SPD-Chefin Saskia Esken schließt eine Zusammenarbeit ihrer Partei mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) auf Länderebene nicht aus. Mit Ausnahme des klaren Ausschlusses jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD seien Koalitionsentscheidungen „in der Hauptsache Sache der Landesverbände“, sagte sie im ZDF-Sommerinterview. Diese bräuchten keine Ratschläge. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg werden im September neue Landtage gewählt. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, die zuletzt heftig um Nachbesserungen am Haushaltsentwurf für das kommende Jahr gerungen hatte, bezeichnete Esken als „starke Regierung“. An der erneuten Kandidatur von Olaf Scholz ließ sie keinen Zweifel.