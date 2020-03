Die Nervosität merkt man dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet an bei seinem ersten Auslandsbesuch nach der Bekanntgabe seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz. Ausgerechnet nach Israel führt die Reise, die zur Eröffnung der Repräsentanz seines Bundeslandes schon länger geplant war. In Israel wird jeder Schritt eines deutschen Politikers genau beobachtet - erst recht von jemandem, der ins Kanzleramt in Berlin einziehen möchte. 23 Journalisten sind aus Deutschland mitgereist, einige haben sich erst nach Laschets Kandidatur angemeldet. Auch Kamerateams und Fotografen aus Israel begleiten ihn am Sonntag bei seinem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und in der Präsidentschaftskanzlei in Jerusalem.

Dass ein Landespolitiker beim israelischen Präsidenten Reuven Rivlin einen Termin bekommt, ist keine Selbstverständlichkeit. Als "großen Freund Israels" und "eine der wichtigsten und vielversprechendsten Persönlichkeiten der CDU in Deutschland" begrüßt Rivlin ihn auf die ihm eigene joviale Art. Der 59-jährige Politiker rutscht auf seinem Stuhl herum, knetet seine Hände und bedankt sich nur kurz auf Englisch, um auf Deutsch fortzufahren. Wie schon zuvor in Yad Vashem sagt Laschet, es dürfe "nie wieder Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung" geben.

Laschet weiß, jeder Satz muss sitzen. Er geht nicht direkt auf die Anschläge von Hanau und Halle ein, verweist aber darauf, dass es erneut Antisemitismus und rechte Gewalt in Deutschland gebe. Dann sagt er einen Satz, der in dieser frei vorgetragenen kurzen Rede wohl vorbereitet ist: "Ich schäme mich, dass wir das in Deutschland 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz wieder erleben."

"Sicherheit von Juden in Deutschland garantieren"

Zwei Sätze später kommt er auf die Worte von Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede vor der Knesset 2008 zu sprechen: von der Sicherheit Israels, die zur deutschen Staatsräson gehöre. Am Morgen hatte die deutsche Botschafterin Susanne Wasum-Rainer der Delegation erklärt, dass diesen Satz fast jeder in Israel kenne und man aufmerksam verfolge, wer nun Merkel nachfolge. Laschet bekennt sich ausdrücklich zu diesem Satz und erweitert ihn noch: "Staatsräson ist auch, die Sicherheit von Juden in Deutschland zu garantieren." Mit seinem Besuch wolle er auch signalisieren: "In Deutschland gibt es einen starken Staat, eine starke Zivilgesellschaft, die Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung bekämpfen wird." Zum Abschluss erklärt er, die Zukunft liege in der Zusammenarbeit - um einen Satz auf Englisch zu sagen: "This is the future of our nation for our young people to create a new relationship between Israel and Germany."

Mit diesem ersten Auftritt versucht Laschet, in der Außenpolitik Profil zu gewinnen. Denn Friedrich Merz gilt als international erfahrener Wirtschaftsfachmann, und Norbert Röttgen bringt als Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag in diesem Bereich Kompetenz mit.

Als Politiker weiß Laschet, wie man historische Momente in der Gegenwart für die Zukunft nutzt, und als Journalist weiß er, wie man schöne Bilder kreiert: Kurzfristig lud Laschet den gleichnamigen Enkel von Konrad Adenauer ein, ihn zu begleiten und arrangierte in Tel Aviv ein Treffen mit dem Enkel von Israels Staatsgründer David Ben-Gurion, Moshe Ben Eliezer. Mit der Zusammenkunft sollte an die erste Begegnung von Ben-Gurion und Adenauer am 14. März 1960 in New York erinnert werden, die den Grundstein zur Aussöhnung beider Länder legte. Damit wollte sich Laschet in Israel wohl auch als Brückenbauer in Deutschlands CDU positionieren.