Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin finden Sie zudem auf unseren Themenseiten.
Wichtige Updates
Linke stimmt für Koalitionsgespräche
Eralp: Linke wird „Angriffswelle“ überstehen
Linke-Politikerin Eralp bekommt Polizeischutz
„Spiegel“ zu Eralp-Veröffentlichung: Ergebnis einer Abwägung
SPD-Landeschef Krach: Gespräch mit CDU kommt „sehr spät“
Anne Eberhard
Berlin
Linke stimmt für Koalitionsgespräche
Die Berliner Linke will mit Grünen und SPD in Koalitionsverhandlungen eintreten. Beim Landesparteitag in Lichtenberg sprach sich eine klare Mehrheit der Delegierten für Gespräche über eine mögliche rot-grün-rote Koalition aus. Grüne und SPD hatten sich in der Vorwoche bereits für den Start von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Sechs Wochen nach der Berlin-Wahl ist der Weg damit frei für die Dreier-Koalitionsgespräche. Sie könnten direkt am Montag beginnen. Ob sie allerdings erfolgreich sein werden, ist angesichts der Kritik von SPD und Grünen an antisemitischen Stimmen in der Linkspartei und deren Beziehungen zu extremistischen Gruppen oder Personen nicht sicher.
Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Es folgen CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren.
Basis für die rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen ist ein vor zwei Wochen vorgelegtes Sondierungspapier der drei Parteien. Bundesweit am umstrittensten dürfte das dort verankerte Vorhaben sein, etwa 160 000 Wohnungen aus dem Besitz von fünf Konzernen zu vergesellschaften. Eine solche Überführung in Gemeineigentum gegen Entschädigung, die im Grundgesetz vorgesehen ist, wäre in Deutschland bislang einmalig.
Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Es folgen CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren.
Basis für die rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen ist ein vor zwei Wochen vorgelegtes Sondierungspapier der drei Parteien. Bundesweit am umstrittensten dürfte das dort verankerte Vorhaben sein, etwa 160 000 Wohnungen aus dem Besitz von fünf Konzernen zu vergesellschaften. Eine solche Überführung in Gemeineigentum gegen Entschädigung, die im Grundgesetz vorgesehen ist, wäre in Deutschland bislang einmalig.
Anne Eberhard
Berlin
Linker Protest gegen Parteilinie – Abgeordnete Emde dabei
Am Rande des Parteitags der Berliner Linken haben etwa 80 Menschen gegen den Kurs der Parteispitze demonstriert, die eine Koalition mit Grünen und SPD anstrebt. Teilnehmer der Kundgebung im Stadtteil Lichtenberg warfen der Parteiführung unter anderem vor, für eine mögliche Regierungsbeteiligung wichtige Grundsätze und Ziele über Bord zu werfen. Den meisten Demonstranten und auch Rednern ging es um Palästina-Solidarität. Mehrfach wurde „Free Palestine“, auch „Yalla Intifada“ gerufen.
An der Kundgebung nahm auch die wegen ihrer Positionen zum Nahost-Konflikt umstrittene Linken-Abgeordnete Vanessa Emde teil. Sie war bei der Berlin-Wahl am 20. September neu ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Inzwischen sieht die Fraktionsspitze um Elif Eralp keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Ihr könnte der Ausschluss aus der Fraktion drohen.
„Ein Regierungswechsel ist noch lange kein Wechsel der herrschenden Politik“, sagte Emde in einer kurzen Rede auf der Kundgebung. „Die Kriminalisierung und die Dämonisierung der Palästinasolidarität“ müssten für die Linke eine rote Haltelinie sein. Das gelte auch für „Komplizenschaft mit Völkermördern“. Die Linke müsse sich solidarisch vor alle stellen, die rassistischer und sexistischer Hetze, Gewalt und Hass ausgesetzt seien, sagte Emde: „Ob sie Elif heißen, ob sie Martha heißen, ob sie Ferhat heißen, Bassem, Ahmed, Hanna, Ramzi oder Ibrahim Ibrahim.“ Ihre Rede schloss sie mit dem Ausruf „Yalla, Yalla Klassenkampf – Freiheit für Palästina“.
An der Kundgebung nahm auch die wegen ihrer Positionen zum Nahost-Konflikt umstrittene Linken-Abgeordnete Vanessa Emde teil. Sie war bei der Berlin-Wahl am 20. September neu ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Inzwischen sieht die Fraktionsspitze um Elif Eralp keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Ihr könnte der Ausschluss aus der Fraktion drohen.
„Ein Regierungswechsel ist noch lange kein Wechsel der herrschenden Politik“, sagte Emde in einer kurzen Rede auf der Kundgebung. „Die Kriminalisierung und die Dämonisierung der Palästinasolidarität“ müssten für die Linke eine rote Haltelinie sein. Das gelte auch für „Komplizenschaft mit Völkermördern“. Die Linke müsse sich solidarisch vor alle stellen, die rassistischer und sexistischer Hetze, Gewalt und Hass ausgesetzt seien, sagte Emde: „Ob sie Elif heißen, ob sie Martha heißen, ob sie Ferhat heißen, Bassem, Ahmed, Hanna, Ramzi oder Ibrahim Ibrahim.“ Ihre Rede schloss sie mit dem Ausruf „Yalla, Yalla Klassenkampf – Freiheit für Palästina“.
