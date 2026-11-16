Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin finden Sie zudem auf unseren Themenseiten.
Wichtige Updates
Schwesig zur Ministerpräsidentin wiedergewählt
Grüne und SPD stimmen Koalitionsvertrag zu
Linke-Abgeordnete Emde soll Fraktion verlassen
Linke schickt eigene Kandidatin zur Ministerpräsidenten-Wahl
Siegmund schließt mehrere Wahlgänge nicht mehr aus
Anna Schimpp
Mecklenburg-Vorpommern
Schwesig zur Ministerpräsidentin wiedergewählt
Manuela Schwesig (SPD) ist erneut zur Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Schwesig erhielt 39 von 68 abgegebenen Stimmen und damit genau die Zahl, die die drei Fraktionen von SPD, Grüne und Linke zusammen haben. Die AfD als einzige Oppositionspartei im Parlament hat 32 Abgeordnete. Die 52-jährige Schwesig ist bereits seit 2017 Regierungschefin.
Am Freitag und Samstag hatten SPD, Linke und Grüne auf Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt, der in den Wochen davor ausgehandelt worden war. Das neue Kabinett wird von den Sozialdemokraten dominiert, die bei der Landtagswahl am 20. September 35,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten. Erstmals wird Mecklenburg-Vorpommern von einem Dreier-Bündnis regiert. Die SPD stellt die Ministerpräsidentin und den Staatskanzleichef und besetzt außerdem fünf Ministerposten. Das Wirtschaftsressort gibt sie dabei dem Parteilosen Wolfgang Blank, der das Amt bereits seit Dezember 2024 ausübt. Die Linke hat zwei Ministerien bekommen, die Grünen eines.
Das Koalitionsprogramm steht unter dem Titel „Zusammenhalt, Zuversicht, Zukunft“ und war in den vergangenen Wochen von den Verhandlungsdelegationen unter Führung von Schwesig, Müller und dem Fraktionschef und Landeschef der Linken, Hennis Herbst, erarbeitet worden. Maritime Wirtschaft, Ernährungswirtschaft und Medizin sind einige der zentralen Themen, auf die sich die neue Regierung fokussieren will. Den Unternehmen versprechen die Koalitionäre weniger Bürokratie – auch durch mehr Digitalisierung. Am Sozialstaat wollen SPD, Linke und Grüne nicht rütteln.
Am Freitag und Samstag hatten SPD, Linke und Grüne auf Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt, der in den Wochen davor ausgehandelt worden war. Das neue Kabinett wird von den Sozialdemokraten dominiert, die bei der Landtagswahl am 20. September 35,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten. Erstmals wird Mecklenburg-Vorpommern von einem Dreier-Bündnis regiert. Die SPD stellt die Ministerpräsidentin und den Staatskanzleichef und besetzt außerdem fünf Ministerposten. Das Wirtschaftsressort gibt sie dabei dem Parteilosen Wolfgang Blank, der das Amt bereits seit Dezember 2024 ausübt. Die Linke hat zwei Ministerien bekommen, die Grünen eines.
Das Koalitionsprogramm steht unter dem Titel „Zusammenhalt, Zuversicht, Zukunft“ und war in den vergangenen Wochen von den Verhandlungsdelegationen unter Führung von Schwesig, Müller und dem Fraktionschef und Landeschef der Linken, Hennis Herbst, erarbeitet worden. Maritime Wirtschaft, Ernährungswirtschaft und Medizin sind einige der zentralen Themen, auf die sich die neue Regierung fokussieren will. Den Unternehmen versprechen die Koalitionäre weniger Bürokratie – auch durch mehr Digitalisierung. Am Sozialstaat wollen SPD, Linke und Grüne nicht rütteln.
Mecklenburg-Vorpommern
Grüne und SPD stimmen Koalitionsvertrag zu
Bündnis90/Die Grünen und SPD in Mecklenburg-Vorpommern haben dem ausgehandelten Koalitionsvertrag für die erste rot-rot-grüne Landesregierung in dem Bundesland zugestimmt. Das Votum der Grünen auf einem Parteitag in Stralsund fiel – bei einer Enthaltung – einstimmig aus. Auch die SPD stimmte auf ihrem Parteitag in Güstrow der Vereinbarung zu. Die Linke hatte schon am Freitag grünes Licht gegeben. Der Vertrag soll noch am Abend im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald unterschrieben werden.
