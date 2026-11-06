Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin finden Sie zudem auf unseren Themenseiten.
Wichtige Updates
Siegmund schließt mehrere Wahlgänge nicht mehr aus
Gysi über Emde: „Ich hoffe, dass wir sie ausschließen“
Duell bei Ministerpräsidentenwahl möglich
Rot-grün-rote Verhandler in Berlin zusammengekommen
Linke entscheidet noch nicht über Vanessa Emde
Sachsen-Anhalt
Siegmund schließt mehrere Wahlgänge nicht mehr aus
Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund schließt nicht mehr aus, bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt gegebenenfalls in einem zweiten oder dritten Wahlgang anzutreten. „Möglicherweise müssen wir die Gemengelage neu bewerten. Ob ich dann ein zweites oder drittes Mal antrete – oder ein anderer – das werden wir sehen“, sagte Siegmund der Magdeburger Volksstimme. Entscheidend sei, „dass ich meine Glaubwürdigkeit nicht verliere“.
Siegmund möchte sich im Dezember im Magdeburger Parlament zur Wahl stellen. Er ist dabei auf drei Stimmen aus anderen Reihen angewiesen. Die CDU-Fraktion hat beschlossen, bei der Wahl den Saal zu verlassen. Das BSW beabsichtigt, sich zu enthalten. Damit ist offen, wie Siegmund zu einer Mehrheit kommt. Ursprünglich hatte der AfD-Politiker angekündigt, nur in einem Wahlgang antreten zu wollen.
Nun betonte Siegmund, seine Aussage sei erfolgt, bevor die CDU entschieden habe, den Saal zu verlassen. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man Geschäftsordnungstricks anwendet oder einfach weglaufen will, um die demokratischen Entscheidungen des Volks in Sachsen-Anhalt verächtlich zu machen“, so der AfD-Politiker. „Das ist ein Umstand, den ich bewerten muss. Deshalb will ich nicht alles einhundertprozentig in Stein meißeln.“
Gelingt die Wahl eines Regierungschefs im ersten Wahlgang nicht, muss innerhalb von sieben Tagen ein zweiter Wahlgang stattfinden. Scheitert auch dieser, stimmt der Landtag innerhalb weiterer 14 Tage darüber ab, ob die Wahlperiode vorzeitig beendet wird. Wird dies nicht beschlossen, findet unverzüglich ein dritter Wahlgang statt, in dem nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig ist.
Siegmund möchte sich im Dezember im Magdeburger Parlament zur Wahl stellen. Er ist dabei auf drei Stimmen aus anderen Reihen angewiesen. Die CDU-Fraktion hat beschlossen, bei der Wahl den Saal zu verlassen. Das BSW beabsichtigt, sich zu enthalten. Damit ist offen, wie Siegmund zu einer Mehrheit kommt. Ursprünglich hatte der AfD-Politiker angekündigt, nur in einem Wahlgang antreten zu wollen.
Nun betonte Siegmund, seine Aussage sei erfolgt, bevor die CDU entschieden habe, den Saal zu verlassen. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man Geschäftsordnungstricks anwendet oder einfach weglaufen will, um die demokratischen Entscheidungen des Volks in Sachsen-Anhalt verächtlich zu machen“, so der AfD-Politiker. „Das ist ein Umstand, den ich bewerten muss. Deshalb will ich nicht alles einhundertprozentig in Stein meißeln.“
Gelingt die Wahl eines Regierungschefs im ersten Wahlgang nicht, muss innerhalb von sieben Tagen ein zweiter Wahlgang stattfinden. Scheitert auch dieser, stimmt der Landtag innerhalb weiterer 14 Tage darüber ab, ob die Wahlperiode vorzeitig beendet wird. Wird dies nicht beschlossen, findet unverzüglich ein dritter Wahlgang statt, in dem nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig ist.
Die AfD-Spitze setzt darauf, dass Siegmund erster AfD-Ministerpräsident in Deutschland wird. „Der Ulrich Siegmund wird Ministerpräsident“, so Parteichefin Alice Weidel vor einigen Wochen. Ob im „im ersten, zweiten oder dritten Wahlgang, das ist uns völlig egal“.
Siegmund ist zurückhaltender. „Ich könnte es mir leicht machen und sagen: Ich rutsche in einem dritten Wahlgang irgendwie durch. Doch das birgt ein hohes Risiko“, sagte er. „Abgeordnete anderer Fraktionen könnten mich mit Stimmenthaltung zwar ins Amt bringen – mich dann aber bei wichtigen Vorhaben gegen die Wand laufen lassen. Und das würde auch den Erfolg der AfD bundesweit gefährden. Wir haben jetzt eine historische Chance, die ich nicht wegen eines Postens aufs Spiel setzen kann. Deswegen muss ich abwägen.“
Siegmund ist zurückhaltender. „Ich könnte es mir leicht machen und sagen: Ich rutsche in einem dritten Wahlgang irgendwie durch. Doch das birgt ein hohes Risiko“, sagte er. „Abgeordnete anderer Fraktionen könnten mich mit Stimmenthaltung zwar ins Amt bringen – mich dann aber bei wichtigen Vorhaben gegen die Wand laufen lassen. Und das würde auch den Erfolg der AfD bundesweit gefährden. Wir haben jetzt eine historische Chance, die ich nicht wegen eines Postens aufs Spiel setzen kann. Deswegen muss ich abwägen.“
Carim Soliman
Berlin
Gysi über Emde: „Ich hoffe, dass wir sie ausschließen“
Der Linken-Politiker Gregor Gysi befürwortet einen Ausschluss der umstrittenen Berliner Abgeordneten Vanessa Emde aus der Linksfraktion. „Ich hoffe, dass wir sie ausschließen“, sagte das Partei-Urgestein im Podcast des Journalisten Paul Ronzheimer über seine Berliner Kollegin.
