haben. Denn die Gouverneurswahl im zweitgrößten US-Bundesstaat hatte eine Demokratin zuletzt vor 36 Jahren gewonnen – und eine Latina an der Spitze der texanischen Regierung gab es noch nie. Der US-Präsident machte sich beim Parteitag nicht einmal die Mühe, ihren Namen zu verunstalten wie etwa jenen des Texaners James Talarico, für ihn „Talafreako“.

Aber jetzt wird nicht nur Talarico, 37, der erste demokratische Senator aus Texas seit mehr als drei Jahrzehnten. Jetzt hat außerdem Gina Hinojosa, 52, den republikanischen Gouverneur Greg Abbott deutlich bezwungen und wird ihn im Januar ablösen. „In Texas ist alles größer, auch die Überraschung über diesen Sieg“, sagte sie, als in Austin ihr Triumph gefeiert wurde: „Mit einer gehörigen Portion texanischem Kampfgeist haben wir bewiesen, dass alles möglich ist.“

Eine Frau, die zuhört: Gina Hinojosa (Mitte) sitzt in Dallas mit Opfern des Sexualverbrechers und früheren Trump-Freundes Jeffrey Epstein zusammen. Gabriela Passos/AP

Die nun bald oberste Texanerin spricht Englisch mit texanischem Akzent, doch sie hätte ihre Rede auch auf Spanisch halten können. Die Juristin stammt aus einer Familie mit mexikanischen Wurzeln und kam 1973 in McAllen zur Welt, direkt an der Südgrenze. Ganz in der Nähe vom Rio Grande, der drüben in Mexiko Río Bravo heißt. Obwohl sie seit 2017 im texanischen Repräsentantenhaus sitzt, war ihrem Erfolg kaum zu rechnen. Dennoch passt ihr Aufstieg zu einem amerikanischen Trend.

Latinos gewinnen in den USA mehr und mehr Posten. Und ihre Stimmen entscheiden Wahlen, mal für die eine und mal für die andere Partei. Sie sind die inzwischen wohl am meisten umworbene Wechselwählerschaft der Nation.

Die hohen Spritpreise treffen Farmer, Trucker und Gelegenheitsarbeiter

Mehr als 68 Millionen Latinos alias Hispanics leben in den Vereinigten Staaten. Weltweit wird nur noch in Mexiko mehr Spanisch gesprochen. Sie kamen aus Lateinamerika und in kleinerer Zahl aus Spanien oder wurden wie der US-Außenminister Marco Rubio und 45 Millionen andere Nachfahren lateinamerikanischer Immigranten in den USA geboren; Rubios Eltern waren aus Kuba nach Miami gezogen. Viele Familien sind hier ansässig seit den Zeiten, als Texas, Arizona oder Kalifornien noch zu Mexiko gehörten und Florida spanisch war.

Geschätzt zehn Millionen Latinos fehlen die nötigen Papiere, sie gehören zu den „illegal immigrants“. Ungefähr 39 Millionen Latinos dürfen wählen, bei keiner anderen Gruppe der US-Bevölkerung kamen in den vergangenen Jahren mehr Wähler dazu. 2024 half das Trump, besonders im Süden von Texas: Latinos dort machten bei seinem Namen das Kreuz, weil sie seinem Versprechen glaubten, dass er die Inflation senken, die USA aus Kriegen heraushalten und die Grenze sichern würde.

Stattdessen ließ der Oberbefehlshaber Iran angreifen und alles noch teurer werden. Die für amerikanische Verhältnisse hohen Spritpreise treffen außer Farmern und Truckern nicht zuletzt Gelegenheitsarbeiter, die wenig verdienen und viel unterwegs sind, bevorzugt in Pickups und Lastwagen, darunter eine Menge Latinos. Sie fahren Möbel aus, sie schuften in Gärten, Küchen und Hotels, sie bessern Straßen aus und Brücken – aber von der US-Führung werden sie alles andere als freundlich behandelt.

Eine geschützte Grenze und kontrollierte Einwanderung ist zwar durchaus im Sinne zahlreicher Bewohnern der Grenzgebiete. Jedoch haben die menschenverachtenden Razzien, Festnahmen, Abschiebungen und sogar Todesfälle dem Image der Republikaner enorm geschadet. Die drei Buchstaben ICE der vermummten Miliz aus dem Heimatschutzministerium sind ein Kürzel des Schreckens.