Vanessa Emde (l, Die Linke) vor dem Tagungsort beim Landesparteitag von Die Linke Berlin. Christoph Soeder/dpa
Berlin
Eralp: Linke wird „Angriffswelle“ überstehen
Die Berliner Linken-Fraktionschefin Elif Eralp hat ihren Willen betont, allen Widerständen zum Trotz Regierende Bürgermeisterin in der Hauptstadt zu werden. „Wir werden uns nicht kleinkriegen lassen, und ich werde nicht aufgeben“, sagte sie auf dem Landesparteitag in Lichtenberg. „Es vergeht kein Tag, an dem nicht versucht wird, uns und mich zum Aufgeben zu zwingen.“ Selbst Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) versuche, die Sondierungspartner Grüne und SPD zu „erpressen“, damit es keine rot-grün-rote Regierung in Berlin gebe.
Die Linke werde diese „Angriffswelle“ überstehen. „Die Menschen in dieser Stadt haben uns für Veränderungen gewählt, und wir werden sie umsetzen“, so Eralp. „Sie erwarten zu Recht von uns, dass wir jeden Hebel umlegen, um ihr Leben zu verbessern.“ Sie wurde während ihrer mehr als 20-minütigen Rede mehrfach mit Applaus und „Elif, Elif“-Rufen gefeiert.
Eralp sprach von einer „zerstörerischen Dimension“ der Kritik von außen: Die Anwürfe gegen sie und ihre Partei hätten jedes Maß verloren. „Und warum? Weil wir vorhaben, den Menschen ins Zentrum unserer Politik zu stellen und nicht den Profit. Weil wir vorhaben, die Eigentumsfrage zu stellen.“ In Berlin will die Linke 160 000 Wohnungen großer Konzerne vergesellschaften.
Sie ging auch auf einen am Donnerstag veröffentlichten Spiegel-Bericht ein, der für viel Wirbel gesorgt hatte. Nach der Veröffentlichung erreichten sie Rücktrittsforderungen aus verschiedenen Ecken. „Und noch mehr Hass als schon davor“, sagte sie. „Als migrantische Frau ist man in der Politik einiges gewohnt, und das ist schlimm, aber das alles hat inzwischen ein wirklich inakzeptables Maß erreicht.“ Sie bekomme aber auch viel Solidarität.
„Und ich lasse mich auch nicht einschüchtern“, so Eralp. „Mir wird jetzt von führenden Politikern und manchen Medien vorgeworfen, ich könne wegen meiner eigenen Sorgen Berlin nicht schützen. Ich sehe das anders. Gerade weil ich verschiedene Sorgen kenne und verstehe, werde ich genau das tun. Und selbstverständlich werde ich mich gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus und gegen Rassismus stellen.“
Die Linke werde diese „Angriffswelle“ überstehen. „Die Menschen in dieser Stadt haben uns für Veränderungen gewählt, und wir werden sie umsetzen“, so Eralp. „Sie erwarten zu Recht von uns, dass wir jeden Hebel umlegen, um ihr Leben zu verbessern.“ Sie wurde während ihrer mehr als 20-minütigen Rede mehrfach mit Applaus und „Elif, Elif“-Rufen gefeiert.
Eralp sprach von einer „zerstörerischen Dimension“ der Kritik von außen: Die Anwürfe gegen sie und ihre Partei hätten jedes Maß verloren. „Und warum? Weil wir vorhaben, den Menschen ins Zentrum unserer Politik zu stellen und nicht den Profit. Weil wir vorhaben, die Eigentumsfrage zu stellen.“ In Berlin will die Linke 160 000 Wohnungen großer Konzerne vergesellschaften.
Sie ging auch auf einen am Donnerstag veröffentlichten Spiegel-Bericht ein, der für viel Wirbel gesorgt hatte. Nach der Veröffentlichung erreichten sie Rücktrittsforderungen aus verschiedenen Ecken. „Und noch mehr Hass als schon davor“, sagte sie. „Als migrantische Frau ist man in der Politik einiges gewohnt, und das ist schlimm, aber das alles hat inzwischen ein wirklich inakzeptables Maß erreicht.“ Sie bekomme aber auch viel Solidarität.
„Und ich lasse mich auch nicht einschüchtern“, so Eralp. „Mir wird jetzt von führenden Politikern und manchen Medien vorgeworfen, ich könne wegen meiner eigenen Sorgen Berlin nicht schützen. Ich sehe das anders. Gerade weil ich verschiedene Sorgen kenne und verstehe, werde ich genau das tun. Und selbstverständlich werde ich mich gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus und gegen Rassismus stellen.“
Berlin
Linke-Politikerin Eralp bekommt Polizeischutz
Die Berliner Spitzenpolitikerin der Linken, Elif Eralp, erhält am Samstag aus Anlass eines Parteitages Polizeischutz. Entsprechende Medienberichte wurden der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen bestätigt. Demnach soll Eralp bei der Berliner Polizei um die Überprüfung ihres Sicherheitsstatus gebeten haben. Die Prüfung habe aufgrund der aktuellen Konstellation eine konkrete Bedrohungslage ergeben, hieß es.