Emde hat im Zusammenhang mit Israel wiederholt gesagt, das Völkerrecht sehe kein Existenzrecht für Staaten vor. Auf „Zweifel am Existenzrecht Israels“ angesprochen entgegnete Gysi im Ronzheimer-Podcast: „Das ist antisemitisch und vor allen Dingen indiskutabel für meine Partei.“ Das Existenzrecht Israels markiere für ihn eine Grenze, sagte der 78-Jährige. „Wir brauchen rote Linien, die man nicht überschreiten darf.“
Am Samstag vergangener Woche hatte Emde am Rande des Linke-Parteitags an einer Kundgebung gegen den Kurs ihrer eigenen Parteispitze teilgenommen. Die Fraktionsspitze hatte schon zuvor erklärt, es gebe keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Emde droht der Ausschluss aus der Fraktion – dafür müssten aber zwei Drittel der Linke-Abgeordneten zustimmen. Ob eine so klare Mehrheit dahintersteht, gilt nicht als sicher.
Emde hat im Zusammenhang mit Israel wiederholt gesagt, das Völkerrecht sehe kein Existenzrecht für Staaten vor. Auf „Zweifel am Existenzrecht Israels“ angesprochen entgegnete Gysi im Ronzheimer-Podcast: „Das ist antisemitisch und vor allen Dingen indiskutabel für meine Partei.“ Das Existenzrecht Israels markiere für ihn eine Grenze, sagte der 78-Jährige. „Wir brauchen rote Linien, die man nicht überschreiten darf.“
Am Samstag vergangener Woche hatte Emde am Rande des Linke-Parteitags an einer Kundgebung gegen den Kurs ihrer eigenen Parteispitze teilgenommen. Die Fraktionsspitze hatte schon zuvor erklärt, es gebe keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Emde droht der Ausschluss aus der Fraktion – dafür müssten aber zwei Drittel der Linke-Abgeordneten zustimmen. Ob eine so klare Mehrheit dahintersteht, gilt nicht als sicher.
Sachsen-Anhalt
Duell bei Ministerpräsidentenwahl möglich
Bekommt der AfD-Politiker Ulrich Siegmund eine Gegenkandidatin bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt? Linken-Fraktionschefin Eva von Angern zieht in Erwägung, gegen Siegmund anzutreten. Ihre Fraktion berate darüber, „eine echte Alternative in Form einer eigenen Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin aufzustellen“, sagte von Angern der Magdeburger Volksstimme.
Ein Sprecher der Linken-Fraktion bestätigte auf Anfrage, dass eine Entscheidung am Dienstag in der Fraktionssitzung fallen soll. Die Überlegung gelte zunächst für einen ersten Wahlgang, hieß es. Die AfD stehe „für eine rückwärtsgewandte Politik und eine Spaltung des Landes“, betonte von Angern. Nötig sei jedoch nicht weniger, sondern mehr Zusammenhalt, so die Linken-Politikerin.
Carim Soliman
Berlin
Rot-grün-rote Verhandler in Berlin zusammengekommen
Linke, Grüne und SPD in Berlin haben ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Nach dem Auftakt am Montag kam die sogenannte Dachgruppe mit Spitzenpolitikern der drei Parteien zum zweiten Mal im Abgeordnetenhaus zusammen. Unter anderem soll es um den weiteren Zeitplan und um organisatorische Fragen gehen, wie es hieß.
Zudem wollen die Politiker über die Präambel des angestrebten Koalitionsvertrages sprechen. In einer solchen Einleitung finden sich in der Regel grundsätzliche Ausführungen zur Zusammenarbeit. Die Koalitionsgespräche werden von der Dachgruppe sowie 14 Facharbeitsgruppen geführt. Letztere sollen spätestens ab Montag nächster Woche tagen. Wie lange die Verhandlungen dauern werden, ist offen.
Zudem wollen die Politiker über die Präambel des angestrebten Koalitionsvertrages sprechen. In einer solchen Einleitung finden sich in der Regel grundsätzliche Ausführungen zur Zusammenarbeit. Die Koalitionsgespräche werden von der Dachgruppe sowie 14 Facharbeitsgruppen geführt. Letztere sollen spätestens ab Montag nächster Woche tagen. Wie lange die Verhandlungen dauern werden, ist offen.
