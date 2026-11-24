Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Alle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin finden Sie zudem auf unseren Themenseiten.
Wichtige Updates
Reaktionen auf den Ausschluss Emdes
Linke schließt Abgeordnete Vanessa Emde aus Fraktion aus
Siegmund kandidiert am 8. Dezember als Ministerpräsident
AfD erwägt frühere Ministerpräsidentenwahl
Gemeinsamer Beschluss: AfD und BSW wollen beitragsfreie Kita
Berlin
Reaktionen auf den Ausschluss Emdes
Wegen ihrer Positionen zum Nahostkonflikt ist Vanessa Emde schon länger umstritten. Nun hat die Linke-Fraktion ihren Ausschluss beschlossen. Die Reaktionen aus Politik und Zivilgesellschaft:
Neuköllner Linke kritisiert Ausschluss von Emde: „Also wir haben uns bis zum Schluss dafür eingesetzt, dass es nicht dazu kommt. Wir halten das für einen Fehler“, sagte Jorinde Schulz, Co-Vorsitzende der Neuköllner Linken, der dpa. „Denn für uns ist klar, dass sie da auch hingehört als gewählte Abgeordnete für die Linke.“
Berliner SPD-Vorsitzende begrüßen den Ausschluss: „Sie hat die Koalitionsgespräche erheblich belastet und es ist gut, dass die Linke jetzt für Klarheit gesorgt hat“, teilten die Berliner SPD-Landesvorsitzenden Steffen Krach und Bettina König gemeinsam mit. „Und diese Klarheit, dass wir Antisemitismus gemeinsam bekämpfen und jüdisches Leben schützen, werden wir auch im Koalitionsvertrag festschreiben.“
Berliner Grüne blicken auf die weiteren Koalitionsverhandlungen: Es sei gut, dass die Linke so entschieden habe, sagte Berlins Grünen-Fraktionschef Werner Graf. Das zeige sehr deutlich, dass für israelbezogenen Antisemitismus in dieser Regierung kein Platz sein werde. Jetzt ginge es darum, einen guten Koalitionsvertrag auszuhandeln.
Berlins CDU-Chef Evers kritisiert strukturelles Antisemitismusproblem der Linken: „Ihr Ausschluss aus der Fraktion ändert nichts daran, dass ihre Positionen bis in die Führung der Partei hinein geteilt werden. Emde ist lediglich ein Bauernopfer auf dem Weg zur Macht“, teilte Evers mit. Die Berliner Linke habe kein Problem mit „Ego-Shows“, sondern ein strukturelles Antisemitismusproblem.
Neuköllner Linke kritisiert Ausschluss von Emde: „Also wir haben uns bis zum Schluss dafür eingesetzt, dass es nicht dazu kommt. Wir halten das für einen Fehler“, sagte Jorinde Schulz, Co-Vorsitzende der Neuköllner Linken, der dpa. „Denn für uns ist klar, dass sie da auch hingehört als gewählte Abgeordnete für die Linke.“
Berliner SPD-Vorsitzende begrüßen den Ausschluss: „Sie hat die Koalitionsgespräche erheblich belastet und es ist gut, dass die Linke jetzt für Klarheit gesorgt hat“, teilten die Berliner SPD-Landesvorsitzenden Steffen Krach und Bettina König gemeinsam mit. „Und diese Klarheit, dass wir Antisemitismus gemeinsam bekämpfen und jüdisches Leben schützen, werden wir auch im Koalitionsvertrag festschreiben.“
Berliner Grüne blicken auf die weiteren Koalitionsverhandlungen: Es sei gut, dass die Linke so entschieden habe, sagte Berlins Grünen-Fraktionschef Werner Graf. Das zeige sehr deutlich, dass für israelbezogenen Antisemitismus in dieser Regierung kein Platz sein werde. Jetzt ginge es darum, einen guten Koalitionsvertrag auszuhandeln.