Berlin
Staatsanwaltschaft will Immunität von Krach aufheben lassen
Die Staatsanwaltschaft Hannover hat beantragt, die parlamentarische Immunität des Berliner SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Steffen Krach aufzuheben. Der Antrag an das Berliner Abgeordnetenhaus sei am Mittwoch bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz eingegangen, sagte Behördensprecher Oliver Eisenhauer der Deutschen Presse-Agentur. Wann und wie das Parlament den Antrag behandelt, blieb zunächst offen.
Seit der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses am 29. Oktober ruhen die Ermittlungen gegen Krach. Das Berliner Parlament hat Ermittlungen gegen seine Mitglieder grundsätzlich vorab genehmigt. Vor der Einleitung eines solchen Verfahrens muss die Parlamentspräsidentin informiert werden. Im Fall Krach liefen die Ermittlungen aber schon vor Beginn seines Mandats. Deshalb hält die Staatsanwaltschaft laut Eisenhauer eine gesonderte Aufhebung der Immunität für erforderlich.
Bei den Ermittlungen geht es um das Bieterverfahren zum Verkauf eines Klinikgeländes in Lehrte bei Hannover. Dabei sollen vertrauliche Informationen über ein Konkurrenzangebot an einen Bieter weitergegeben worden sein. Krach war damals Präsident der Region Hannover. Gegen ihn richten sich unter anderem Vorwürfe der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und der Vorteilsannahme. Krach weist die Vorwürfe zurück.
Gegen den früheren niedersächsischen SPD-Fraktionsvorsitzenden Stefan Politze, den SPD-Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic und einen Unternehmer wird weiter ermittelt. Auch Politze und Ahmetovic wiesen die Vorwürfe zurück. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Seit der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses am 29. Oktober ruhen die Ermittlungen gegen Krach. Das Berliner Parlament hat Ermittlungen gegen seine Mitglieder grundsätzlich vorab genehmigt. Vor der Einleitung eines solchen Verfahrens muss die Parlamentspräsidentin informiert werden. Im Fall Krach liefen die Ermittlungen aber schon vor Beginn seines Mandats. Deshalb hält die Staatsanwaltschaft laut Eisenhauer eine gesonderte Aufhebung der Immunität für erforderlich.
Bei den Ermittlungen geht es um das Bieterverfahren zum Verkauf eines Klinikgeländes in Lehrte bei Hannover. Dabei sollen vertrauliche Informationen über ein Konkurrenzangebot an einen Bieter weitergegeben worden sein. Krach war damals Präsident der Region Hannover. Gegen ihn richten sich unter anderem Vorwürfe der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und der Vorteilsannahme. Krach weist die Vorwürfe zurück.
Gegen den früheren niedersächsischen SPD-Fraktionsvorsitzenden Stefan Politze, den SPD-Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic und einen Unternehmer wird weiter ermittelt. Auch Politze und Ahmetovic wiesen die Vorwürfe zurück. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Berlin
Linke-Abgeordnete Emde soll Fraktion verlassen
Die Berliner Linke will die wegen ihrer Positionen zum Nahost-Konflikt umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde aus der Fraktion im Abgeordnetenhaus ausschließen. Ein entsprechender Antrag wird jetzt erarbeitet, wie der Fraktionsvorstand nach Angaben eines Sprechers beschloss. Dieser soll dann in der kommenden Woche in Vorstand und Fraktion entsprechend den satzungsgemäßen Fristen gestellt werden.
„Vanessa Emde hat in den vergangenen Wochen wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass sie die Grundlagen für die gemeinsame Arbeit der Fraktion nicht akzeptiert und beabsichtigt, sich nicht an die darin vereinbarten Regeln zu halten“, erklärte die Linke-Fraktionsspitze. „Damit hat sie das Vertrauen in die Verlässlichkeit gemeinsamer Vereinbarungen zerstört.“ Nun komme es darauf an, weiteren Schaden für die Arbeit der Fraktion abzuwenden.