In Regionen, in denen vielen Latinos leben, hört man überall von der Angst, etliche Leute trauen sich kaum mehr aus dem Haus. Aber an einem Gedenkort für den Mexikaner Lorenzo Salgado Araujo in Houston kleben nun Sticker mit dem Aufdruck „I voted“, es sind stille Zeichen des Protests. Der 52 Jahre alte Mann wurde am 7. Juli 2026 von einem ICE-Beamten erschossen, er war in seinem Auto auf dem Weg zu seiner Arbeit auf einer Baustelle. Solcher Horror hat zahlreiche Latinos dazu veranlasst, diesmal für die Demokraten zu stimmen.

Die abstrus hohen Lebenshaltungskosten taten ein übriges. „Das passiert, wenn man sich mit der lateinamerikanischen Gemeinschaft anlegt“, sagte Hector Sanchez Barba von der Wählerorganisation „Mi Familia Vota“ dem Portal Axios. Oder wie es Janet Murguía von der Vereinigung UnidosUS erklärt: „Angetrieben von der Wut über die wirtschaftliche Lage und eine gescheiterte Massenabschiebungskampagne, durch die Lateinamerikaner zur Zielscheibe von Schikanen, Misshandlungen und Gewalt geworden sind, verzeichneten die lateinamerikanischen Wähler die höchste Wahlbeteiligung, die es je bei einer Zwischenwahl gab, und festigten damit ihren Status als entscheidende Wählergruppe.“

Vom Tejano-Sänger zum Parlamentarier: Bobby Pulido sitzt nun als Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus. Raquel Natalicchio/Houston Chronicle/AP

So nahm der demokratische Tejano-Sänger Bobby Pulido der Republikanerin Monica De La Cruz in Südtexas ihren Sitz im US-Repräsentantenhaus ab. Jahrzehntelang hatte er mit Cowboyhut bei Hochzeiten, Feiern zu fünfzehnten Geburtstagen, den sogenannten Quinceañeras, und Grillfesten gesungen. „Heute Abend habt ihr mir etwas anvertraut, das noch größer ist als ein Lied“, teilte er am späten Dienstag mit. „Ihr habt mir eure Zukunft anvertraut, und ich werde jeden Tag hart daran arbeiten, diesem Vertrauen gerecht zu werden.“

Die Zahl der Latinos im Kongress ist enorm gestiegen

Die Latinos im US-Kongress bekommen mindestens fünfzig neue Mitglieder. „Wir sind Amerikaner, und wir sind Amerika“, schreibt dieser Congressional Hispanic Caucus, die Vereinigung hispanischer Kongressmitglieder: „Unsere Gemeinschaften sind in unserer Demokratie kein Nebengedanke. Unsere Vertretung wächst, unsere Stimmen werden lauter, und niemand kann es sich leisten, die lateinamerikanischen Wähler als selbstverständlich hinzunehmen.“

Latinos übernehmen jetzt sogar die beiden wichtigsten Bundesstaaten: Denn außer der Demokratin Hinojosa in Texas hat auch der Demokrat Xavier Becerra in Kalifornien gewonnen, in seinem Fall wie erwartet. Der Sohn eines US-mexikanischen Vaters aus Sacramento und einer Mutter aus Guadalajara wird Nachfolger von Gavin Newsom. Er ist der erste Latino als kalifornischer Gouverneur seit 150 Jahren – und der erste Latino Kaliforniens, der zum Gouverneur gewählt wurde; Romualdo Pacheco hatten den Posten 1875 im Zuge einer Nachfolgeregelung bekommen.

Becerra war Joe Bidens Gesundheitsminister, er will die Gesundheitsversorgung auch Einwanderern zugänglich machen, denen die Aufenthaltsgenehmigung fehlt. Er erinnerte in seiner Ansprache an die kürzlich verstorbene Gewerkschafterin und Menschenrechtlerin Dolores Huerta. Und bedankte sich bei seinen Eltern, die in den Fünfzigerjahren mit zwölf Dollar in der Tasche ihr neues Leben in Kalifornien begonnen hatten. „Sí se puede“, sagte der Sohn, 68 Jahre alt. „Yes we can.“