Berlins CDU-Chef Evers kritisiert strukturelles Antisemitismusproblem der Linken: „Ihr Ausschluss aus der Fraktion ändert nichts daran, dass ihre Positionen bis in die Führung der Partei hinein geteilt werden. Emde ist lediglich ein Bauernopfer auf dem Weg zur Macht“, teilte Evers mit. Die Berliner Linke habe kein Problem mit „Ego-Shows“, sondern ein strukturelles Antisemitismusproblem.
Zentralrat der Juden mahnt weitere Schritte an: „Der Ausschluss von Frau Emde aus der Linksfraktion ist zwar vollzogen. Aber damit wurde nur ein erster Schritt getan. Denn Frau Emde ist beileibe kein Einzelfall“, sagte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Zuge der Koalitionsverhandlungen, aber auch danach müssten weitere Schritte gegangen werden.
Berlin
Linke schließt Abgeordnete Vanessa Emde aus Fraktion aus
Die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde muss die Fraktion der Linken in Berlin verlassen. Bei einer Fraktionssitzung stimmte nach dpa-Informationen am späten Nachmittag die nötige Mehrheit der Linke-Abgeordneten für Emdes Ausschluss. Emde nahm an der Sitzung teil.
Der Streit über den Umgang mit Emde belastet die Regierungsbildung in Berlin seit Wochen. Die Politikerin steht wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Viele in der Partei stoßen sich noch mehr an ihrem Verhalten seit der Wahl. So demonstrierte sie am Rande eines Linke-Parteitages Ende Oktober gegen den Kurs der eigenen Parteiführung. Im September war Emde per Direktmandat neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen und hatte 46,2 Prozent der Erststimmen in ihrem Wahlkreis in Neukölln erhalten.
Lesen Sie hier mehr zur Abstimmung und den Hintergründen:
Der Streit über den Umgang mit Emde belastet die Regierungsbildung in Berlin seit Wochen. Die Politikerin steht wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Viele in der Partei stoßen sich noch mehr an ihrem Verhalten seit der Wahl. So demonstrierte sie am Rande eines Linke-Parteitages Ende Oktober gegen den Kurs der eigenen Parteiführung. Im September war Emde per Direktmandat neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen und hatte 46,2 Prozent der Erststimmen in ihrem Wahlkreis in Neukölln erhalten.
Lesen Sie hier mehr zur Abstimmung und den Hintergründen:
Carim Soliman
Berlin
Schließt die Berliner Linke Emde heute aus ihrer Fraktion aus?
Die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde könnte am Nachmittag aus der Linke-Fraktion ausgeschlossen werden. Um 15 Uhr beginnt die Abstimmung der Linken-Abgeordneten im Berliner Landesparlament über einen entsprechenden Antrag des Fraktionsvorstands. Seit Wochen belastet die Debatte um Emde die Regierungsbildung in der Hauptstadt.
Um Emde auszuschließen, müssen bei der geheimen Abstimmung zwei Drittel der 44 Mitglieder zustimmen, also mindestens 30. Partei- und Fraktionsführung hoffen, dass das gelingt. Den Ausschlussantrag hatte die Fraktionsspitze um die Vorsitzenden Elif Eralp und Tobias Schulze vor einer Woche gestellt. Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren, hieß es darin.
Emde war nach der Berlin-Wahl im September neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln. Die Politikerin hatte im Wahlkampf vor allem auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt und steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem sagt sie im Zusammenhang mit Israel, Staaten stünde im Völkerrecht kein Existenzrecht zu.
Um Emde auszuschließen, müssen bei der geheimen Abstimmung zwei Drittel der 44 Mitglieder zustimmen, also mindestens 30. Partei- und Fraktionsführung hoffen, dass das gelingt. Den Ausschlussantrag hatte die Fraktionsspitze um die Vorsitzenden Elif Eralp und Tobias Schulze vor einer Woche gestellt. Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren, hieß es darin.