Um Emde aus der Fraktion zu entfernen, müssten dem Antrag mindestens zwei Drittel der Mitglieder folgen. Ob es eine derart breite Mehrheit unter den Linke-Abgeordneten gibt, ist offen.
„Vanessa Emde hat in den vergangenen Wochen wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass sie die Grundlagen für die gemeinsame Arbeit der Fraktion nicht akzeptiert und beabsichtigt, sich nicht an die darin vereinbarten Regeln zu halten“, erklärte die Linke-Fraktionsspitze. „Damit hat sie das Vertrauen in die Verlässlichkeit gemeinsamer Vereinbarungen zerstört.“ Nun komme es darauf an, weiteren Schaden für die Arbeit der Fraktion abzuwenden.
Um Emde aus der Fraktion zu entfernen, müssten dem Antrag mindestens zwei Drittel der Mitglieder folgen. Ob es eine derart breite Mehrheit unter den Linke-Abgeordneten gibt, ist offen.
Anne Eberhard
Mecklenburg-Vorpommern
Rot-rot-grüne Koalitionsverhandlungen abgeschlossen
SPD, Linke und Grüne haben in Mecklenburg-Vorpommern die Verhandlungen über eine künftige Landesregierung abgeschlossen. Das teilte Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin Manuela Schwesig bei einer Pressekonferenz in Schwerin mit. „Das waren intensive Verhandlungen, meist bis spät in die Nacht“, sagte sie bei der Vorstellung des neuen Koalitionsprogramms unter dem Titel „Zusammenhalt, Zuversicht, Zukunft“.
Die wichtigsten Eckpunkte der Gespräche waren schon vor Abschluss der insgesamt vierwöchigen Koalitionsverhandlungen bekannt geworden. Demnach bleibt der Haushalt sozial orientiert und der Fokus auf dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, von denen sich die Landesregierung die Ansiedlung auch neuer Industriezweige verspricht. Durch die Gründung einer Landesförderbank will das neue Kabinett weitere Maßnahmen auf den Weg bringen.
Damit der Koalitionsvertrag in Kraft treten kann, muss die Basis von SPD, Linken und Grünen noch zustimmen. Die Parteitage sind am Freitag und Samstag angesetzt. Die Zustimmung der Parteien gilt als Formsache. Schon in der kommenden Woche will sich Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag wiederwählen lassen. Der laut Landesverfassung letztmögliche Termin dafür ist der 17. November.
Die wichtigsten Eckpunkte der Gespräche waren schon vor Abschluss der insgesamt vierwöchigen Koalitionsverhandlungen bekannt geworden. Demnach bleibt der Haushalt sozial orientiert und der Fokus auf dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, von denen sich die Landesregierung die Ansiedlung auch neuer Industriezweige verspricht. Durch die Gründung einer Landesförderbank will das neue Kabinett weitere Maßnahmen auf den Weg bringen.
Damit der Koalitionsvertrag in Kraft treten kann, muss die Basis von SPD, Linken und Grünen noch zustimmen. Die Parteitage sind am Freitag und Samstag angesetzt. Die Zustimmung der Parteien gilt als Formsache. Schon in der kommenden Woche will sich Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag wiederwählen lassen. Der laut Landesverfassung letztmögliche Termin dafür ist der 17. November.
Bei der Landtagswahl im September hatten SPD (35,5 Prozent) und Linke (6,5 Prozent) ihre bisherige Regierungsmehrheit in Schwerin verloren. Die AfD (38,2 Prozent) fand als stärkste Kraft allerdings keinen Koalitionspartner. Nun könnten SPD und Linke gemeinsam mit den Grünen (5,7 Prozent) die erste rot-rot-grüne Landesregierung bilden.
Carim Soliman
Sachsen-Anhalt
Linke schickt eigene Kandidatin zur Ministerpräsidenten-Wahl
Bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt wird neben Ulrich Siegmund von der AfD auch Linken-Fraktionschefin Eva von Angern antreten. Nach dem Landesvorstand entschied auch die Fraktion, dass von Angern für die ersten beiden Wahlgänge antritt, sagte Linken-Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter Hendrik Lange.