Berlin
CDU bietet Sondierungen an, Grüne und SPD lehnen ab
Berlins CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender Stefan Evers hat Grünen und SPD Sondierungsgespräche angeboten – allerdings ohne Erfolg. Zum jetzigen Zeitpunkt, nachdem es schon Koalitionsverhandlungen mit der Linken gebe, werde es nicht zu Sondierungen mit der CDU kommen, sagte Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr nach dem rund zweistündigen Treffen im Abgeordnetenhaus. „Das haben wir auch der CDU mitgeteilt.“ SPD-Landes- und Fraktionschef Steffen Krach ergänzte, die Parteitage von Grünen und Linken und der SPD-Landesvorstand hätten Koalitionsverhandlungen beschlossen. „Und das steht natürlich.“
Evers sagte, die Entscheidung von Grünen und SPD sei aus Sicht der CDU natürlich zu bedauern. Andererseits gelte weiterhin, die Hand sei ausgestreckt und die Tür geöffnet für ein Bündnis der Verantwortung und der Vernunft. „Das haben wir einmal mehr bekräftigt und auch deutlich gemacht, dass es an Schnittmengen für ein solches Bündnis sicherlich nicht fehlt.“
Evers sagte, es sei über eine Reihe von Themen gesprochen worden. Dazu zähle etwa das Thema Stärkung des Parlaments vor extremistischen Mitarbeitern, das Thema einer Expo-Bewerbung oder die Aufnahme von Antisemitismusbekämpfung als Staatsziel in die Berliner Verfassung. Auch über die Finanzsituation Berlins hätten sich die Parteienvertreter ausgetauscht.
Krach und Stahr kündigten an, es werde weiterhin Gespräche mit der CDU geben zu Themen, die die geordnete Übergabe der Regierungsgeschäfte betreffen. „Es bleibt nichts liegen, darauf können sich die Berlinerinnen und Berliner verlassen“, sagte Krach. „Der Senat ist handlungsfähig und kann weiterarbeiten.“
Evers sagte, die Entscheidung von Grünen und SPD sei aus Sicht der CDU natürlich zu bedauern. Andererseits gelte weiterhin, die Hand sei ausgestreckt und die Tür geöffnet für ein Bündnis der Verantwortung und der Vernunft. „Das haben wir einmal mehr bekräftigt und auch deutlich gemacht, dass es an Schnittmengen für ein solches Bündnis sicherlich nicht fehlt.“
Evers sagte, es sei über eine Reihe von Themen gesprochen worden. Dazu zähle etwa das Thema Stärkung des Parlaments vor extremistischen Mitarbeitern, das Thema einer Expo-Bewerbung oder die Aufnahme von Antisemitismusbekämpfung als Staatsziel in die Berliner Verfassung. Auch über die Finanzsituation Berlins hätten sich die Parteienvertreter ausgetauscht.
Krach und Stahr kündigten an, es werde weiterhin Gespräche mit der CDU geben zu Themen, die die geordnete Übergabe der Regierungsgeschäfte betreffen. „Es bleibt nichts liegen, darauf können sich die Berlinerinnen und Berliner verlassen“, sagte Krach. „Der Senat ist handlungsfähig und kann weiterarbeiten.“
Berlin
Linke entscheidet noch nicht über Vanessa Emde
Die Linke in Berlin hat ein weiteres Mal über mögliche Konsequenzen für die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde beraten, aber keine Entscheidung getroffen. Über den Umgang mit ihr wurde nach dpa-Informationen im Fraktionsvorstand gesprochen, allerdings nicht bei der anschließenden Sitzung der gesamten Fraktion, an der auch Emde teilnahm.
Der Abgeordneten aus Neukölln könnte der Ausschluss aus der Fraktion drohen. Auf die Frage, ob Emde weiter Fraktionsmitglied bleibe, hatte der Linke-Fraktionsvorsitzende Tobias Schulze am Montag im Deutschlandfunk gesagt: „Das werden wir sehen.“ Auch andere Konsequenzen sind denkbar.
Emde war am 20. September mit einem Direktmandat ihres Wahlkreises Neukölln neu ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Sie steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.
Berlin
Koalitionsverhandlungen sollen bald weitergehen
Linke, Grüne und SPD in Berlin sind sich einig, ihre gerade gestarteten Koalitionsverhandlungen zügig fortzusetzen. „Wir hatten heute sehr gute Gespräche“, sagte Linke-Fraktionsvorsitzende Elif Eralp nach dem ersten Verhandlungstag im Abgeordnetenhaus. Dabei sei es insbesondere um den Landeshaushalt gegangen. „Und es ist völlig klar, dass es sehr große Herausforderungen gibt“, räumte die Linke-Politikerin ein. „Aber wir sind davon überzeugt, dass wir eine solide, langfristige Haushaltsstrategie aufsetzen werden.“
Das Ziel sei, einerseits die soziale Infrastruktur für die Berlinerinnen und Berliner zu schützen, die darauf angewiesen seien, den Haushalt aber andererseits langfristig zu konsolidieren. Gleichzeitig will Rot-Grün-Rot auf der Einnahmenseite ein Plus von mindestens 400 Millionen Euro jährlich erreichen. Erste Vorschläge dazu seien diskutiert worden. „Die Details werden dann aber in der Fachgruppe zum Haushalt besprochen.“
SPD-Landeschefin Bettina König ergänzte, die sogenannte Dachgruppe der Hauptverhandler werde sich schon am Mittwoch wieder treffen. Dann soll unter anderem über Details zum Zeitplan und Organisatorisches beraten werden.
