Von Robert Roßmann, Berlin

Eigentlich will Armin Laschet an diesem Montag zum Thema "Gleichwertige Lebensverhältnisse" sprechen. Der CDU-Chef möchte zeigen, was seine Partei den Menschen in Ostdeutschland und in den ländlichen Regionen zu bieten hat. Dort verliert die Union gerade enorm an Rückhalt. Deshalb hat Laschet die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt mit ins Foyer der CDU-Zentrale in Berlin gebracht. Auch Barbara Klepsch steht auf der Bühne, die Frau ist Ministerin in Sachsen. Sogar in der CDU haben sie inzwischen gelernt, dass es nicht so gut ankommt, wenn nur Männer auf dem Podium stehen. Doch am Vorabend fand das letzte Triell statt, Olaf Scholz hat - zumindest ausweislich einer Umfrage - schon wieder gegen Laschet und Annalena Baerbock gewonnen. Und so muss sich Laschet erst einmal um Schadensbegrenzung bemühen.