„Wir verbinden mit der Kandidatur ganz klar eine politische Alternative zur AfD. Wir verbinden damit auch unsere Forderung und unser Engagement für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, für soziale Sicherheit und die Bezahlbarkeit des Lebens.“Hendrik Lange, Landesvorsitzender Die Linke in Sachsen-Anhalt
Von Angern sagte, mit ihrer Kandidatur wolle sie ein Zeichen setzen gegen die Spaltung des Landes. „Wir sind nicht das Kaninchen vor der Schlange.“ Ihre Kandidatur sei auch ein Angebot an die demokratischen Fraktionen. Von Angern war im Landtagswahlkampf Spitzenkandidatin der Linken gewesen. Die 49-jährige Juristin ist seit 2002 Mitglied des Landtags in Sachsen-Anhalt.
Siegmund hatte angekündigt, sich im Dezember der Wahl zum Ministerpräsidenten zu stellen. Mit ihm als Spitzenkandidaten hatte die AfD die Landtagswahl im September mit knapp 44 Prozent deutlich vor der CDU gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Die AfD hat im neuen Landtag 39 der 83 Sitze, die Linke 8. Auf das Amt der Ministerpräsidentin hätte von Angern nur eine Chance, wenn CDU, SPD, Grüne, BSW und Linke gemeinsam für sie stimmen würden. Das gilt als unwahrscheinlich.
Sachsen-Anhalt
Siegmund schließt mehrere Wahlgänge nicht mehr aus
Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund schließt nicht mehr aus, bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt gegebenenfalls in einem zweiten oder dritten Wahlgang anzutreten. „Möglicherweise müssen wir die Gemengelage neu bewerten. Ob ich dann ein zweites oder drittes Mal antrete – oder ein anderer –, das werden wir sehen“, sagte Siegmund der Magdeburger Volksstimme. Entscheidend sei, „dass ich meine Glaubwürdigkeit nicht verliere“.
Siegmund möchte sich im Dezember im Magdeburger Parlament zur Wahl stellen. Er ist dabei auf drei Stimmen aus anderen Reihen angewiesen. Die CDU-Fraktion hat beschlossen, bei der Wahl den Saal zu verlassen. Das BSW beabsichtigt, sich zu enthalten. Damit ist offen, wie Siegmund zu einer Mehrheit kommt. Ursprünglich hatte der AfD-Politiker angekündigt, nur in einem Wahlgang antreten zu wollen.
Nun betonte Siegmund, seine Aussage sei erfolgt, bevor die CDU entschieden habe, den Saal zu verlassen. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man Geschäftsordnungstricks anwendet oder einfach weglaufen will, um die demokratischen Entscheidungen des Volks in Sachsen-Anhalt verächtlich zu machen“, so der AfD-Politiker. „Das ist ein Umstand, den ich bewerten muss. Deshalb will ich nicht alles einhundertprozentig in Stein meißeln.“
Gelingt die Wahl eines Regierungschefs im ersten Wahlgang nicht, muss innerhalb von sieben Tagen ein zweiter Wahlgang stattfinden. Scheitert auch dieser, stimmt der Landtag innerhalb weiterer 14 Tage darüber ab, ob die Wahlperiode vorzeitig beendet wird. Wird dies nicht beschlossen, findet unverzüglich ein dritter Wahlgang statt, in dem nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig ist.
Siegmund möchte sich im Dezember im Magdeburger Parlament zur Wahl stellen. Er ist dabei auf drei Stimmen aus anderen Reihen angewiesen. Die CDU-Fraktion hat beschlossen, bei der Wahl den Saal zu verlassen. Das BSW beabsichtigt, sich zu enthalten. Damit ist offen, wie Siegmund zu einer Mehrheit kommt. Ursprünglich hatte der AfD-Politiker angekündigt, nur in einem Wahlgang antreten zu wollen.
Nun betonte Siegmund, seine Aussage sei erfolgt, bevor die CDU entschieden habe, den Saal zu verlassen. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man Geschäftsordnungstricks anwendet oder einfach weglaufen will, um die demokratischen Entscheidungen des Volks in Sachsen-Anhalt verächtlich zu machen“, so der AfD-Politiker. „Das ist ein Umstand, den ich bewerten muss. Deshalb will ich nicht alles einhundertprozentig in Stein meißeln.“
Gelingt die Wahl eines Regierungschefs im ersten Wahlgang nicht, muss innerhalb von sieben Tagen ein zweiter Wahlgang stattfinden. Scheitert auch dieser, stimmt der Landtag innerhalb weiterer 14 Tage darüber ab, ob die Wahlperiode vorzeitig beendet wird. Wird dies nicht beschlossen, findet unverzüglich ein dritter Wahlgang statt, in dem nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig ist.