Auch Fachthemen von Verkehr bis Klimapolitik stehen schon bald auf der Tagesordnung, wie Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr ankündigte. Geplant seien 14 Facharbeitsgruppen, die alle spätestens ab Montag nächster Woche tagen sollen.
Das Ziel sei, einerseits die soziale Infrastruktur für die Berlinerinnen und Berliner zu schützen, die darauf angewiesen seien, den Haushalt aber andererseits langfristig zu konsolidieren. Gleichzeitig will Rot-Grün-Rot auf der Einnahmenseite ein Plus von mindestens 400 Millionen Euro jährlich erreichen. Erste Vorschläge dazu seien diskutiert worden. „Die Details werden dann aber in der Fachgruppe zum Haushalt besprochen.“
SPD-Landeschefin Bettina König ergänzte, die sogenannte Dachgruppe der Hauptverhandler werde sich schon am Mittwoch wieder treffen. Dann soll unter anderem über Details zum Zeitplan und Organisatorisches beraten werden.
Auch Fachthemen von Verkehr bis Klimapolitik stehen schon bald auf der Tagesordnung, wie Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr ankündigte. Geplant seien 14 Facharbeitsgruppen, die alle spätestens ab Montag nächster Woche tagen sollen.
Berlin
Rot-grün-rote Koalitionsgespräche starten
Gut sechs Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus starten heute Koalitionsverhandlungen zwischen Linke, Grünen und SPD. Die Dreiergespräche dürften einige Wochen dauern, einen genauen Zeitplan gibt es nicht. Die Koalitionsverhandlungen werden von einer Dacharbeitsgruppe aus Spitzenpolitikern der drei Parteien geführt, hier fallen am Ende die Entscheidungen. Hinzu kommen rund ein Dutzend Facharbeitsgruppen.
Ein Koalitionsvertrag könnte bis Dezember stehen, sicher ist das aber nicht. Am Ende entscheiden bei Linke und SPD die Parteimitglieder über das Regierungsprogramm. Die Grünen wollen ein sogenanntes digitales Meinungsbild bei ihren Mitgliedern einholen, das letzte Wort hat ein Parteitag.
Den Weg frei gemacht für diesen wichtigen Schritt der Regierungsbildung hatte die Linke am Samstag: Auf einem Parteitag stimmte eine breite Mehrheit der Delegierten für Koalitionsverhandlungen. Grüne und SPD hatten bereits am 19. Oktober zugestimmt.
Überschattet werden die Koalitionsverhandlungen von einer Interview-Panne, durch die publik wurde, dass Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp sich vor Terrorsympathisanten des Hamas-Lagers fürchtet:
Überschattet werden die Koalitionsverhandlungen von einer Interview-Panne, durch die publik wurde, dass Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp sich vor Terrorsympathisanten des Hamas-Lagers fürchtet:
Anne Eberhard
Berlin
Linke stimmt für Koalitionsgespräche
Die Berliner Linke will mit Grünen und SPD in Koalitionsverhandlungen eintreten. Beim Landesparteitag in Lichtenberg sprach sich eine klare Mehrheit der Delegierten für Gespräche über eine mögliche rot-grün-rote Koalition aus. Grüne und SPD hatten sich in der Vorwoche bereits für den Start von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Sechs Wochen nach der Berlin-Wahl ist der Weg damit frei für die Dreier-Koalitionsgespräche. Sie könnten direkt am Montag beginnen. Ob sie allerdings erfolgreich sein werden, ist angesichts der Kritik von SPD und Grünen an antisemitischen Stimmen in der Linkspartei und deren Beziehungen zu extremistischen Gruppen oder Personen nicht sicher.
Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Es folgen CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren.
Basis für die rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen ist ein vor zwei Wochen vorgelegtes Sondierungspapier der drei Parteien. Bundesweit am umstrittensten dürfte das dort verankerte Vorhaben sein, etwa 160 000 Wohnungen aus dem Besitz von fünf Konzernen zu vergesellschaften. Eine solche Überführung in Gemeineigentum gegen Entschädigung, die im Grundgesetz vorgesehen ist, wäre in Deutschland bislang einmalig.
Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Es folgen CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren.
Basis für die rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen ist ein vor zwei Wochen vorgelegtes Sondierungspapier der drei Parteien. Bundesweit am umstrittensten dürfte das dort verankerte Vorhaben sein, etwa 160 000 Wohnungen aus dem Besitz von fünf Konzernen zu vergesellschaften. Eine solche Überführung in Gemeineigentum gegen Entschädigung, die im Grundgesetz vorgesehen ist, wäre in Deutschland bislang einmalig.