Hintergrund ist einerseits, dass auf Social-Media-Kanälen zu einer Kundgebung vor dem Tagungsort – gegen „Wähler:innenverrat“ und für „konsequente Palästinasolidarität und Vergesellschaftung“ aufgerufen wird. In Verbindung mit einem Bericht des Spiegel, der am Donnerstag für Wirbel gesorgt hatte, sehen die Behörden Anlass für den Schutz von Eralp.
Dem Bericht zufolge sieht die Linken-Politikerin die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten und Terrorsympathisanten äußert – zu dem wiederum Mitglieder der Linkspartei Kontakt hatten. Bisher lagen dem Berliner Landeskriminalamt (LKA) nach Spiegel-Informationen, die der dpa bestätigt wurden, keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung für die Politikerin vor, wie es aus Sicherheitskreisen hieß.
Generellen Personenschutz erhalten in Berlin nur zwei Mitglieder des Senats: Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD).
Hintergrund ist einerseits, dass auf Social-Media-Kanälen zu einer Kundgebung vor dem Tagungsort – gegen „Wähler:innenverrat“ und für „konsequente Palästinasolidarität und Vergesellschaftung“ aufgerufen wird. In Verbindung mit einem Bericht des Spiegel, der am Donnerstag für Wirbel gesorgt hatte, sehen die Behörden Anlass für den Schutz von Eralp.
Dem Bericht zufolge sieht die Linken-Politikerin die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten und Terrorsympathisanten äußert – zu dem wiederum Mitglieder der Linkspartei Kontakt hatten. Bisher lagen dem Berliner Landeskriminalamt (LKA) nach Spiegel-Informationen, die der dpa bestätigt wurden, keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung für die Politikerin vor, wie es aus Sicherheitskreisen hieß.
Generellen Personenschutz erhalten in Berlin nur zwei Mitglieder des Senats: Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD).
Berlin
„Spiegel“ zu Eralp-Veröffentlichung: Ergebnis einer Abwägung
Der Leiter des Spiegel-Hauptstadtbüros, Christoph Hickmann, hat die Veröffentlichung von internen Hinweisen der Linken-Politikerin Elif Eralp zu Sorgen um ihre Sicherheit verteidigt. Es habe sich um eine einhellige Entscheidung in der Redaktion gehandelt, sagte Hickmann im Podcast des Springer-Journalisten Paul Ronzheimer.
Das öffentliche Interesse sei höher zu bewerten als die Sicherheitsbedenken von Eralp. „Das ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben damit gehadert“, sagte Hickmann. Er habe dazu auch kritische Rückmeldungen bekommen. Er sagte zur Verteidigung der Vorgehensweise des Spiegel auch: „Man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass da sitzt eine Runde von abgefuckten, zynischen Journalistinnen und Journalisten und sagt: ‘Geiler Scoop, den wir da haben.’“
Auch Spiegel-Chefredakteur Dirk Kurbjuweit verteidigte die Berichterstattung seiner Redaktion über Eralp in einem Leitartikel. „Jeder hat mal Angst, auch ein Chefredakteur“, schrieb Kurbjuweit. „So menschlich das ist, aber in manchen Rollen darf man sich nicht einschüchtern lassen, muss man seine Angst überwinden.“ Bei der eventuell künftigen Regierenden Bürgermeisterin Eralp seien Zweifel angebracht, ob sie dazu in der Lage sei. „Angst gibt den Angstmachern Macht, in diesem Fall Macht über Berlin.“ Am Ende stehe die Sicherheit Berlins über der Sicherheit einer Regierenden Bürgermeisterin, so Kurbjuweit.
Eralp sieht dem am Donnerstag veröffentlichen Spiegel-Bericht zufolge die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten äußert. „Das heißt, dass eine Frau, die in der Hauptstadt regieren will, sich nicht traut, auf Nachfrage des Spiegel, einen Namen auch nur zu bestätigen“, sagte Hickmann. Man müsse das Verhalten Eralps so verstehen, dass sie sich von ihrer Angst leiten lasse und dadurch eventuell auch gegen bestimmte Personen nicht vorgehe, wenn sie im Amt sei. „Das ist ein Vorgang von einer solchen Tragweite, das müssen wir öffentlich machen.“
Die Befürchtungen Eralps gehen aus internen Anmerkungen zu dem Interview hervor. Das Dokument wurde demnach versehentlich samt der Kommentare von Eralps Büro an den Spiegel geschickt.
Das Magazin hatte Eralp am Montag interviewt. Am nächsten Tag habe man die schriftliche Fassung des Interviews zur Autorisierung an Eralps Sprecher geschickt. Einen Tag später sei das Interview mit Kommentaren und Anmerkungen zurückgekommen. Die Freigabe von Wortlaut-Interviews gehört in Deutschland zur journalistischen Praxis.
Mehr dazu lesen Sie hier:
Das öffentliche Interesse sei höher zu bewerten als die Sicherheitsbedenken von Eralp. „Das ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben damit gehadert“, sagte Hickmann. Er habe dazu auch kritische Rückmeldungen bekommen. Er sagte zur Verteidigung der Vorgehensweise des Spiegel auch: „Man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass da sitzt eine Runde von abgefuckten, zynischen Journalistinnen und Journalisten und sagt: ‘Geiler Scoop, den wir da haben.’“
Auch Spiegel-Chefredakteur Dirk Kurbjuweit verteidigte die Berichterstattung seiner Redaktion über Eralp in einem Leitartikel. „Jeder hat mal Angst, auch ein Chefredakteur“, schrieb Kurbjuweit. „So menschlich das ist, aber in manchen Rollen darf man sich nicht einschüchtern lassen, muss man seine Angst überwinden.“ Bei der eventuell künftigen Regierenden Bürgermeisterin Eralp seien Zweifel angebracht, ob sie dazu in der Lage sei. „Angst gibt den Angstmachern Macht, in diesem Fall Macht über Berlin.“ Am Ende stehe die Sicherheit Berlins über der Sicherheit einer Regierenden Bürgermeisterin, so Kurbjuweit.
