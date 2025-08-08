Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) besetzt den frei gewordenen Posten der Tierschutzbeauftragten der Bundesregierung mit einer Mitarbeiterin seines Ministeriums. Die CDU-Politikerin Silvia Breher, Parlamentarische Staatssekretärin, soll das Amt künftig übernehmen. Zuvor hatte er sich von der bisherigen Tierschutzbeauftragten Ariane Kari getrennt, die noch sein Vorgänger Cem Özdemir von den Grünen beauftragt hatte.„Mir ist bei der Neubesetzung dieser Funktion besonders wichtig, dass sie sinnvoll in bestehende Strukturen eingebettet ist, ohne neue Bürokratie aufzubauen“, sagte Rainer. Zugleich werde auf eine Lösung geachtet, die mit der aktuellen Haushaltslage vereinbar ist, ohne zusätzliche Belastung des Bundeshaushaltes. Das Bundeskabinett soll die Nachfolge zeitnah beschließen. Breher sagte laut Mitteilung: „Ich sehe es als große Verantwortung und zugleich als Herzensanliegen, mich künftig auch in dieser Funktion für das Wohl der Tiere einzusetzen. Dabei ist mir der Dialog mit den Tierschutzverbänden, der Landwirtschaft, der Wissenschaft und der Gesellschaft besonders wichtig.“ Die Bundestierschutzbeauftragte soll bei der Gesetzgebung in Tierschutzbelangen mitwirken, Missstände beim Umgang mit Tieren bekämpfen und Ansprechpartnerin für Organisationen und Bürger sein.