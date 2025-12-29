BKA-Chef Holger Münch warnt vor den Folgen einer möglichen Regierungsbeteiligung der AfD. Es stelle sich die Frage, was passiere, sollte die AfD im nächsten Jahr in einem Bundesland in Regierungsverantwortung kommen, sagte der Präsident des Bundeskriminalamts dem Tagesspiegel. „Welche Risiken bestehen und wie kann man damit umgehen?“, fragte er und fuhr fort: „Die Partei könnte dann Zugriff auf schützenswerte und sensible Daten und Informationen haben, was Auswirkungen auf die übergreifende Zusammenarbeit haben würde.“ BKA und Landeskriminalämter tauschen Informationen aus. Münch würde nach eigenen Worten nicht so weit gehen, in diesem Fall alle Dokumente zu vernichten. „Aber wir müssen darüber nachdenken, wie offen wir dann mit Informationen im Verbund umgehen könnten.“ In Deutschland stehen 2026 fünf Landtagswahlen an, darunter in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD in Umfragen an die 40 Prozent kommt.