Die AfD-Spitze setzt darauf, dass Siegmund erster AfD-Ministerpräsident in Deutschland wird. „Der Ulrich Siegmund wird Ministerpräsident“, so Parteichefin Alice Weidel vor einigen Wochen. Ob im „im ersten, zweiten oder dritten Wahlgang, das ist uns völlig egal“.
Siegmund ist zurückhaltender. „Ich könnte es mir leicht machen und sagen: Ich rutsche in einem dritten Wahlgang irgendwie durch. Doch das birgt ein hohes Risiko“, sagte er. „Abgeordnete anderer Fraktionen könnten mich mit Stimmenthaltung zwar ins Amt bringen – mich dann aber bei wichtigen Vorhaben gegen die Wand laufen lassen. Und das würde auch den Erfolg der AfD bundesweit gefährden. Wir haben jetzt eine historische Chance, die ich nicht wegen eines Postens aufs Spiel setzen kann. Deswegen muss ich abwägen.“
Siegmund ist zurückhaltender. „Ich könnte es mir leicht machen und sagen: Ich rutsche in einem dritten Wahlgang irgendwie durch. Doch das birgt ein hohes Risiko“, sagte er. „Abgeordnete anderer Fraktionen könnten mich mit Stimmenthaltung zwar ins Amt bringen – mich dann aber bei wichtigen Vorhaben gegen die Wand laufen lassen. Und das würde auch den Erfolg der AfD bundesweit gefährden. Wir haben jetzt eine historische Chance, die ich nicht wegen eines Postens aufs Spiel setzen kann. Deswegen muss ich abwägen.“
Carim Soliman
Berlin
Gysi über Emde: „Ich hoffe, dass wir sie ausschließen“
Der Linken-Politiker Gregor Gysi befürwortet einen Ausschluss der umstrittenen Berliner Abgeordneten Vanessa Emde aus der Linksfraktion. „Ich hoffe, dass wir sie ausschließen“, sagte das Partei-Urgestein im Podcast des Journalisten Paul Ronzheimer über seine Berliner Kollegin.
Emde hat im Zusammenhang mit Israel wiederholt gesagt, das Völkerrecht sehe kein Existenzrecht für Staaten vor. Auf „Zweifel am Existenzrecht Israels“ angesprochen entgegnete Gysi im Ronzheimer-Podcast: „Das ist antisemitisch und vor allen Dingen indiskutabel für meine Partei.“ Das Existenzrecht Israels markiere für ihn eine Grenze, sagte der 78-Jährige. „Wir brauchen rote Linien, die man nicht überschreiten darf.“
Am Samstag vergangener Woche hatte Emde am Rande des Linke-Parteitags an einer Kundgebung gegen den Kurs ihrer eigenen Parteispitze teilgenommen. Die Fraktionsspitze hatte schon zuvor erklärt, es gebe keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Emde droht der Ausschluss aus der Fraktion – dafür müssten aber zwei Drittel der Linke-Abgeordneten zustimmen. Ob eine so klare Mehrheit dahintersteht, gilt nicht als sicher.
Emde hat im Zusammenhang mit Israel wiederholt gesagt, das Völkerrecht sehe kein Existenzrecht für Staaten vor. Auf „Zweifel am Existenzrecht Israels“ angesprochen entgegnete Gysi im Ronzheimer-Podcast: „Das ist antisemitisch und vor allen Dingen indiskutabel für meine Partei.“ Das Existenzrecht Israels markiere für ihn eine Grenze, sagte der 78-Jährige. „Wir brauchen rote Linien, die man nicht überschreiten darf.“
Am Samstag vergangener Woche hatte Emde am Rande des Linke-Parteitags an einer Kundgebung gegen den Kurs ihrer eigenen Parteispitze teilgenommen. Die Fraktionsspitze hatte schon zuvor erklärt, es gebe keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Emde droht der Ausschluss aus der Fraktion – dafür müssten aber zwei Drittel der Linke-Abgeordneten zustimmen. Ob eine so klare Mehrheit dahintersteht, gilt nicht als sicher.
