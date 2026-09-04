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Künstliche IntelligenzRechte Regierungen öffnen Lateinamerika für die Tech-Konzerne

Lesezeit: 4 Min.

Elon Musk (li.) und der argentinische Präsident Javier Milei sind sich darin einig, dass der Staat mit der Kettensäge bekämpft werden muss.
Elon Musk (li.) und der argentinische Präsident Javier Milei sind sich darin einig, dass der Staat mit der Kettensäge bekämpft werden muss.
Foto: Nathan Howard/Reuters

Beobachter befürchten eine KI-Diktatur infolge der libertären Welle in Ländern wie Argentinien, El Salvador oder Kolumbien. Denn Datenschutz, Transparenz und Staatskontrolle stören da nur.

Von Jan Heidtmann, Buenos Aires

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Es war, als hätte Javier Milei ein Anti-Aggressionstraining absolviert. Argentiniens Präsident, der während seiner Reden regelmäßig brüllt und beleidigt, trat am vergangenen Mittwochabend gemessen auf. Mit kontrollierter Stimme sprach er im Kongresssaal des Sheraton-Hotels in Buenos Aires von den Erfolgen seiner marktradikalen Regierung und davon, wie sich gleich gesinnte Staatschefs in ganz Lateinamerika etablierten. Die politische Landkarte des Kontinents leuchte nicht mehr rot, sondern blau.

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