SPD-Chef Klingbeil in Polen:Ein Wort wie ein Drahtseilakt

Neue und alte SPD: Parteichef Lars Klingbeil in Warschau am Gedenkort für Willy Brandts Kniefall.

Von Mike Szymanski, Warschau

Es ist ein großes Wort, das Lars Klingbeil an diesem Ort mit Leben zu füllen versucht. Der SPD-Chef will keine Angst machen. Er will ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, das von Deutschland ausgehen soll. Aber kann das gut gehen, ausgerechnet an diesem Ort - wenn das Wort "Führungsmacht" lautet?