Anne Eberhard
Berlin
Linker Protest gegen Parteilinie – Abgeordnete Emde dabei
Am Rande des Parteitags der Berliner Linken haben etwa 80 Menschen gegen den Kurs der Parteispitze demonstriert, die eine Koalition mit Grünen und SPD anstrebt. Teilnehmer der Kundgebung im Stadtteil Lichtenberg warfen der Parteiführung unter anderem vor, für eine mögliche Regierungsbeteiligung wichtige Grundsätze und Ziele über Bord zu werfen. Den meisten Demonstranten und auch Rednern ging es um Palästina-Solidarität. Mehrfach wurde „Free Palestine“, auch „Yalla Intifada“ gerufen.
An der Kundgebung nahm auch die wegen ihrer Positionen zum Nahost-Konflikt umstrittene Linken-Abgeordnete Vanessa Emde teil. Sie war bei der Berlin-Wahl am 20. September neu ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Inzwischen sieht die Fraktionsspitze um Elif Eralp keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Ihr könnte der Ausschluss aus der Fraktion drohen.
„Ein Regierungswechsel ist noch lange kein Wechsel der herrschenden Politik“, sagte Emde in einer kurzen Rede auf der Kundgebung. „Die Kriminalisierung und die Dämonisierung der Palästinasolidarität“ müssten für die Linke eine rote Haltelinie sein. Das gelte auch für „Komplizenschaft mit Völkermördern“. Die Linke müsse sich solidarisch vor alle stellen, die rassistischer und sexistischer Hetze, Gewalt und Hass ausgesetzt seien, sagte Emde: „Ob sie Elif heißen, ob sie Martha heißen, ob sie Ferhat heißen, Bassem, Ahmed, Hanna, Ramzi oder Ibrahim Ibrahim.“ Ihre Rede schloss sie mit dem Ausruf „Yalla, Yalla Klassenkampf – Freiheit für Palästina“.
An der Kundgebung nahm auch die wegen ihrer Positionen zum Nahost-Konflikt umstrittene Linken-Abgeordnete Vanessa Emde teil. Sie war bei der Berlin-Wahl am 20. September neu ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Inzwischen sieht die Fraktionsspitze um Elif Eralp keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Ihr könnte der Ausschluss aus der Fraktion drohen.
„Ein Regierungswechsel ist noch lange kein Wechsel der herrschenden Politik“, sagte Emde in einer kurzen Rede auf der Kundgebung. „Die Kriminalisierung und die Dämonisierung der Palästinasolidarität“ müssten für die Linke eine rote Haltelinie sein. Das gelte auch für „Komplizenschaft mit Völkermördern“. Die Linke müsse sich solidarisch vor alle stellen, die rassistischer und sexistischer Hetze, Gewalt und Hass ausgesetzt seien, sagte Emde: „Ob sie Elif heißen, ob sie Martha heißen, ob sie Ferhat heißen, Bassem, Ahmed, Hanna, Ramzi oder Ibrahim Ibrahim.“ Ihre Rede schloss sie mit dem Ausruf „Yalla, Yalla Klassenkampf – Freiheit für Palästina“.
Vanessa Emde (l, Die Linke) vor dem Tagungsort beim Landesparteitag von Die Linke Berlin. Christoph Soeder/dpa
Berlin
Eralp: Linke wird „Angriffswelle“ überstehen
Die Berliner Linken-Fraktionschefin Elif Eralp hat ihren Willen betont, allen Widerständen zum Trotz Regierende Bürgermeisterin in der Hauptstadt zu werden. „Wir werden uns nicht kleinkriegen lassen, und ich werde nicht aufgeben“, sagte sie auf dem Landesparteitag in Lichtenberg. „Es vergeht kein Tag, an dem nicht versucht wird, uns und mich zum Aufgeben zu zwingen.“ Selbst Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) versuche, die Sondierungspartner Grüne und SPD zu „erpressen“, damit es keine rot-grün-rote Regierung in Berlin gebe.
Die Linke werde diese „Angriffswelle“ überstehen. „Die Menschen in dieser Stadt haben uns für Veränderungen gewählt, und wir werden sie umsetzen“, so Eralp. „Sie erwarten zu Recht von uns, dass wir jeden Hebel umlegen, um ihr Leben zu verbessern.“ Sie wurde während ihrer mehr als 20-minütigen Rede mehrfach mit Applaus und „Elif, Elif“-Rufen gefeiert.
Eralp sprach von einer „zerstörerischen Dimension“ der Kritik von außen: Die Anwürfe gegen sie und ihre Partei hätten jedes Maß verloren. „Und warum? Weil wir vorhaben, den Menschen ins Zentrum unserer Politik zu stellen und nicht den Profit. Weil wir vorhaben, die Eigentumsfrage zu stellen.“ In Berlin will die Linke 160 000 Wohnungen großer Konzerne vergesellschaften.
Sie ging auch auf einen am Donnerstag veröffentlichten Spiegel-Bericht ein, der für viel Wirbel gesorgt hatte. Nach der Veröffentlichung erreichten sie Rücktrittsforderungen aus verschiedenen Ecken. „Und noch mehr Hass als schon davor“, sagte sie. „Als migrantische Frau ist man in der Politik einiges gewohnt, und das ist schlimm, aber das alles hat inzwischen ein wirklich inakzeptables Maß erreicht.“ Sie bekomme aber auch viel Solidarität.