Eralp sieht dem am Donnerstag veröffentlichen Spiegel-Bericht zufolge die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten äußert. „Das heißt, dass eine Frau, die in der Hauptstadt regieren will, sich nicht traut, auf Nachfrage des Spiegel, einen Namen auch nur zu bestätigen“, sagte Hickmann. Man müsse das Verhalten Eralps so verstehen, dass sie sich von ihrer Angst leiten lasse und dadurch eventuell auch gegen bestimmte Personen nicht vorgehe, wenn sie im Amt sei. „Das ist ein Vorgang von einer solchen Tragweite, das müssen wir öffentlich machen.“
Die Befürchtungen Eralps gehen aus internen Anmerkungen zu dem Interview hervor. Das Dokument wurde demnach versehentlich samt der Kommentare von Eralps Büro an den Spiegel geschickt.
Das Magazin hatte Eralp am Montag interviewt. Am nächsten Tag habe man die schriftliche Fassung des Interviews zur Autorisierung an Eralps Sprecher geschickt. Einen Tag später sei das Interview mit Kommentaren und Anmerkungen zurückgekommen. Die Freigabe von Wortlaut-Interviews gehört in Deutschland zur journalistischen Praxis.
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Anne Eberhard
Berlin
SPD-Landeschef Krach: Gespräch mit CDU kommt „sehr spät“
Der Berliner SPD-Vorsitzende Steffen Krach hat sich nach eigener Aussage gewundert, nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus keine Einladung zu Sondierungsgesprächen von der CDU bekommen zu haben. Spitzenkandidat Stefan Evers habe nie zu Sondierungsgesprächen eingeladen, sagte Krach im RBB-Inforadio. Das habe er nie verstanden. Nun, sechs Wochen nach der Wahl, sei es „sehr spät“.
Unter Demokraten gehöre es sich, eine Einladung anzunehmen, sagte Krach auf die Frage, ob die SPD zu Sondierungsgesprächen mit der CDU gehe. Seinem Verständnis nach gehe es wohl aber nicht um Sondierungen, sondern um allgemeine Gespräche mit der CDU.
Evers hatte am Donnerstag am Rande der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses auf ein schon länger geplantes Gespräch der CDU mit SPD und Grünen am 3. November hingewiesen. Er wolle dort deutlich machen, dass er jederzeit bereit sei, „hier auch über eine Alternative zu einem linksgeführten Bündnis zu sprechen“, so Evers. „Ich werde die Einladung zu Sondierungen dort aussprechen.“
Unter Demokraten gehöre es sich, eine Einladung anzunehmen, sagte Krach auf die Frage, ob die SPD zu Sondierungsgesprächen mit der CDU gehe. Seinem Verständnis nach gehe es wohl aber nicht um Sondierungen, sondern um allgemeine Gespräche mit der CDU.
Evers hatte am Donnerstag am Rande der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses auf ein schon länger geplantes Gespräch der CDU mit SPD und Grünen am 3. November hingewiesen. Er wolle dort deutlich machen, dass er jederzeit bereit sei, „hier auch über eine Alternative zu einem linksgeführten Bündnis zu sprechen“, so Evers. „Ich werde die Einladung zu Sondierungen dort aussprechen.“
Berlin
Eralp verteidigt sich gegen Kritik: „Lasse mich nicht einschüchtern“
Nach Bekanntwerden ihrer nicht zur Veröffentlichung gedachten Kommentare über Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie hat sich die Elif Eralp gegen Kritik verteidigt. Nach der Wahl hätten Bedrohungen gegen sie zugenommen, sagte die Linke-Politikerin in einem am Abend auf Instagram veröffentlichten Video. „Wie viele andere Politikerinnen auch tausche ich mich dabei auch mit den Sicherheitsbehörden aus zu deren Einschätzung zur aktuellen Bedrohungslage.“
Natürlich sorge sie sich um ihre Familie, sagte Eralp, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden möchte. „Und natürlich nehme ich den professionellen Rat von Behörden sehr ernst und wäge dafür meine Worte genau ab.“ Diese Abwägung sei jetzt veröffentlicht und damit bewusst die Bitte ihres Teams ignoriert worden.
Sie gehe keiner politischen Diskussion aus dem Weg, sie stelle sich auch jeder Kritik, sagte Eralp in ihrer Stellungnahme. „Aber es gibt Grenzen, wenn es um die Sicherheit von meiner Familie und mir geht. Und diese wurden jetzt überschritten. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern, weil ich weiß, dass wir alle gemeinsam für ein besseres Berlin einstehen. In diesem Berlin haben organisierte Kriminalität, Gewalt und Terrorverherrlichung und jede Form von Menschenfeindlichkeit und alles, was die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt bedroht, keinen Platz.“
Natürlich sorge sie sich um ihre Familie, sagte Eralp, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden möchte. „Und natürlich nehme ich den professionellen Rat von Behörden sehr ernst und wäge dafür meine Worte genau ab.“ Diese Abwägung sei jetzt veröffentlicht und damit bewusst die Bitte ihres Teams ignoriert worden.
