26. Juli 2018, 18:54 Uhr Lateinamerika Regieren vor dem Regieren

Mexikos künftiger Präsident amtiert erst von Dezember an. Das stört Andrés Manuel López Obrador aber nicht besonders. Er macht vorher schon mal Politik.

Von Boris Herrmann , Rio de Janeiro

Das neue Machtzentrum von Mexiko ist ein rot-weißes Häuschen im Kolonialstil. Es steht in der Calle Chihuahua 216 im Viertel La Roma Norte, südwestlich des historischen Zentrums der Hauptstadt. Der Hauptmieter fährt in der Regel gegen acht Uhr morgens in seinem unscheinbaren Jetta vor und hat dann erst einmal allerlei Schwierigkeiten, zur Eingangstür zu gelangen. Um diese Zeit haben sich dort nämlich schon seine Fans versammelt. Jugendliche, Erwachsene, Rentner, Arbeiter, Arbeitslose, Studenten, Journalisten stehen hier stundenlang an - für ein Foto, für einen Handschlag, ein Statement,einen kleinen Gefallen. Manche haben ihren Lebenslauf dabei und bitten um einen Ausbildungsplatz oder um ein Machtwort bei der Firma, in der sie gerade entlassen wurden. Krebspatienten fragen nach einer Geldspende für ihre Chemotherapie.

Eine Frau namens Brenda trägt dann alle Anliegen fein säuberlich in eine Liste ein, die sie nach Themen sortiert: Glückwünsche, Beschwerden, unerfüllte Versprechen, Krankheiten. Kranke haben Vorrang. Der Mann, den sie den "tropischen Messias" nennen, soll das alles richten: Andrés Manuel López Obrador, kurz Amlo. Am 1. Juli haben ihn die Mexikaner mit Rekordvorsprung zu ihrem Präsidenten gewählt.

Das Haus in der Calle Chihuahua diente als seine Wahlkampfzentrale. Inzwischen wurde es zum "Übergangsbüro" umfunktioniert. Gleichzeitig hat es sich in einen Pilgerort verwandelt. Wie so vieles in Mexiko ist auch der Regierungswechsel zwischen dem scheidenden Präsidenten Enrique Peña Nieto und seinem Nachfolger bizarr bürokratisch organisiert. López Obrador, 64, übernimmt offiziell erst am 1. Dezember die Amtsgeschäfte. Aber kaum einer scheint es aushalten zu können, bis der überaus unbeliebte Peña Nieto endlich abtritt. Das Land wartet ungeduldig auf den Heiland. Und López Obrador, getragen vom Momentum des Wahltriumphs, denkt gar nicht daran, die absurd lange Übergangsfrist einzuhalten. In der Calle Chihuahua regiert er bereits munter drauflos.

Seine erste wichtige Entscheidung bezog sich auf die Sicherheitspolitik, darauf, dass er es als gewähltes Staatsoberhaupt weiter ablehnt, von Personenschützern umringt zu werden. Auch das erklärt die täglichen Tumulte vor seinem Büro. Schon im Wahlkampf hatte er als einziger Kandidat auf Bodyguards verzichtet, wohlgemerkt in einem Wahlkampf, in dem mehr als 100 Politiker ermordet wurden. Amlo aber sagt, er sei ein Mann des Volkes, und das Volk werde seine Unversehrtheit garantieren. Den staatlichen Sicherheitsexperten bereitet das schlaflose Nächte, und zwar nicht erst, seit López Obrador in der Calle Chihuahua eine hochrangige Delegation aus Washington empfing: US-Außenminister Mike Pompeo, Finanzminister Steven Mnuchin, Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen sowie Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Sie haben dann für diesen Termin in dem so volksnahen Häuschen doch noch ein paar Gatter aufgestellt. Trotz allem war es ein Treffen, das die üblichen Protokolle ordentlich durcheinanderwirbelte.

Der "tropische Messias" stellt Weichen in Mexiko Citys Hipster-Viertel

Das Viertel La Roma Norte wurde mehrmals von schweren Erdbeben zerstört und steht mit seinem ruppigen Charme im Ruf, das neue Berlin zu sein. Zuletzt sind hier mehr Bars und Galerien entstanden als Kreuzberg je beherbergen könnte. Mitte des vergangenen Jahrhunderts war es der Abenteuerspielplatz von Protagonisten der Beatnik-Bewegung wie Jack Kerouac, Williams S. Burroughs und Allen Ginsberg, die hier Drogen konsumierten und nebenbei Bücher schrieben. An der Ecke der Straßen Monterrey und Chihuahua spielte Burroughs 1951 mit seiner Frau Joan Vollmer die berühmteste Szene aus Wilhelm Tell nach - und traf leider den Kopf statt das Schnapsglas. Einige Schritte weiter lernten sich etwa zur selben Zeit Fidel Castro und Che Guevara kennen. Genau hier soll also "eine neue Etappe der Beziehungen" zwischen Mexiko und den USA beginnen.

Die zurückliegenden zweieinhalb Jahre dieser Nachbarschaft als "vergiftet" zu bezeichnen, wäre untertrieben. Der bekennende Mexiko-Hasser Trump hat seinen Kollegen Peña Nieto immer wieder öffentlich am Nasenring herumgeführt. Mehrere Treffen wurden spontan abgesagt. Auch López Obrador bezichtigte den US-Präsidenten, "neofaschistische Propaganda" zu betreiben. Aber das war im Wahlkampf. Seit dreieinhalb Wochen erlebt man einen angehenden mexikanischen Staatschef, der einen Flirtversuch nach dem nächsten in Richtung Washington lanciert. Bei dem "Höflichkeitsbesuch" der Pompeo-Delegation wurde das Streitthema "Mauerbau" bewusst ausgespart. Dafür wäre Peña Nieto von der heimischen Presse wegen Feigheit und Hochverrat in der Luft zerfetzt worden. Der mutmaßliche Messias aber kann sich derzeit fast alles erlauben.

Etwa die erstaunliche Brieffreundschaft mit Trump. "Mich ermutigt die Tatsache, dass wir beide einhalten, was wir sagen", schrieb Amlo. Ob er meinte, dass zentralamerikanische Flüchtlinge tatsächlich so unmenschlich behandelt werden, wie Trump im Wahlkampf versprach, blieb offen. Zurück kam ein höfliches Schreiben aus dem Weißen Haus, garniert mit der Aussage, López Obrador sei "eine grandiose Person". Vorbehaltlich des unberechenbarsten Twitter-Accounts der Welt scheint es eine gemeinsame Ebene zu geben zwischen dem linken und dem rechten Populisten. Während die öffentlich abgemeldete Peña-Nieto-Regierung weiter für einen Erhalt des Freihandels-Dreibundes Nafta (inklusive Kanada) wirbt, redet Amlos Schattenkabinett mit Washington angeblich schon über ein bilaterales Abkommen.

Auch innenpolitisch stellt López Obrador Weichen, so mit der Ankündigung, das Gehalt des Präsidenten sowie hochrangiger Staatsbediensteten um 50 Prozent zu kürzen. Wenn er wirklich einhält, was er gesagt hat, wird er weder im Präsidentenpalast Los Pinos einziehen noch je das Regierungsflugzeug benutzen. Dann müsste er auch nach dem 1. Dezember weiter Jetta fahren und das Land von der Calla Chihuahua aus umkrempeln.