Sachsen-Anhalt
Duell bei Ministerpräsidentenwahl möglich
Bekommt der AfD-Politiker Ulrich Siegmund eine Gegenkandidatin bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt? Linken-Fraktionschefin Eva von Angern zieht in Erwägung, gegen Siegmund anzutreten. Ihre Fraktion berate darüber, „eine echte Alternative in Form einer eigenen Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin aufzustellen“, sagte von Angern der Magdeburger Volksstimme.
Ein Sprecher der Linken-Fraktion bestätigte auf Anfrage, dass eine Entscheidung am Dienstag in der Fraktionssitzung fallen soll. Die Überlegung gelte zunächst für einen ersten Wahlgang, hieß es. Die AfD stehe „für eine rückwärtsgewandte Politik und eine Spaltung des Landes“, betonte von Angern. Nötig sei jedoch nicht weniger, sondern mehr Zusammenhalt, so die Linken-Politikerin.
Carim Soliman
Berlin
Rot-grün-rote Verhandler in Berlin zusammengekommen
Linke, Grüne und SPD in Berlin haben ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Nach dem Auftakt am Montag kam die sogenannte Dachgruppe mit Spitzenpolitikern der drei Parteien zum zweiten Mal im Abgeordnetenhaus zusammen. Unter anderem soll es um den weiteren Zeitplan und um organisatorische Fragen gehen, wie es hieß.
Zudem wollen die Politiker über die Präambel des angestrebten Koalitionsvertrages sprechen. In einer solchen Einleitung finden sich in der Regel grundsätzliche Ausführungen zur Zusammenarbeit. Die Koalitionsgespräche werden von der Dachgruppe sowie 14 Facharbeitsgruppen geführt. Letztere sollen spätestens ab Montag nächster Woche tagen. Wie lange die Verhandlungen dauern werden, ist offen.
Zudem wollen die Politiker über die Präambel des angestrebten Koalitionsvertrages sprechen. In einer solchen Einleitung finden sich in der Regel grundsätzliche Ausführungen zur Zusammenarbeit. Die Koalitionsgespräche werden von der Dachgruppe sowie 14 Facharbeitsgruppen geführt. Letztere sollen spätestens ab Montag nächster Woche tagen. Wie lange die Verhandlungen dauern werden, ist offen.
Berlin
CDU bietet Sondierungen an, Grüne und SPD lehnen ab
Berlins CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender Stefan Evers hat Grünen und SPD Sondierungsgespräche angeboten – allerdings ohne Erfolg. Zum jetzigen Zeitpunkt, nachdem es schon Koalitionsverhandlungen mit der Linken gebe, werde es nicht zu Sondierungen mit der CDU kommen, sagte Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr nach dem rund zweistündigen Treffen im Abgeordnetenhaus. „Das haben wir auch der CDU mitgeteilt.“ SPD-Landes- und Fraktionschef Steffen Krach ergänzte, die Parteitage von Grünen und Linken und der SPD-Landesvorstand hätten Koalitionsverhandlungen beschlossen. „Und das steht natürlich.“
Evers sagte, die Entscheidung von Grünen und SPD sei aus Sicht der CDU natürlich zu bedauern. Andererseits gelte weiterhin, die Hand sei ausgestreckt und die Tür geöffnet für ein Bündnis der Verantwortung und der Vernunft. „Das haben wir einmal mehr bekräftigt und auch deutlich gemacht, dass es an Schnittmengen für ein solches Bündnis sicherlich nicht fehlt.“
Evers sagte, es sei über eine Reihe von Themen gesprochen worden. Dazu zähle etwa das Thema Stärkung des Parlaments vor extremistischen Mitarbeitern, das Thema einer Expo-Bewerbung oder die Aufnahme von Antisemitismusbekämpfung als Staatsziel in die Berliner Verfassung. Auch über die Finanzsituation Berlins hätten sich die Parteienvertreter ausgetauscht.
