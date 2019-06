6. Juni 2019, 18:46 Uhr Landwirtschaft Einigung im Gülle-Streit

Im Streit um weitere Dünge-Beschränkungen für die Landwirte zum Schutz des Grundwassers sind nach Angaben der Bundesregierung weitgehende Fortschritte erreicht worden. "Wir haben Einigung erzielt. Es sind zwei kleine Punkte noch zu diskutieren", sagte Agrar-Staatssekretär Hermann Onko Aeikens nach Beratungen von Bund, Ländern und Verbänden am Donnerstag in Berlin. Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth sagte: "Es gibt in allen wichtigen Punkten eine Einigung."