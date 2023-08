Bundesagrarminister Cem Özdemir sieht zunehmende Klimarisiken für die Ernten auch in Deutschland. Landwirtschaft sei schon immer Draußenwirtschaft gewesen, und mit Wetterschwankungen könnten die Betriebe umgehen, sagte der Grüne bei der Vorlage erster amtlicher Daten für die Ernte 2023. "Das neue Normal sieht aber anders aus: Extremwetter als Folgen der Klimakrise machen unsere Ernten immer stärker zu einem Lotteriespiel." Das zeige sich an langen Hitzephasen und Dürren sowie an Unwettern mit Regen, Hagel und Sturm. Damit müssten Betriebe zunehmend umgehen. Mit Blick auf die voraussichtlichen Ergebnisse sagte Özdemir, man können "alles in allem" zufrieden sein. Laut ersten vorläufigen Daten dürften 38 Millionen Tonnen Getreide (ohne Körnermais) hereinkommen - 4,1 Prozent weniger als 2022 und 2,1 Prozent weniger als im mehrjährigen Mittel. Laut Özdemir haben die Landwirte in den vergangenen Wochen Großes geleistet und dafür gesorgt, dass die deutschen Speicher gut gefüllt seien - obwohl sie je nach Region und Anbaukultur mit teils enormen Wetterherausforderungen zu kämpfen hatten.