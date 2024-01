Bauernpräsident Joachim Rukwied hat neue Proteste der Bauern gegen die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel angekündigt. "Für den Haushalt gilt wie für jedes andere Gesetz: Erst wenn wirklich alles zu Ende verhandelt ist, ist ausverhandelt", sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbands der Tageszeitung Rheinische Post. Unterdessen haben am Samstag mehrere Tausend Menschen in Berlin für eine umwelt- und sozialgerechte Landwirtschaft demonstriert. Zu der Demonstration unter dem Motto "Wir haben es satt" hatte ein Bündnis von Agrar-, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen aufgerufen. Laut Veranstaltern gingen etwa 8000 Menschen auf die Straße, begleitet von 50 Traktoren. Redner verschiedener Verbände warfen der Bundesregierung Tatenlosigkeit vor und warnten vor einem Ausverkauf der Landwirtschaft an Großkonzerne. Dem Bündnis gehören den Angaben zufolge auch 35 000 Bäuerinnen und Bauern an.