Sie gehe keiner politischen Diskussion aus dem Weg, sie stelle sich auch jeder Kritik, sagte Eralp in ihrer Stellungnahme. „Aber es gibt Grenzen, wenn es um die Sicherheit von meiner Familie und mir geht. Und diese wurden jetzt überschritten. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern, weil ich weiß, dass wir alle gemeinsam für ein besseres Berlin einstehen. In diesem Berlin haben organisierte Kriminalität, Gewalt und Terrorverherrlichung und jede Form von Menschenfeindlichkeit und alles, was die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt bedroht, keinen Platz.“
Elif Eralp, MdA auf Instagram: "Als Regierende Bürgermeisterin werde ich alles tun für eure soziale Sicherheit und für eure individuelle Sicherheit. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Wir stehen gemeinsam für ein besseres Berlin."
27K likes, 2,167 comments - eliferalp am October 29, 2026: "Als Regierende Bürgermeisterin werde ich alles tun für eure soziale Sicherheit und für eure individuelle Sicherheit. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Wir stehen gemeinsam für ein besseres Berlin.".
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Berlin
CDU will Grünen und SPD Sondierungen anbieten
Der Berliner CDU-Partei- und Fraktionschef Stefan Evers will Grünen und SPD Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung anbieten. Er verwies am Rande der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses auf ein schon länger für den 3. November terminiertes Gespräch der CDU mit den beiden Parteien. Er wolle dort deutlich machen, dass er jederzeit bereit sei, „hier auch über eine Alternative zu einem linksgeführten Bündnis zu sprechen“, so Evers. „Ich werde die Einladung zu Sondierungen dort aussprechen.“
Grüne und SPD hatten ihrerseits mit der Linken sondiert und wollen – nach der erwarteten Zustimmung eines Linke-Parteitags am Samstag – voraussichtlich am kommenden Montag mit Koalitionsverhandlungen beginnen. Sie haben bislang immer betont, dass es bei dem geplanten Gespräch mit der CDU um die Gestaltung des Übergangs gehe, bis ein neuer Senat stehe. Es handele sich nicht um Sondierungen.
Nach der Wahl am 20. September wäre neben einem rot-grün-roten Bündnis rechnerisch auch Schwarz-Grün-Rot möglich. Eine solche Koalition hätte aber nur eine sehr knappe Mehrheit.
Hintergrund von Evers Äußerungen ist ein Spiegel-Bericht, wonach die Bürgermeisterkandidatin der Linken, Elif Eralp, die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr sieht, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten äußert. Wie das Magazin berichtet, geht das aus internen Anmerkungen zu einem Interview hervor, das das Magazin mit ihr geführt hat. Der Interviewtext wurde demnach von Eralps Büro versehentlich samt der internen Kommentare an den Spiegel zurückgeschickt.
Evers sagte: „Es geht hier um die Frage, ob ein linksgeführtes Bündnis, ein von dieser in weiten Teilen radikalisierten Linkspartei geführtes Bündnis, diese Stadt anführen darf.“ Und: „Die Angst, die hier Frau Eralp geäußert hat vor dem in Teilen extremistischen, islamistischen Umfeld ihrer eigenen Partei, die offenbart, dass das auf keinen Fall passieren sollte.“ Die Linke und Eralp seien „ganz offensichtlich“ nicht imstande, für Sicherheit in Berlin zu sorgen.
Grüne und SPD hatten ihrerseits mit der Linken sondiert und wollen – nach der erwarteten Zustimmung eines Linke-Parteitags am Samstag – voraussichtlich am kommenden Montag mit Koalitionsverhandlungen beginnen. Sie haben bislang immer betont, dass es bei dem geplanten Gespräch mit der CDU um die Gestaltung des Übergangs gehe, bis ein neuer Senat stehe. Es handele sich nicht um Sondierungen.
Nach der Wahl am 20. September wäre neben einem rot-grün-roten Bündnis rechnerisch auch Schwarz-Grün-Rot möglich. Eine solche Koalition hätte aber nur eine sehr knappe Mehrheit.
Hintergrund von Evers Äußerungen ist ein Spiegel-Bericht, wonach die Bürgermeisterkandidatin der Linken, Elif Eralp, die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr sieht, wenn sie sich explizit zu einem bekannten Palästina-Aktivisten äußert. Wie das Magazin berichtet, geht das aus internen Anmerkungen zu einem Interview hervor, das das Magazin mit ihr geführt hat. Der Interviewtext wurde demnach von Eralps Büro versehentlich samt der internen Kommentare an den Spiegel zurückgeschickt.
Evers sagte: „Es geht hier um die Frage, ob ein linksgeführtes Bündnis, ein von dieser in weiten Teilen radikalisierten Linkspartei geführtes Bündnis, diese Stadt anführen darf.“ Und: „Die Angst, die hier Frau Eralp geäußert hat vor dem in Teilen extremistischen, islamistischen Umfeld ihrer eigenen Partei, die offenbart, dass das auf keinen Fall passieren sollte.“ Die Linke und Eralp seien „ganz offensichtlich“ nicht imstande, für Sicherheit in Berlin zu sorgen.