Krach und Stahr kündigten an, es werde weiterhin Gespräche mit der CDU geben zu Themen, die die geordnete Übergabe der Regierungsgeschäfte betreffen. „Es bleibt nichts liegen, darauf können sich die Berlinerinnen und Berliner verlassen“, sagte Krach. „Der Senat ist handlungsfähig und kann weiterarbeiten.“
Evers sagte, die Entscheidung von Grünen und SPD sei aus Sicht der CDU natürlich zu bedauern. Andererseits gelte weiterhin, die Hand sei ausgestreckt und die Tür geöffnet für ein Bündnis der Verantwortung und der Vernunft. „Das haben wir einmal mehr bekräftigt und auch deutlich gemacht, dass es an Schnittmengen für ein solches Bündnis sicherlich nicht fehlt.“
Evers sagte, es sei über eine Reihe von Themen gesprochen worden. Dazu zähle etwa das Thema Stärkung des Parlaments vor extremistischen Mitarbeitern, das Thema einer Expo-Bewerbung oder die Aufnahme von Antisemitismusbekämpfung als Staatsziel in die Berliner Verfassung. Auch über die Finanzsituation Berlins hätten sich die Parteienvertreter ausgetauscht.
Krach und Stahr kündigten an, es werde weiterhin Gespräche mit der CDU geben zu Themen, die die geordnete Übergabe der Regierungsgeschäfte betreffen. „Es bleibt nichts liegen, darauf können sich die Berlinerinnen und Berliner verlassen“, sagte Krach. „Der Senat ist handlungsfähig und kann weiterarbeiten.“
Berlin
Linke entscheidet noch nicht über Vanessa Emde
Die Linke in Berlin hat ein weiteres Mal über mögliche Konsequenzen für die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde beraten, aber keine Entscheidung getroffen. Über den Umgang mit ihr wurde nach dpa-Informationen im Fraktionsvorstand gesprochen, allerdings nicht bei der anschließenden Sitzung der gesamten Fraktion, an der auch Emde teilnahm.
Der Abgeordneten aus Neukölln könnte der Ausschluss aus der Fraktion drohen. Auf die Frage, ob Emde weiter Fraktionsmitglied bleibe, hatte der Linke-Fraktionsvorsitzende Tobias Schulze am Montag im Deutschlandfunk gesagt: „Das werden wir sehen.“ Auch andere Konsequenzen sind denkbar.
Emde war am 20. September mit einem Direktmandat ihres Wahlkreises Neukölln neu ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Sie steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.
Berlin
Koalitionsverhandlungen sollen bald weitergehen
Linke, Grüne und SPD in Berlin sind sich einig, ihre gerade gestarteten Koalitionsverhandlungen zügig fortzusetzen. „Wir hatten heute sehr gute Gespräche“, sagte Linke-Fraktionsvorsitzende Elif Eralp nach dem ersten Verhandlungstag im Abgeordnetenhaus. Dabei sei es insbesondere um den Landeshaushalt gegangen. „Und es ist völlig klar, dass es sehr große Herausforderungen gibt“, räumte die Linke-Politikerin ein. „Aber wir sind davon überzeugt, dass wir eine solide, langfristige Haushaltsstrategie aufsetzen werden.“
Das Ziel sei, einerseits die soziale Infrastruktur für die Berlinerinnen und Berliner zu schützen, die darauf angewiesen seien, den Haushalt aber andererseits langfristig zu konsolidieren. Gleichzeitig will Rot-Grün-Rot auf der Einnahmenseite ein Plus von mindestens 400 Millionen Euro jährlich erreichen. Erste Vorschläge dazu seien diskutiert worden. „Die Details werden dann aber in der Fachgruppe zum Haushalt besprochen.“
SPD-Landeschefin Bettina König ergänzte, die sogenannte Dachgruppe der Hauptverhandler werde sich schon am Mittwoch wieder treffen. Dann soll unter anderem über Details zum Zeitplan und Organisatorisches beraten werden.
Auch Fachthemen von Verkehr bis Klimapolitik stehen schon bald auf der Tagesordnung, wie Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr ankündigte. Geplant seien 14 Facharbeitsgruppen, die alle spätestens ab Montag nächster Woche tagen sollen.