Emde war nach der Berlin-Wahl im September neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln. Die Politikerin hatte im Wahlkampf vor allem auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt und steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem sagt sie im Zusammenhang mit Israel, Staaten stünde im Völkerrecht kein Existenzrecht zu.
Carim Soliman
Sachsen-Anhalt
BSW-Spitze sucht Kompromiss im Streit über AfD
Kurz vor dem BSW-Bundesparteitag versucht die Parteispitze, den Richtungsstreit über den Umgang mit der AfD zu entschärfen. „Auf Initiative des Parteivorsitzenden Fabio De Masi gibt es jetzt einen Kompromissvorschlag, der die Debatte hoffentlich befriedet“, sagte Parteigründerin Sahra Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur.
„Es ist eigentlich Konsens, dass wir weder eine Koalition mit der AfD wollen noch eine Tolerierung, ebenso wenig wie die Beteiligung an einer Brandmauer-Koalition“, fügte sie hinzu. Das solle in den Leitantrag zum Parteitag in Dresden am Wochenende aufgenommen werden. Geplant ist ein Hinweis auf ein Positionspapier der BSW-Grundwertekommission, das aus Wagenknechts Sicht konsensfähig sein könnte. Wagenknecht selbst leitet die Kommission.
Hintergrund des internen Streits ist die parlamentarische Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt. Führende BSW-Politiker – darunter etliche Gründungsmitglieder – hatten sich mit einem Änderungsantrag zum Leitantrag zu Wort gemeldet und klare Distanz zur AfD gefordert. Wagenknecht wies den Vorstoß zurück.
„Der Änderungsantrag der Kritiker des Leitantrags würde bedeuten, dass BSW und AfD beispielsweise keine gemeinsamen Anträge mehr stellen könnten“, sagte sie. „Die Grundwertekommission dagegen begrüßt gemeinsame Anträge. Wir könnten sonst vorhandene Mehrheiten schlechter nutzen, um BSW-Politik durchzusetzen.“ Sie argumentierte, die AfD würde eigene Anträge stellen, auf die das BSW keinen Einfluss hätte. „Das würde uns einfach die Hände binden.“
„Es ist eigentlich Konsens, dass wir weder eine Koalition mit der AfD wollen noch eine Tolerierung, ebenso wenig wie die Beteiligung an einer Brandmauer-Koalition“, fügte sie hinzu. Das solle in den Leitantrag zum Parteitag in Dresden am Wochenende aufgenommen werden. Geplant ist ein Hinweis auf ein Positionspapier der BSW-Grundwertekommission, das aus Wagenknechts Sicht konsensfähig sein könnte. Wagenknecht selbst leitet die Kommission.
Hintergrund des internen Streits ist die parlamentarische Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt. Führende BSW-Politiker – darunter etliche Gründungsmitglieder – hatten sich mit einem Änderungsantrag zum Leitantrag zu Wort gemeldet und klare Distanz zur AfD gefordert. Wagenknecht wies den Vorstoß zurück.
„Der Änderungsantrag der Kritiker des Leitantrags würde bedeuten, dass BSW und AfD beispielsweise keine gemeinsamen Anträge mehr stellen könnten“, sagte sie. „Die Grundwertekommission dagegen begrüßt gemeinsame Anträge. Wir könnten sonst vorhandene Mehrheiten schlechter nutzen, um BSW-Politik durchzusetzen.“ Sie argumentierte, die AfD würde eigene Anträge stellen, auf die das BSW keinen Einfluss hätte. „Das würde uns einfach die Hände binden.“
Sachsen-Anhalt
Siegmund kandidiert am 8. Dezember als Ministerpräsident
Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund stellt sich am 8. Dezember und damit früher als geplant im Landtag von Sachsen-Anhalt als Ministerpräsident zur Wahl. Das kündigte Siegmund in einem Video bei X an.
