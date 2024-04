Immer mehr Höfe in Deutschland betreiben ökologische Landwirtschaft. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, haben im vergangenen Jahr rund 28 700 Betriebe nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus gewirtschaftet, zehn Prozent mehr als noch drei Jahre zuvor. Bundesweit mehr als jeder zehnte Hof habe damit 2023 ökologische Landwirtschaft betrieben. Besonders gestiegen ist demnach die ökologisch bewirtschaftete Fläche, nämlich um knapp 16 Prozent von 1,6 Millionen Hektar im Jahr 2020 auf zuletzt 1,85 Millionen Hektar. Der Anteil ökologisch bewirtschafteter Fläche an der Gesamtagrarfläche von bundesweit 16,6 Millionen Hektar stieg damit von 9,6 auf 11,2 Prozent. Auch in der Tierhaltung ist die Zahl der ökologischen Höfe zwischen 2020 und 2023 um 11 Prozent auf etwa 19 200 gestiegen. Mehr als ein Drittel aller Ziegen sind demnach ökologisch gehalten, bei Schafen sind es 14, bei Rindern neun Prozent.