Von Angelika Slavik

Neulich hatte Lars Schaade schon mal Gelegenheit, sich in seiner neuen Rolle zu probieren. Der Bundesgesundheitsminister hatte sich gerade zum fünften Mal gegen Corona impfen lassen, im Bundeswehr-Krankenhaus in Berlin, begleitet von einer Horde von Journalisten und Kameraleuten. Im Anschluss stellte sich Karl Lauterbach in den Krankenhaushof und sprach über die bevorstehende Corona-Saison. Lars Schaade stand daneben.