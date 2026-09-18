In Mecklenburg-Vorpommern kämpft Manuela Schwesig gegen die AfD, in Berlin hoffen Linke und CDU beide auf den ersten Platz. Für eine Partei sind beide Wahlen eine Angstpartie. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Herbst der Landtagswahlen endet an diesem Sonntag mit den Abstimmungen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Beide finden unter dem Eindruck der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt statt, bei der die AfD am 6. September 43,8 Prozent der Stimmen geholt hat. Die noch regierende CDU kam in Sachsen-Anhalt auf nur 17,2 Prozent. Für die heftige Wahlniederlage wurde auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verantwortlich gemacht, der seither um seinen Verbleib im Amt kämpfen muss. Sollte die CDU am Sonntag wieder so schlecht abschneiden, droht die Debatte über den Kanzler abermals zu beginnen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.