Das Ziel sei, einerseits die soziale Infrastruktur für die Berlinerinnen und Berliner zu schützen, die darauf angewiesen seien, den Haushalt aber andererseits langfristig zu konsolidieren. Gleichzeitig will Rot-Grün-Rot auf der Einnahmenseite ein Plus von mindestens 400 Millionen Euro jährlich erreichen. Erste Vorschläge dazu seien diskutiert worden. „Die Details werden dann aber in der Fachgruppe zum Haushalt besprochen.“
SPD-Landeschefin Bettina König ergänzte, die sogenannte Dachgruppe der Hauptverhandler werde sich schon am Mittwoch wieder treffen. Dann soll unter anderem über Details zum Zeitplan und Organisatorisches beraten werden.
Auch Fachthemen von Verkehr bis Klimapolitik stehen schon bald auf der Tagesordnung, wie Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr ankündigte. Geplant seien 14 Facharbeitsgruppen, die alle spätestens ab Montag nächster Woche tagen sollen.
Berlin
Rot-grün-rote Koalitionsgespräche starten
Gut sechs Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus starten heute Koalitionsverhandlungen zwischen Linke, Grünen und SPD. Die Dreiergespräche dürften einige Wochen dauern, einen genauen Zeitplan gibt es nicht. Die Koalitionsverhandlungen werden von einer Dacharbeitsgruppe aus Spitzenpolitikern der drei Parteien geführt, hier fallen am Ende die Entscheidungen. Hinzu kommen rund ein Dutzend Facharbeitsgruppen.
Ein Koalitionsvertrag könnte bis Dezember stehen, sicher ist das aber nicht. Am Ende entscheiden bei Linke und SPD die Parteimitglieder über das Regierungsprogramm. Die Grünen wollen ein sogenanntes digitales Meinungsbild bei ihren Mitgliedern einholen, das letzte Wort hat ein Parteitag.
Den Weg frei gemacht für diesen wichtigen Schritt der Regierungsbildung hatte die Linke am Samstag: Auf einem Parteitag stimmte eine breite Mehrheit der Delegierten für Koalitionsverhandlungen. Grüne und SPD hatten bereits am 19. Oktober zugestimmt.
Überschattet werden die Koalitionsverhandlungen von einer Interview-Panne, durch die publik wurde, dass Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp sich vor Terrorsympathisanten des Hamas-Lagers fürchtet:
Überschattet werden die Koalitionsverhandlungen von einer Interview-Panne, durch die publik wurde, dass Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp sich vor Terrorsympathisanten des Hamas-Lagers fürchtet:
Anne Eberhard
Berlin
Linke stimmt für Koalitionsgespräche
Die Berliner Linke will mit Grünen und SPD in Koalitionsverhandlungen eintreten. Beim Landesparteitag in Lichtenberg sprach sich eine klare Mehrheit der Delegierten für Gespräche über eine mögliche rot-grün-rote Koalition aus. Grüne und SPD hatten sich in der Vorwoche bereits für den Start von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Sechs Wochen nach der Berlin-Wahl ist der Weg damit frei für die Dreier-Koalitionsgespräche. Sie könnten direkt am Montag beginnen. Ob sie allerdings erfolgreich sein werden, ist angesichts der Kritik von SPD und Grünen an antisemitischen Stimmen in der Linkspartei und deren Beziehungen zu extremistischen Gruppen oder Personen nicht sicher.
Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Es folgen CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren.
Basis für die rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen ist ein vor zwei Wochen vorgelegtes Sondierungspapier der drei Parteien. Bundesweit am umstrittensten dürfte das dort verankerte Vorhaben sein, etwa 160 000 Wohnungen aus dem Besitz von fünf Konzernen zu vergesellschaften. Eine solche Überführung in Gemeineigentum gegen Entschädigung, die im Grundgesetz vorgesehen ist, wäre in Deutschland bislang einmalig.
Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Es folgen CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren.
Basis für die rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen ist ein vor zwei Wochen vorgelegtes Sondierungspapier der drei Parteien. Bundesweit am umstrittensten dürfte das dort verankerte Vorhaben sein, etwa 160 000 Wohnungen aus dem Besitz von fünf Konzernen zu vergesellschaften. Eine solche Überführung in Gemeineigentum gegen Entschädigung, die im Grundgesetz vorgesehen ist, wäre in Deutschland bislang einmalig.