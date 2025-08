Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident hatte es schon angekündigt: „Statt dem grünen, veganen Özdemir kommt jetzt der schwarze Metzger. Jetzt gibt es wieder Leberkäs statt Tofutümelei.“ So sprach also Markus Söder im April, als Alois Rainers Nominierung zum neuen Landwirtschaftsminister publik wurde. Und so ist es nun gekommen: Bei offiziellen Veranstaltungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums soll es künftig außer vegetarischen Produkten auch wieder Fleisch und Fisch geben. Das kündigte Rainer in der Bild an. „Am besten regional“, so der CSU-Politiker.