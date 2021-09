Grüne stark in Berlin

Bei der Landtagswahl erzielt die Partei nach erster Prognose 22 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern gewinnt die SPD.

Von Peter Fahrenholz, München

In Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD unter ihrer Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bei der Landtagswahl einen klaren Sieg errungen. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist dagegen noch unklar, wer stärkste Kraft werden wird. Nach der Prognose des ZDF liegt dort die SPD knapp vor den Grünen, die Prognose der ARD sieht es umgekehrt.

Laut der ZDF-Prognose kommt die SPD in Mecklenburg-Vorpommern auf 39 Prozent und kann damit ihr Ergebnis von 2016 deutlich verbessern. Vor fünf Jahren hatten die Sozialdemokraten 30,6 Prozent erzielt. Die CDU verliert nochmals deutlich (2016: 19,0) und kommt der Prognose zufolge nur noch auf 14 Prozent. Sie liegt damit erneut hinter der AfD, die laut Prognose 17 Prozent erreicht. Die Linke wird bei 10 Prozent gesehen. Grüne und FDP, die vor fünf Jahren beide an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert waren, können mit ihrem Wiedereinzug in den Landtag rechnen. Die Grünen kommen laut Prognose auf 6,5 Prozent, die FDP auf 6,0 Prozent.

Wesentlich knapper geht es in Berlin zu. Dort konnte sich die SPD aus ihrem Tief befreien. Die Prognose des ZDF sieht die Sozialdemokraten bei 23 Prozent, ganz knapp dahinter liegen die Grünen mit prognostizierten 22 Prozent. Laut Prognose der ARD dagegen liegen die Grünen sogar mit 23,5 Prozent leicht vor der SPD, die demnach 21,5 Prozent erzielt. Auf Platz drei landet nach der ZDF-Prognose die CDU mit 17 Prozent, dahinter die Linke mit 14 Prozent. Die FDP kann demnach mit acht Prozent rechnen. Herbe Verluste muss die AfD hinnehmen, die nur noch mit 6,5 Prozent rechnen kann.

Bisher wird Berlin von einer rot-rot-grünen Koalition regiert, die auch künftig auf eine komfortable Mehrheit kommen würde. Doch ob es dazu auch kommen wird, ist völlig unklar. Giffey hatte sich vor der Wahl nicht festgelegt, ihr werden aber Sympathien für eine sogenannte Deutschland-Koalition zusammen mit CDU und FDP nachgesagt. Giffey hat der SPD seit ihrer Wahl zur Spitzenkandidatin einen deutlich konservativeren Anstrich verpasst, das Thema Sicherheit, eigentlich ein Kernthema der CDU, in den Vordergrund gerückt und darauf gesetzt, die alten Kernwähler der SPD zu mobilisieren.

In der Berliner Politik haben vor allem die Themen Wohnen und Verkehr immer wieder für Verdruss gesorgt. Parallel zur Wahl wurde in Berlin auch über einen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen abgestimmt. Die Linke unterstützt das Vorhaben. Die Grünen halten eine Enteignung zwar nur für das letzte Mittel, um die steigenden Mietpreise in den Griff zu bekommen, ihre Spitzenkandidatin Bettina Jarrasch wollte aber für die Initiative stimmen. Giffey hat sich, ebenso wie CDU und FDP, klar gegen das Volksbegehren ausgesprochen.

Deutlich bequemer dürfte die Regierungsbildung für Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern verlaufen. Sie kann die bisherige Koalition mit der CDU fortsetzen, die sich in den vergangenen Jahren als pflegeleichter Partner erwiesen hat. Alternativ könnte Schwesig aber auch mit der Linken oder mit einem Dreierbündnis zusammen mit Grünen und FDP regieren, falls es beide in den Landtag schaffen.

Für Schwesig ist der klare Wahlsieg vor allem ein persönlicher Erfolg, der ihr Gewicht in der Bundes-SPD erhöhen wird. Sei gilt als mögliche neue Parteivorsitzende oder Teil einer Doppelspitze. Schwesig selber hielt sich am Wahlabend bedeckt. Sie sei eine "starke Stimme" für die SPD, "und das werde ich mit Sicherheit bleiben", sagte sie.