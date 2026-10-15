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KoalitionLars Klingbeil reist mit einem Sack voller Probleme

Lesezeit: 4 Min.

Lars Klingbeil am 15. Oktober in Bangkok.
Lars Klingbeil am 15. Oktober in Bangkok.
Athit Perawongmetha/REUTERS

Zoff mit dem Kanzler, Co-Vorsitzende weg, drohende Machtverschiebung in seiner SPD: Der Finanzminister fliegt zur IWF-Tagung, die Krise aber folgt ihm.

Von Claus Hulverscheidt, Bangkok

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Gesehen hat sie niemand an Bord der „Konrad Adenauer“, aber zu sagen, sie wären nicht dabei gewesen auf dieser Reise ins fast 9000 Kilometer entfernte Bangkok, würde der Sache auch nicht gerecht. Wohin Lars Klingbeil dieser Tage auch kommt, ob mit dem Auto oder dem Luftwaffen-Airbus – Manuela Schwesig, Bärbel Bas und Friedrich Merz sind schon da.

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Das Beben nach dem Rücktritt von Bärbel Bas zeigt: Nur weil die Zeiten es erfordern, reißen Politiker sich noch lang nicht zusammen. Über den unterschätzten Faktor Mensch und eine Regierung, die aufpassen muss, sich nicht selbst zu zerlegen.

SZ PlusVon Daniel Brössler, Georg Ismar, Henrike Roßbach und Robert Roßmann (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

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