AfD erwägt frühere Ministerpräsidentenwahl
In Sachsen-Anhalt könnte es früher als gedacht zu einer Wahl des Ministerpräsidenten kommen. Bislang hatte die AfD dafür die Landtagssitzung am 15. Dezember ins Auge gefasst, nun könnte sie bereits am 8. Dezember ein Sonderplenum beantragen. Über die Pläne hatte zuerst die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, die Entscheidung soll demnach Anfang kommender Woche getroffen werden. AfD-Sprecher Patrick Harr antwortete der Süddeutschen Zeitung auf Nachfrage mit dem AfD-Wahlkampfmotto: "Alles ist möglich".
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund braucht für eine Wahl zum Regierungschef in den ersten beiden Wahlgängen eine absolute Mehrheit. Dafür fehlen der AfD drei Stimmen. Das BSW hat erklärt, sich bei der Wahl zu enthalten, 14 von 15 CDU-Abgeordneten wollen den Saal verlassen. SPD und Grüne wollen mit Nein stimmen, die Linke hat bereits ihre Fraktionschefin Eva von Angern als Gegenkandidatin ausgerufen.
Halten sich alle Fraktionen an ihren vorab verkündeten Plan, bekommt Siegmund keine absolute Mehrheit. Scheitern die ersten beiden Wahlgänge, muss der Landtag anschließend über Neuwahlen abstimmen. Auch dafür braucht es die absolute Mehrheit. Sollte sich der Landtag dann nicht auflösen, findet ein dritter Wahlgang statt. Dann reicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Wahl zum Ministerpräsidenten. Es würde also für eine Wahl von Siegmund reichen, wenn sich außer den fünf BSW-Abgeordneten ein weiterer enthält.
Siegmund hatte zunächst angekündigt, nur im ersten Wahlgang anzutreten, diese Aussage hat er inzwischen abgeschwächt und auch weitere Wahlgänge nicht mehr ausgeschlossen. Am Dienstag sagte er: "Ich gehe davon aus, dass es nur einen Wahlgang geben wird". Um eine Sondersitzung des Landtags einzuberufen, braucht es das Votum von einem Viertel der Abgeordneten. Die AfD kann dies aus eigener Kraft tun, sie stellt 39 der 83 Abgeordneten.
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund braucht für eine Wahl zum Regierungschef in den ersten beiden Wahlgängen eine absolute Mehrheit. Dafür fehlen der AfD drei Stimmen. Das BSW hat erklärt, sich bei der Wahl zu enthalten, 14 von 15 CDU-Abgeordneten wollen den Saal verlassen. SPD und Grüne wollen mit Nein stimmen, die Linke hat bereits ihre Fraktionschefin Eva von Angern als Gegenkandidatin ausgerufen.
Halten sich alle Fraktionen an ihren vorab verkündeten Plan, bekommt Siegmund keine absolute Mehrheit. Scheitern die ersten beiden Wahlgänge, muss der Landtag anschließend über Neuwahlen abstimmen. Auch dafür braucht es die absolute Mehrheit. Sollte sich der Landtag dann nicht auflösen, findet ein dritter Wahlgang statt. Dann reicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Wahl zum Ministerpräsidenten. Es würde also für eine Wahl von Siegmund reichen, wenn sich außer den fünf BSW-Abgeordneten ein weiterer enthält.
Siegmund hatte zunächst angekündigt, nur im ersten Wahlgang anzutreten, diese Aussage hat er inzwischen abgeschwächt und auch weitere Wahlgänge nicht mehr ausgeschlossen. Am Dienstag sagte er: "Ich gehe davon aus, dass es nur einen Wahlgang geben wird". Um eine Sondersitzung des Landtags einzuberufen, braucht es das Votum von einem Viertel der Abgeordneten. Die AfD kann dies aus eigener Kraft tun, sie stellt 39 der 83 Abgeordneten.
Carim Soliman
Sachsen-Anhalt
Gemeinsamer Beschluss: AfD und BSW wollen beitragsfreie Kita
AfD und BSW haben die erste gemeinsame landespolitische Initiative auf den Weg gebracht. Die Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt wollen ab 2029 eine beitragsfreie Kinderbetreuung einführen.