Berlin
AfD-Kandidat für Vize-Posten im Abgeordnetenhaus scheitert
Der AfD-Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses, Martin Trefzer, ist bei der Wahl im Plenum durchgefallen. Trefzer erhielt in geheimer Abstimmung bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments bei 149 abgegebenen Stimmen nur 40 Ja-Stimmen. Seine Fraktion zählt 29 Abgeordnete.
Die CDU-Kandidatin für den Vize-Posten, Cornelia Seibeld, bekam dagegen eine Mehrheit. Für sie stimmten 109 Abgeordnete bei 33 Nein-Stimmen, sechs Enthaltungen und einer ungültigen Stimme. Seibeld wirkte in der abgelaufenen Legislaturperiode seit 2023 als Präsidentin des Abgeordnetenhauses.
Die beiden Vizepräsidenten des Abgeordnetenhauses werden laut Geschäftsordnung von der zweit- und der drittstärksten Fraktion nominiert, also von CDU und AfD. Einer der beiden Posten bleibt nun zunächst vakant.
Die CDU-Kandidatin für den Vize-Posten, Cornelia Seibeld, bekam dagegen eine Mehrheit. Für sie stimmten 109 Abgeordnete bei 33 Nein-Stimmen, sechs Enthaltungen und einer ungültigen Stimme. Seibeld wirkte in der abgelaufenen Legislaturperiode seit 2023 als Präsidentin des Abgeordnetenhauses.
Die beiden Vizepräsidenten des Abgeordnetenhauses werden laut Geschäftsordnung von der zweit- und der drittstärksten Fraktion nominiert, also von CDU und AfD. Einer der beiden Posten bleibt nun zunächst vakant.
Berlin
Linke-Politikerin Klein neue Berliner Parlamentspräsidentin
Die Linke-Politikerin Hendrikje Klein ist neue Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses. Bei der konstituierenden Sitzung des Landesparlaments knapp sechs Wochen nach der Wahl stimmten 98 von 149 anwesenden Abgeordneten für die 46-Jährige. Es gab 42 Nein-Stimmen und neun Enthaltungen. Klein ist damit die erste Politikerin ihrer Partei in dem Amt – und nach Hanna-Renate Laurien (CDU/1991-1995) und Cornelia Seibeld (CDU/2023-2026) die dritte Frau.
Die Linke als stärkste Fraktion hatte das Vorschlagsrecht für den wichtigen Posten. Die Diplom-Verwaltungswirtin Klein gehört dem Abgeordnetenhaus seit 2016 an, sie hat also langjährige parlamentarische Erfahrung. Seit 2024 war sie Parlamentarische Geschäftsführerin der Linke-Fraktion. Zudem gehörten Personal und Verwaltung zu ihren Fachgebieten. Bei der Wahl am 20. September holte sie im Stadtbezirk Lichtenberg ein Direktmandat.
Die Linke als stärkste Fraktion hatte das Vorschlagsrecht für den wichtigen Posten. Die Diplom-Verwaltungswirtin Klein gehört dem Abgeordnetenhaus seit 2016 an, sie hat also langjährige parlamentarische Erfahrung. Seit 2024 war sie Parlamentarische Geschäftsführerin der Linke-Fraktion. Zudem gehörten Personal und Verwaltung zu ihren Fachgebieten. Bei der Wahl am 20. September holte sie im Stadtbezirk Lichtenberg ein Direktmandat.
Eine Aufgabe der Parlamentspräsidentin ist es, Sitzungen des Abgeordnetenhauses zu leiten. Auch im mehrköpfigen Präsidium und im Ältestenrat hat sie den Vorsitz. Sie übt außerdem das Hausrecht und die Polizeigewalt im Parlament aus und vertritt es nach außen. Gewählt wurde Klein für die Dauer der fünfjährigen Wahlperiode. Sie hatte sich am vergangenen Dienstag in den Fraktionen vorgestellt. Bei der geheimen Wahl im Plenum erhielt sie offensichtlich nicht nur Stimmen aus dem rot-grün-roten Lager.
Bei der Berlin-Wahl war die Linke stärkste Kraft geworden und strebt eine Koalition mit Grünen und SPD an. Gelingt das, könnte mit der aktuellen Fraktionschefin Elif Eralp erstmals eine Linke Regierende Bürgermeisterin werden.
Anne Eberhard
Berlin
Linke-Fraktion im Berliner Parlament kleiner als gedacht
Überraschung kurz vor der konstituierenden Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses am Donnerstag: Die Linke-Fraktion im neuen Landesparlament hat nicht wie bisher angenommen 45 Mitglieder, sondern nur 44. Grund: Die Linke Asya Senyüz ist nicht Teil der Fraktion, sie wird viel mehr als fraktionslose Abgeordnete geführt. Das teilte die Parlamentsverwaltung in einem Schreiben an alle Fraktionen mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Ein Sprecher der Linke-Fraktion wies darauf hin, dass Senyüz schon länger erkrankt sei und deshalb nicht an der konstituierenden Sitzung der Fraktion am 13. Oktober teilgenommen habe. Bei dieser Sitzung unterzeichneten alle anwesenden Abgeordneten eine Erklärung zum Kampf gegen Antisemitismus, zum Schutz jüdischen Lebens und zum Existenzrecht Israels. Dies galt als Voraussetzung, um in die Fraktion aufgenommen zu werden. Da Senyüz - wohl wegen ihrer Erkrankung - bis heute nicht unterschrieb, ist sie nach Angaben des Sprechers nunmehr zunächst kein Fraktionsmitglied.
