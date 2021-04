Von Stefan Braun, Roman Deininger, Boris Herrmann und Robert Roßmann

Eine Woche hatten sich CDU und CSU gegeben, um die Frage der Kanzlerkandidatur zu klären. Die Woche war am Sonntagabend rum - geklärt war bis dahin aber nichts. Dabei hatte CDU-Chef und Kandidaten-Kandidat Armin Laschet sogar einen noch ehrgeizigeren Zeitplan: Er hätte die Angelegenheit sehr gern bereits am vergangenen Montag mit dem für ihn positiven Meinungsbild im CDU-Präsidium und Vorstand für erledigt gehalten. Markus Söder, CSU-Chef und zweiter Kanzleraspirant, hat jedoch am Dienstag mit sehr günstigen Rückmeldungen in der Bundestagsfraktion der Union einen Fuß in die Tür bekommen. Seitdem entfaltet sich das rohe Spiel der Kräfte, hinter den Kulissen wehren sich die Laschet-Unterstützer gegen den Ansturm der Söder-Fans. Wie die Sache endet, weiß am Sonntagabend noch niemand. Klar ist nur: Es könnte länger dauern als gedacht.