In der CDU hatten viele Armin Laschet nicht einmal zugetraut, Ministerpräsident zu werden. Aber dann gewann er 2017 die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile gilt der Ministerpräsident und stellvertretende Bundesvorsitzende seiner Partei sogar als einer der möglichen Kanzlerkandidaten der Union. Ein Gespräch über die Konsequenzen aus den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, die Klimapolitik der Bundesregierung und die schwierige Situation, in der sich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer befindet.

