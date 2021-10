"Ich bin wie ich bin", so lautete Armin Laschets Antwort stets, wenn seine Berater sich mehr Selbstverstellung von ihm wünschten.

Wie konnte "unser Armin" so tief fallen? Bei der Union in Nordrhein-Westfalen suchen sie nach Erklärungen für das Scheitern des Kanzlerkandidaten Laschet. Dabei gab es ja Zweifel, von Anfang an.