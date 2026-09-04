Elon Musk (li.) und der argentinische Präsident Javier Milei sind sich darin einig, dass der Staat mit der Kettensäge bekämpft werden muss.

Es war, als hätte Javier Milei ein Anti-Aggressionstraining absolviert. Argentiniens Präsident, der während seiner Reden regelmäßig brüllt und beleidigt, trat am vergangenen Mittwochabend gemessen auf. Mit kontrollierter Stimme sprach er im Kongresssaal des Sheraton-Hotels in Buenos Aires von den Erfolgen seiner marktradikalen Regierung und davon, wie sich gleich gesinnte Staatschefs in ganz Lateinamerika etablierten. Die politische Landkarte des Kontinents leuchte nicht mehr rot, sondern blau.