Auf die Bemühungen um eine rot-grün-rote Koalition hat der Fall keine Auswirkungen. Denn Linke, Grüne und SPD hätten auch ohne Senyüz eine klare Mehrheit im Parlament. Allerdings musste im Plenarsaal nach Angaben der Parlamentsverwaltung nun nochmals leicht umgebaut werden, um den Stuhl der Abgeordneten von dem Bereich der Linke-Fraktion räumlich zu trennen. Insgesamt hat das neue Berliner Abgeordnetenhaus 153 Mitglieder.
Ein Sprecher der Linke-Fraktion wies darauf hin, dass Senyüz schon länger erkrankt sei und deshalb nicht an der konstituierenden Sitzung der Fraktion am 13. Oktober teilgenommen habe. Bei dieser Sitzung unterzeichneten alle anwesenden Abgeordneten eine Erklärung zum Kampf gegen Antisemitismus, zum Schutz jüdischen Lebens und zum Existenzrecht Israels. Dies galt als Voraussetzung, um in die Fraktion aufgenommen zu werden. Da Senyüz - wohl wegen ihrer Erkrankung - bis heute nicht unterschrieb, ist sie nach Angaben des Sprechers nunmehr zunächst kein Fraktionsmitglied.
Auf die Bemühungen um eine rot-grün-rote Koalition hat der Fall keine Auswirkungen. Denn Linke, Grüne und SPD hätten auch ohne Senyüz eine klare Mehrheit im Parlament. Allerdings musste im Plenarsaal nach Angaben der Parlamentsverwaltung nun nochmals leicht umgebaut werden, um den Stuhl der Abgeordneten von dem Bereich der Linke-Fraktion räumlich zu trennen. Insgesamt hat das neue Berliner Abgeordnetenhaus 153 Mitglieder.
Senyüz gilt mit 22 Jahren als jüngste Abgeordnete im Parlament und kommt aus Tempelhof-Schöneberg. Sie zog über die Liste ihrer Partei ins Abgeordnetenhaus ein und ist Vertreterin der Linksjugend Solid. Diese lehnt eine Regierungsbeteiligung ab und vertritt bei vielen Themen radikalere Positionen als die Partei, etwa im Hinblick auf Israel und den Nahost-Konflikt.
Anne Eberhard
Sachsen-Anhalt
CDU-Abgeordnete sollten eidesstattliche Erklärung gegen AfD-Unterstützung unterschreiben
In der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt gibt es wegen der Wahl eines AfD-Abgeordneten zum Landtagspräsidenten weiter Streit. So sollten die CDU-Abgeordneten in einer Fraktionssitzung eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben, nicht für den AfD-Kandidaten gestimmt zu haben, wie mehrere CDU-Abgeordnete der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Zuerst hatte das Nachrichtenportal Nius berichtet.
Demnach sei den CDU-Abgeordneten in einer fraktionsinternen Sitzung eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt worden, in der sie erklären sollten, weder AfD-Politiker Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten, noch dessen Parteikollegen Hans-Thomas Tillschneider zum Vizepräsidenten des Landtags gewählt zu haben. Beide wurden Anfang Oktober mit mehr Stimmen gewählt, als die AfD Sitze im neuen Landtag von Sachsen-Anhalt hat. Seitdem wird darüber diskutiert, ob diese Stimmen möglicherweise aus der CDU gekommen sein könnten. Die Fraktion wies dies stets zurück.
Demnach sei den CDU-Abgeordneten in einer fraktionsinternen Sitzung eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt worden, in der sie erklären sollten, weder AfD-Politiker Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten, noch dessen Parteikollegen Hans-Thomas Tillschneider zum Vizepräsidenten des Landtags gewählt zu haben. Beide wurden Anfang Oktober mit mehr Stimmen gewählt, als die AfD Sitze im neuen Landtag von Sachsen-Anhalt hat. Seitdem wird darüber diskutiert, ob diese Stimmen möglicherweise aus der CDU gekommen sein könnten. Die Fraktion wies dies stets zurück.
Berlin
SPD-Spitze bringt Mitgliederbefragung über mögliche Regierungsbildung auf den Weg
Die Berliner SPD-Spitze hat ein Mitgliedervotum über einen möglichen rot-grün-roten Koalitionsvertrag auf den Weg gebracht. Nach Angaben eines Sprechers beschloss der geschäftsführende Landesvorstand am Abend einstimmig, eine solche Befragung der Basis anzustoßen. Endgültig darüber befinden muss demnach der gesamte Landesvorstand als erweitertes Führungsgremium der Partei – seine Zustimmung gilt als sehr wahrscheinlich. Der gesamte Landesvorstand soll noch in dieser Woche zu einer Sondersitzung zusammenkommen.