„Und ich lasse mich auch nicht einschüchtern“, so Eralp. „Mir wird jetzt von führenden Politikern und manchen Medien vorgeworfen, ich könne wegen meiner eigenen Sorgen Berlin nicht schützen. Ich sehe das anders. Gerade weil ich verschiedene Sorgen kenne und verstehe, werde ich genau das tun. Und selbstverständlich werde ich mich gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus und gegen Rassismus stellen.“
Die Linke werde diese „Angriffswelle“ überstehen. „Die Menschen in dieser Stadt haben uns für Veränderungen gewählt, und wir werden sie umsetzen“, so Eralp. „Sie erwarten zu Recht von uns, dass wir jeden Hebel umlegen, um ihr Leben zu verbessern.“ Sie wurde während ihrer mehr als 20-minütigen Rede mehrfach mit Applaus und „Elif, Elif“-Rufen gefeiert.
Eralp sprach von einer „zerstörerischen Dimension“ der Kritik von außen: Die Anwürfe gegen sie und ihre Partei hätten jedes Maß verloren. „Und warum? Weil wir vorhaben, den Menschen ins Zentrum unserer Politik zu stellen und nicht den Profit. Weil wir vorhaben, die Eigentumsfrage zu stellen.“ In Berlin will die Linke 160 000 Wohnungen großer Konzerne vergesellschaften.
Sie ging auch auf einen am Donnerstag veröffentlichten Spiegel-Bericht ein, der für viel Wirbel gesorgt hatte. Nach der Veröffentlichung erreichten sie Rücktrittsforderungen aus verschiedenen Ecken. „Und noch mehr Hass als schon davor“, sagte sie. „Als migrantische Frau ist man in der Politik einiges gewohnt, und das ist schlimm, aber das alles hat inzwischen ein wirklich inakzeptables Maß erreicht.“ Sie bekomme aber auch viel Solidarität.
„Und ich lasse mich auch nicht einschüchtern“, so Eralp. „Mir wird jetzt von führenden Politikern und manchen Medien vorgeworfen, ich könne wegen meiner eigenen Sorgen Berlin nicht schützen. Ich sehe das anders. Gerade weil ich verschiedene Sorgen kenne und verstehe, werde ich genau das tun. Und selbstverständlich werde ich mich gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus und gegen Rassismus stellen.“
Berlin
Linke-Politikerin Eralp bekommt Polizeischutz
Die Berliner Spitzenpolitikerin der Linken, Elif Eralp, erhält am Samstag aus Anlass eines Parteitages Polizeischutz. Entsprechende Medienberichte wurden der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen bestätigt. Demnach soll Eralp bei der Berliner Polizei um die Überprüfung ihres Sicherheitsstatus gebeten haben. Die Prüfung habe aufgrund der aktuellen Konstellation eine konkrete Bedrohungslage ergeben, hieß es.
Hintergrund ist einerseits, dass auf Social-Media-Kanälen zu einer Kundgebung vor dem Tagungsort – gegen „Wähler:innenverrat“ und für „konsequente Palästinasolidarität und Vergesellschaftung“ aufgerufen wird. In Verbindung mit einem Bericht des Spiegel, der am Donnerstag für Wirbel gesorgt hatte, sehen die Behörden Anlass für den Schutz von Eralp.
Dem Bericht zufolge sieht die Linken-Politikerin die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten und Terrorsympathisanten äußert – zu dem wiederum Mitglieder der Linkspartei Kontakt hatten. Bisher lagen dem Berliner Landeskriminalamt (LKA) nach Spiegel-Informationen, die der dpa bestätigt wurden, keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung für die Politikerin vor, wie es aus Sicherheitskreisen hieß.
Generellen Personenschutz erhalten in Berlin nur zwei Mitglieder des Senats: Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD).
Hintergrund ist einerseits, dass auf Social-Media-Kanälen zu einer Kundgebung vor dem Tagungsort – gegen „Wähler:innenverrat“ und für „konsequente Palästinasolidarität und Vergesellschaftung“ aufgerufen wird. In Verbindung mit einem Bericht des Spiegel, der am Donnerstag für Wirbel gesorgt hatte, sehen die Behörden Anlass für den Schutz von Eralp.
Dem Bericht zufolge sieht die Linken-Politikerin die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten und Terrorsympathisanten äußert – zu dem wiederum Mitglieder der Linkspartei Kontakt hatten. Bisher lagen dem Berliner Landeskriminalamt (LKA) nach Spiegel-Informationen, die der dpa bestätigt wurden, keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung für die Politikerin vor, wie es aus Sicherheitskreisen hieß.
Generellen Personenschutz erhalten in Berlin nur zwei Mitglieder des Senats: Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD).