In dem gemeinsamen Antrag wird die Landesregierung dazu aufgefordert, dem Landtag bis spätestens Ende 2027 einen Stufenplan und einen Gesetzentwurf vorzulegen, „der die vollständige und dauerhafte Beitragsfreiheit aller Kita- und Tagespflegeplätze in Sachsen-Anhalt mit Wirkung zum 1. Januar 2029 umsetzt“. Bis dahin soll die bestehende Geschwisterkindregelung fortgesetzt werden. Der Antrag wurde im Parlament mit den Stimmen von AfD und BSW verabschiedet.
Wo das Geld angesichts der schwierigen Haushaltslage herkommen soll, ist unklar. Schon jetzt gibt das Land pro Jahr mehr als 400 Millionen Euro für die Kinderbetreuung aus. Die AfD werde Sorge dafür tragen, dass die Mittel im Haushalt eingestellt werden, sagte AfD-Fraktionsvize Gordon Köhler. Gespart werden könne etwa bei der Verwaltung.
In Sachsen-Anhalt gibt es nach der Landtagswahl im September noch keine neue Landesregierung. AfD und BSW verhandeln derzeit über eine inhaltliche Zusammenarbeit, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen könnte. Im Oktober hatten sich die Fraktionen im Parlament bereits gemeinsam gegen ein Ende der Ukraine-Hilfen ausgesprochen.
In dem gemeinsamen Antrag wird die Landesregierung dazu aufgefordert, dem Landtag bis spätestens Ende 2027 einen Stufenplan und einen Gesetzentwurf vorzulegen, „der die vollständige und dauerhafte Beitragsfreiheit aller Kita- und Tagespflegeplätze in Sachsen-Anhalt mit Wirkung zum 1. Januar 2029 umsetzt“. Bis dahin soll die bestehende Geschwisterkindregelung fortgesetzt werden. Der Antrag wurde im Parlament mit den Stimmen von AfD und BSW verabschiedet.
Wo das Geld angesichts der schwierigen Haushaltslage herkommen soll, ist unklar. Schon jetzt gibt das Land pro Jahr mehr als 400 Millionen Euro für die Kinderbetreuung aus. Die AfD werde Sorge dafür tragen, dass die Mittel im Haushalt eingestellt werden, sagte AfD-Fraktionsvize Gordon Köhler. Gespart werden könne etwa bei der Verwaltung.
In Sachsen-Anhalt gibt es nach der Landtagswahl im September noch keine neue Landesregierung. AfD und BSW verhandeln derzeit über eine inhaltliche Zusammenarbeit, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen könnte. Im Oktober hatten sich die Fraktionen im Parlament bereits gemeinsam gegen ein Ende der Ukraine-Hilfen ausgesprochen.
Berlin
Linke-Fraktionsspitze beantragt Ausschluss von Vanessa Emde
Wie vor einer Woche angekündigt beschloss der Linke-Fraktionsvorstand in Berlin nun einen Antrag zum Ausschluss Emdes aus der Fraktion und brachte ihn anschließend offiziell bei einer Sitzung der 44 Abgeordnete umfassenden Fraktion ein. Darüber abgestimmt wird dort aufgrund geltender Fristen voraussichtlich in einer Woche am 24. November. Um Emde aus der Fraktion auszuschließen, ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.
Emde, die die Fraktionssitzung wortlos verließ, war bei der Berlin-Wahl am 20. September neu ins Landesparlament eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln.
Die Politikerin steht wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Außerdem demonstrierte sie am Rande eines Linke-Parteitages am 31. Oktober gegen ihre eigene Parteiführung. Dabei solidarisierte sie sich mit einem umstrittenen propalästinensischen Aktivisten. Die Parteispitze forderte Emde daraufhin auf, ihr Mandat zurückzugeben. Sie weigerte sich jedoch.
Emde, die die Fraktionssitzung wortlos verließ, war bei der Berlin-Wahl am 20. September neu ins Landesparlament eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln.
