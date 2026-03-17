In einer seiner letzten öffentlichen Reden warnte Ali Laridschani die USA, sie sollten ja nicht glauben, sie könnten das System der Islamischen Republik Iran als Ganzes durch die Tötung ihrer Führer destabilisieren. Wenige Tage später ist der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats selbst getötet worden, bei einem gezielten Angriff, so die israelische Armee. Das Regime hat seinen Tod bisher nicht offiziell bestätigt, auf seinem offiziellen X-Account erschien aber eine handgeschriebene Nachricht, die den iranischen Soldaten dankt.