Berlin
„Spiegel“ zu Eralp-Veröffentlichung: Ergebnis einer Abwägung
Der Leiter des Spiegel-Hauptstadtbüros, Christoph Hickmann, hat die Veröffentlichung von internen Hinweisen der Linken-Politikerin Elif Eralp zu Sorgen um ihre Sicherheit verteidigt. Es habe sich um eine einhellige Entscheidung in der Redaktion gehandelt, sagte Hickmann im Podcast des Springer-Journalisten Paul Ronzheimer.
Das öffentliche Interesse sei höher zu bewerten als die Sicherheitsbedenken von Eralp. „Das ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben damit gehadert“, sagte Hickmann. Er habe dazu auch kritische Rückmeldungen bekommen. Er sagte zur Verteidigung der Vorgehensweise des Spiegel auch: „Man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass da sitzt eine Runde von abgefuckten, zynischen Journalistinnen und Journalisten und sagt: ‘Geiler Scoop, den wir da haben.’“
Auch Spiegel-Chefredakteur Dirk Kurbjuweit verteidigte die Berichterstattung seiner Redaktion über Eralp in einem Leitartikel. „Jeder hat mal Angst, auch ein Chefredakteur“, schrieb Kurbjuweit. „So menschlich das ist, aber in manchen Rollen darf man sich nicht einschüchtern lassen, muss man seine Angst überwinden.“ Bei der eventuell künftigen Regierenden Bürgermeisterin Eralp seien Zweifel angebracht, ob sie dazu in der Lage sei. „Angst gibt den Angstmachern Macht, in diesem Fall Macht über Berlin.“ Am Ende stehe die Sicherheit Berlins über der Sicherheit einer Regierenden Bürgermeisterin, so Kurbjuweit.
Eralp sieht dem am Donnerstag veröffentlichen Spiegel-Bericht zufolge die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten äußert. „Das heißt, dass eine Frau, die in der Hauptstadt regieren will, sich nicht traut, auf Nachfrage des Spiegel, einen Namen auch nur zu bestätigen“, sagte Hickmann. Man müsse das Verhalten Eralps so verstehen, dass sie sich von ihrer Angst leiten lasse und dadurch eventuell auch gegen bestimmte Personen nicht vorgehe, wenn sie im Amt sei. „Das ist ein Vorgang von einer solchen Tragweite, das müssen wir öffentlich machen.“
Die Befürchtungen Eralps gehen aus internen Anmerkungen zu dem Interview hervor. Das Dokument wurde demnach versehentlich samt der Kommentare von Eralps Büro an den Spiegel geschickt.
Das Magazin hatte Eralp am Montag interviewt. Am nächsten Tag habe man die schriftliche Fassung des Interviews zur Autorisierung an Eralps Sprecher geschickt. Einen Tag später sei das Interview mit Kommentaren und Anmerkungen zurückgekommen. Die Freigabe von Wortlaut-Interviews gehört in Deutschland zur journalistischen Praxis.
Mehr dazu lesen Sie hier:
Das öffentliche Interesse sei höher zu bewerten als die Sicherheitsbedenken von Eralp. „Das ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben damit gehadert“, sagte Hickmann. Er habe dazu auch kritische Rückmeldungen bekommen. Er sagte zur Verteidigung der Vorgehensweise des Spiegel auch: „Man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass da sitzt eine Runde von abgefuckten, zynischen Journalistinnen und Journalisten und sagt: ‘Geiler Scoop, den wir da haben.’“
Auch Spiegel-Chefredakteur Dirk Kurbjuweit verteidigte die Berichterstattung seiner Redaktion über Eralp in einem Leitartikel. „Jeder hat mal Angst, auch ein Chefredakteur“, schrieb Kurbjuweit. „So menschlich das ist, aber in manchen Rollen darf man sich nicht einschüchtern lassen, muss man seine Angst überwinden.“ Bei der eventuell künftigen Regierenden Bürgermeisterin Eralp seien Zweifel angebracht, ob sie dazu in der Lage sei. „Angst gibt den Angstmachern Macht, in diesem Fall Macht über Berlin.“ Am Ende stehe die Sicherheit Berlins über der Sicherheit einer Regierenden Bürgermeisterin, so Kurbjuweit.
Eralp sieht dem am Donnerstag veröffentlichen Spiegel-Bericht zufolge die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten äußert. „Das heißt, dass eine Frau, die in der Hauptstadt regieren will, sich nicht traut, auf Nachfrage des Spiegel, einen Namen auch nur zu bestätigen“, sagte Hickmann. Man müsse das Verhalten Eralps so verstehen, dass sie sich von ihrer Angst leiten lasse und dadurch eventuell auch gegen bestimmte Personen nicht vorgehe, wenn sie im Amt sei. „Das ist ein Vorgang von einer solchen Tragweite, das müssen wir öffentlich machen.“
Die Befürchtungen Eralps gehen aus internen Anmerkungen zu dem Interview hervor. Das Dokument wurde demnach versehentlich samt der Kommentare von Eralps Büro an den Spiegel geschickt.
Das Magazin hatte Eralp am Montag interviewt. Am nächsten Tag habe man die schriftliche Fassung des Interviews zur Autorisierung an Eralps Sprecher geschickt. Einen Tag später sei das Interview mit Kommentaren und Anmerkungen zurückgekommen. Die Freigabe von Wortlaut-Interviews gehört in Deutschland zur journalistischen Praxis.
