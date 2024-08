Von Johannes Bauer, Leipzig

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht sich in seinem Kurs in Bezug auf den Ukrainekrieg bestätigt. „Ich habe mich von Anfang an deutlich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen und für diplomatische Initiativen geworben“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und forderte eine Kürzung der Waffenhilfe an die Ukraine. Die Meinungsführerschaft in diesem Punkt ist Kretschmer wichtig.