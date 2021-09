Armin Laschet:Eine Bosheit und zwei Versprecher

Es hätte ein guter Nachmittag für den Unionskanzlerkandidaten werden können bei der Tagung der europäischen Christdemokraten in Berlin. Wenn da nur nicht Merkels Patzer gewesen wäre - und eine Gemeinheit aus den Reihen der CSU.

Von Nico Fried, Berlin

Es ist natürlich kein Zufall, dass die Spitze der EVP-Fraktion im Europaparlament ihre Klausurtagung kurz vor der Bundestagswahl in Deutschland veranstaltet. Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, sagt das auch unumwunden. Die europäischen Kollegen wollten den deutschen Freunden helfen. Man wisse, wie wichtig "eine bürgerliche Regierung in Berlin für den ganzen Kontinent" sei. Eine linke Regierung hingegen könne "zur Vertiefung von Spaltungen führen", glaubt der CSU-Politiker. Später wird er noch sagen, es bestehe "die Gefahr, dass Ex-Kommunisten wieder an die Regierungsgewalt kommen".