Lucia Birkmeir betreibt einen Kräuterhof bei Augsburg. Von der Forderung des Bauernverbands, Saisonarbeitskräfte unter Mindestlohn zu bezahlen, hält sie gar nichts. Das eigentliche Problem ist nach ihrer Meinung ein ganz anderes.

Als Lucia Birkmeir an diesem heißen Mittwochvormittag auf ihrem Kräuterfeld arbeitete, dachte sie nicht nur an Marokkanische Minze oder Tulsi, eine Basilikum-Art. Sie dachte daran, dass Erntehelfer mittags nicht mal ins kühle Haus gehen können, so wie sie, die Chefin. Diese Frauen und Männer, die meist aus Osteuropa kommen und für einige Monate auf deutschen Feldern Gemüse ernten oder Beeren pflücken, müssen auch bei Hitze weiterarbeiten. Sie haben ja einen Job zu erledigen. Und dann fordert der Deutsche Bauernverband, dass diese Leute weniger Geld bekommen sollen. Birkmeir redet sich da schnell in Rage am Telefon. „Es wäre unsäglich, den Mindestlohn für Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft zu senken. Das macht mich fassungslos.“