Berlin

Reaktionen auf den Ausschluss Emdes

Wegen ihrer Positionen zum Nahostkonflikt ist Vanessa Emde schon länger umstritten. Nun hat sie die Linke-Fraktion ausgeschlossen. Die Reaktionen aus Politik und Zivilgesellschaft:



Neuköllner Linke kritisiert Ausschluss von Emde: „Wir haben uns bis zum Schluss dafür eingesetzt, dass es nicht dazu kommt. Wir halten das für einen Fehler“, sagte Jorinde Schulz, Co-Vorsitzende der Neuköllner Linken, der dpa. „Denn für uns ist klar, dass sie da auch hingehört als gewählte Abgeordnete für die Linke.“



Berliner SPD-Vorsitzende begrüßen die Entscheidung: „Sie hat die Koalitionsgespräche erheblich belastet und es ist gut, dass die Linke jetzt für Klarheit gesorgt hat“, teilten die Berliner SPD-Landesvorsitzenden Steffen Krach und Bettina König gemeinsam mit. „Und diese Klarheit, dass wir Antisemitismus gemeinsam bekämpfen und jüdisches Leben schützen, werden wir auch im Koalitionsvertrag festschreiben.“



Berliner Grüne blicken auf die weiteren Koalitionsverhandlungen: Es sei gut, dass die Linke so entschieden habe, sagte Berlins Grünen-Fraktionschef Werner Graf. Das zeige sehr deutlich, dass für israelbezogenen Antisemitismus in dieser Regierung kein Platz sein werde. Jetzt ginge es darum, einen guten Koalitionsvertrag auszuhandeln.



Berlins CDU-Chef Evers sieht strukturellen Antisemitismus bei den Linken: „Ihr Ausschluss aus der Fraktion ändert nichts daran, dass ihre Positionen bis in die Führung der Partei hinein geteilt werden. Emde ist lediglich ein Bauernopfer auf dem Weg zur Macht“, teilte Evers mit. Die Berliner Linke habe kein Problem mit „Ego-Shows“, sondern ein strukturelles Antisemitismusproblem.



Zentralrat der Juden mahnt weitere Schritte an: „Der Ausschluss von Frau Emde aus der Linksfraktion ist zwar vollzogen. Aber damit wurde nur ein erster Schritt getan. Denn Frau Emde ist beileibe kein Einzelfall“, sagte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Zuge der Koalitionsverhandlungen, aber auch danach, müssten weitere Schritte gegangen werden.