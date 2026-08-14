Die andauernde Trockenheit ist auch für die Landwirtschaft ein großes Problem. Deshalb schlägt der Bauernverband jetzt Alarm: Es sei mit Ernteeinbußen zu rechnen, im Süden Deutschlands teilweise sogar mit Totalausfällen. Besonders betroffen sei die Getreideernte.

Wegen der schwierigen Situation der Landwirte fordert der Verband jetzt drei Sofortmaßnahmen von der Politik. Zum einen soll die EU mehr Subventionen zahlen und das Geld soll auch früher bei den Landwirten ankommen, nämlich schon im Oktober statt im Dezember. Und: Die Steuer auf Diesel soll deutlich gesenkt werden. Laut dem Bauernpräsidenten Joachim Rukwied würde das den Landwirten kurzfristig helfen und Entlastung bringen.

Diese Forderungen des Bauernverbandes ordnet Michael Bauchmüller aus dem Berliner Parlamentsbüro der SZ ein, er beschäftigt sich viel mit Landwirtschaftspolitik.

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Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion, Skript: Pauline Claßen

Redaktion: Lea Brüggemann, Luis Münch

Produktion: Laura Sagebiel

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