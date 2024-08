Nach Drohungen gegen einen AfD-Politiker aus Königs Wusterhausen ermittelt der Staatsschutz. Demnach gehe es um Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung gegen den AfD-Landtagskandidaten Jan Schenk. In einem Fall sei seine Garage mit der Aufschrift „Jan S. jagen“ beschmiert worden. Es liegen laut Polizei aber noch andere Anzeigen Schenks vor. Die Anfeindungen hätten sich vor wenigen Tagen zugetragen, berichtete Schenk. In Eichwalde sei etwa nach seinem Wahlkampfauftritt „Jan Schenk blutig boxen“ auf den Marktplatz geschrieben worden. Seit einiger Zeit gebe es stetig Angriffe gegen ihn, betonte der AfD-Politiker. Mehrfach hätten Unbekannte die Radbolzen an seinem Auto herausgedreht. Im aktuellen Wahlkampf zur Landtagswahl am 22. September kam es wiederholt zu Anfeindungen und Angriffen. Zuletzt wurde ein Wahlhelfer der Grünen beim Verteilen von Flyern von einem Mann angegriffen.