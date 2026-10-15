Gesehen hat sie niemand an Bord der „Konrad Adenauer“, aber zu sagen, sie wären nicht dabei gewesen auf dieser Reise ins fast 9000 Kilometer entfernte Bangkok, würde der Sache auch nicht gerecht. Wohin Lars Klingbeil dieser Tage auch kommt, ob mit dem Auto oder dem Luftwaffen-Airbus – Manuela Schwesig, Bärbel Bas und Friedrich Merz sind schon da.