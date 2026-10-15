Gesehen hat sie niemand an Bord der „Konrad Adenauer“, aber zu sagen, sie wären nicht dabei gewesen auf dieser Reise ins fast 9000 Kilometer entfernte Bangkok, würde der Sache auch nicht gerecht. Wohin Lars Klingbeil dieser Tage auch kommt, ob mit dem Auto oder dem Luftwaffen-Airbus – Manuela Schwesig, Bärbel Bas und Friedrich Merz sind schon da.
KoalitionLars Klingbeil reist mit einem Sack voller Probleme
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Zoff mit dem Kanzler, Co-Vorsitzende weg, drohende Machtverschiebung in seiner SPD: Der Finanzminister fliegt zur IWF-Tagung, die Krise aber folgt ihm.
Von Claus Hulverscheidt, Bangkok
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