Auch Linke und Grüne wollen ihre Mitglieder über den rot-grün-roten Koalitionsvertrag abstimmen lassen, sollte er zustande kommen. Die Linke plant dazu eine Mitgliederbefragung, deren Ergebnis bindend ist. Die Grünen wollen bei ihrer Basis ein sogenanntes digitales Meinungsbild über die Koalitionsvereinbarung und ihr Personal im neuen Senat einholen. Anschließend soll eine Landesdelegiertenversammlung endgültig darüber entscheiden.
Auch Linke und Grüne wollen ihre Mitglieder über den rot-grün-roten Koalitionsvertrag abstimmen lassen, sollte er zustande kommen. Die Linke plant dazu eine Mitgliederbefragung, deren Ergebnis bindend ist. Die Grünen wollen bei ihrer Basis ein sogenanntes digitales Meinungsbild über die Koalitionsvereinbarung und ihr Personal im neuen Senat einholen. Anschließend soll eine Landesdelegiertenversammlung endgültig darüber entscheiden.
Berlin
Linke vertagt Entscheidung über Abgeordnete Emde
Die Berliner Linke hat im Streit um die wegen ihrer Israel-Kritik umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde noch keine Lösung gefunden. Nach einer Sitzung des Fraktionsvorstandes mit Emde und einer Sitzung der gesamten Fraktion sagte ein Sprecher lediglich, man sehe weiterhin keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit der Abgeordneten. Wie es nun weitergeht, blieb offen. Das werde in den Gremien besprochen und beschlossen, so der Sprecher.
Die neu gewählte Abgeordnete aus Neukölln hatte im Wahlkampf stark auf das Thema Palästina-Solidarität gesetzt und Israel kritisiert. Sie hatte dabei unter anderem erklärt, dass es kein Existenzrecht für Staaten gebe, sondern nur für Menschen. Am 15. Oktober wiederholte sie das in einem Instagram-Video ausdrücklich.
Dort kritisierte Emde auch eine Erklärung zum Antisemitismus, die sie wie alle Linke-Fraktionsmitglieder noch zwei Tage zuvor unterschrieben hatte. Darin bekennen sich die Unterzeichner unter anderem zum Existenzrecht Israels. Bereits unmittelbar nach Emdes Kritik erklärte die Fraktionsspitze, sie sehe keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit mit ihr.
Ein vor einer Woche geplantes Gespräch mit der Abgeordneten kam nicht zustande, weil sich Emde krankmeldete.
Die neu gewählte Abgeordnete aus Neukölln hatte im Wahlkampf stark auf das Thema Palästina-Solidarität gesetzt und Israel kritisiert. Sie hatte dabei unter anderem erklärt, dass es kein Existenzrecht für Staaten gebe, sondern nur für Menschen. Am 15. Oktober wiederholte sie das in einem Instagram-Video ausdrücklich.
Dort kritisierte Emde auch eine Erklärung zum Antisemitismus, die sie wie alle Linke-Fraktionsmitglieder noch zwei Tage zuvor unterschrieben hatte. Darin bekennen sich die Unterzeichner unter anderem zum Existenzrecht Israels. Bereits unmittelbar nach Emdes Kritik erklärte die Fraktionsspitze, sie sehe keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit mit ihr.
Ein vor einer Woche geplantes Gespräch mit der Abgeordneten kam nicht zustande, weil sich Emde krankmeldete.
Anne Eberhard
Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde gegen Emde-Rauswurf
Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, hat sich gegen einen möglichen Rauswurf der Berliner Linken-Politikerin Vanessa Emde aus der Fraktion ausgesprochen. „Wir sind absolut dagegen, denn das, was Vanessa Emde von sich gegeben hat im Sinne der Anklage, dass Staaten kein Existenzrecht hätten, ist absolut korrekt“, sagte Joffe im RBB-Inforadio.
„Denn die Existenz von Staaten ist, wenn man so möchte, ein absoluter Glücksfall.“ Wenn Emde sage, sie sei generell dagegen, dass Staaten existierten, weil alle Menschen leben sollten, wo sie wollten, sei das „eine absolut legitime Meinung“, betonte Joffe.
Dennoch habe sich Emde antisemitisch geäußert. „Denn sie konfrontiert Israel schon seit geraumer Zeit mit Völkermordvorwürfen und das ist das Antisemitische.“ Der Vorsitzende bezog sich damit auf Anschuldigungen gegen den israelischen Staat, dieser betreibe mit seinem Vorgehen im Gazastreifen einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung.
Der Fraktionsvorstand der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus berät heute über den weiteren Umgang mit Emde, die wegen israelkritischer Äußerungen mehrfach Diskussionen ausgelöst hatte.
„Denn die Existenz von Staaten ist, wenn man so möchte, ein absoluter Glücksfall.“ Wenn Emde sage, sie sei generell dagegen, dass Staaten existierten, weil alle Menschen leben sollten, wo sie wollten, sei das „eine absolut legitime Meinung“, betonte Joffe.
Dennoch habe sich Emde antisemitisch geäußert. „Denn sie konfrontiert Israel schon seit geraumer Zeit mit Völkermordvorwürfen und das ist das Antisemitische.“ Der Vorsitzende bezog sich damit auf Anschuldigungen gegen den israelischen Staat, dieser betreibe mit seinem Vorgehen im Gazastreifen einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung.
Der Fraktionsvorstand der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus berät heute über den weiteren Umgang mit Emde, die wegen israelkritischer Äußerungen mehrfach Diskussionen ausgelöst hatte.