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Anne Eberhard
Berlin
SPD-Landeschef Krach: Gespräch mit CDU kommt „sehr spät“
Der Berliner SPD-Vorsitzende Steffen Krach hat sich nach eigener Aussage gewundert, nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus keine Einladung zu Sondierungsgesprächen von der CDU bekommen zu haben. Spitzenkandidat Stefan Evers habe nie zu Sondierungsgesprächen eingeladen, sagte Krach im RBB-Inforadio. Das habe er nie verstanden. Nun, sechs Wochen nach der Wahl, sei es „sehr spät“.
Unter Demokraten gehöre es sich, eine Einladung anzunehmen, sagte Krach auf die Frage, ob die SPD zu Sondierungsgesprächen mit der CDU gehe. Seinem Verständnis nach gehe es wohl aber nicht um Sondierungen, sondern um allgemeine Gespräche mit der CDU.
Evers hatte am Donnerstag am Rande der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses auf ein schon länger geplantes Gespräch der CDU mit SPD und Grünen am 3. November hingewiesen. Er wolle dort deutlich machen, dass er jederzeit bereit sei, „hier auch über eine Alternative zu einem linksgeführten Bündnis zu sprechen“, so Evers. „Ich werde die Einladung zu Sondierungen dort aussprechen.“
Unter Demokraten gehöre es sich, eine Einladung anzunehmen, sagte Krach auf die Frage, ob die SPD zu Sondierungsgesprächen mit der CDU gehe. Seinem Verständnis nach gehe es wohl aber nicht um Sondierungen, sondern um allgemeine Gespräche mit der CDU.
Evers hatte am Donnerstag am Rande der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses auf ein schon länger geplantes Gespräch der CDU mit SPD und Grünen am 3. November hingewiesen. Er wolle dort deutlich machen, dass er jederzeit bereit sei, „hier auch über eine Alternative zu einem linksgeführten Bündnis zu sprechen“, so Evers. „Ich werde die Einladung zu Sondierungen dort aussprechen.“
Berlin
Eralp verteidigt sich gegen Kritik: „Lasse mich nicht einschüchtern“
Nach Bekanntwerden ihrer nicht zur Veröffentlichung gedachten Kommentare über Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie hat sich die Elif Eralp gegen Kritik verteidigt. Nach der Wahl hätten Bedrohungen gegen sie zugenommen, sagte die Linke-Politikerin in einem am Abend auf Instagram veröffentlichten Video. „Wie viele andere Politikerinnen auch tausche ich mich dabei auch mit den Sicherheitsbehörden aus zu deren Einschätzung zur aktuellen Bedrohungslage.“
Natürlich sorge sie sich um ihre Familie, sagte Eralp, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden möchte. „Und natürlich nehme ich den professionellen Rat von Behörden sehr ernst und wäge dafür meine Worte genau ab.“ Diese Abwägung sei jetzt veröffentlicht und damit bewusst die Bitte ihres Teams ignoriert worden.
Sie gehe keiner politischen Diskussion aus dem Weg, sie stelle sich auch jeder Kritik, sagte Eralp in ihrer Stellungnahme. „Aber es gibt Grenzen, wenn es um die Sicherheit von meiner Familie und mir geht. Und diese wurden jetzt überschritten. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern, weil ich weiß, dass wir alle gemeinsam für ein besseres Berlin einstehen. In diesem Berlin haben organisierte Kriminalität, Gewalt und Terrorverherrlichung und jede Form von Menschenfeindlichkeit und alles, was die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt bedroht, keinen Platz.“
Natürlich sorge sie sich um ihre Familie, sagte Eralp, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden möchte. „Und natürlich nehme ich den professionellen Rat von Behörden sehr ernst und wäge dafür meine Worte genau ab.“ Diese Abwägung sei jetzt veröffentlicht und damit bewusst die Bitte ihres Teams ignoriert worden.
Sie gehe keiner politischen Diskussion aus dem Weg, sie stelle sich auch jeder Kritik, sagte Eralp in ihrer Stellungnahme. „Aber es gibt Grenzen, wenn es um die Sicherheit von meiner Familie und mir geht. Und diese wurden jetzt überschritten. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern, weil ich weiß, dass wir alle gemeinsam für ein besseres Berlin einstehen. In diesem Berlin haben organisierte Kriminalität, Gewalt und Terrorverherrlichung und jede Form von Menschenfeindlichkeit und alles, was die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt bedroht, keinen Platz.“
Elif Eralp, MdA auf Instagram: "Als Regierende Bürgermeisterin werde ich alles tun für eure soziale Sicherheit und für eure individuelle Sicherheit. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Wir stehen gemeinsam für ein besseres Berlin."
27K likes, 2,167 comments - eliferalp am October 29, 2026: "Als Regierende Bürgermeisterin werde ich alles tun für eure soziale Sicherheit und für eure individuelle Sicherheit. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Wir stehen gemeinsam für ein besseres Berlin.".
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