Die Politikerin steht wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Außerdem demonstrierte sie am Rande eines Linke-Parteitages am 31. Oktober gegen ihre eigene Parteiführung. Dabei solidarisierte sie sich mit einem umstrittenen propalästinensischen Aktivisten. Die Parteispitze forderte Emde daraufhin auf, ihr Mandat zurückzugeben. Sie weigerte sich jedoch.
Sachsen-Anhalt
Führende BSW-Politiker warnen vor „Schmusekurs mit der AfD“
Die stellvertretenden BSW-Parteichefs Ralph Suikat und Jessica Tatti fordern im Streit um die Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD in Sachsen-Anhalt eine Kurskorrektur. „Der ‚Magdeburger Weg‘ ist ein Irrweg“, schreiben sie in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal „t-online“. Zwar lehnten beide die sogenannte Brandmauer zur AfD ab und bekräftigten die Offenheit für punktuelle Zusammenarbeit oder gemeinsames Abstimmen bei inhaltlichen Schnittmengen. „In Sachsen-Anhalt geht es aber längst um etwas anderes: Das BSW ist dabei, sich im Lager der AfD einzusortieren.“
Dort würden immer wieder „gezielt Bilder erzeugt, um die Lagerbildung zu inszenieren, die weit über eine punktuelle inhaltliche Zusammenarbeit hinausgeht“, kritisierten Suikat und Tatti. Sie verwiesen etwa auf das Beisammensein von AfD- und BSW-Abgeordneten bei der Eröffnung des Magdeburger TV-Studios des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Magazins Compact. Suikat und Tatti kritisierten, dass im Landtag die BSW-Politikerin Claudia Wittig den Vorsitz des Bildungsausschusses übernommen hatte, weil die AfD diesen abgetreten hatte. „Solche Geschenke haben in der Politik meist ihren Preis“, warnten sie. Und: „Wer auf einen Schmusekurs mit der AfD setzt, liefert niemandem einen Grund, zum BSW zu wechseln.“
Aktuell umgarnten AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund und die AfD führende BSW-Politiker in Magdeburg. „Doch sobald Ulrich Siegmund Ministerpräsident ist, wird die Bedeutung des BSW für die AfD Stück für Stück abnehmen“, erwarten die beiden Parteivizes. „Eine glaubwürdige politische Kraft wäre das BSW dann nicht mehr, weder in Sachsen-Anhalt noch anderswo.“
Dort würden immer wieder „gezielt Bilder erzeugt, um die Lagerbildung zu inszenieren, die weit über eine punktuelle inhaltliche Zusammenarbeit hinausgeht“, kritisierten Suikat und Tatti. Sie verwiesen etwa auf das Beisammensein von AfD- und BSW-Abgeordneten bei der Eröffnung des Magdeburger TV-Studios des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Magazins Compact. Suikat und Tatti kritisierten, dass im Landtag die BSW-Politikerin Claudia Wittig den Vorsitz des Bildungsausschusses übernommen hatte, weil die AfD diesen abgetreten hatte. „Solche Geschenke haben in der Politik meist ihren Preis“, warnten sie. Und: „Wer auf einen Schmusekurs mit der AfD setzt, liefert niemandem einen Grund, zum BSW zu wechseln.“
Aktuell umgarnten AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund und die AfD führende BSW-Politiker in Magdeburg. „Doch sobald Ulrich Siegmund Ministerpräsident ist, wird die Bedeutung des BSW für die AfD Stück für Stück abnehmen“, erwarten die beiden Parteivizes. „Eine glaubwürdige politische Kraft wäre das BSW dann nicht mehr, weder in Sachsen-Anhalt noch anderswo.“
Am Montag war bereits ein Papier für den Dresdner Bundesparteitag Ende November bekanntgeworden, in dem führende BSW-Politiker klare Distanz zur AfD fordern. Zu den Unterzeichnern gehören Suikat und Tatti. Das BSW solle nicht nur Koalitionen mit der AfD ausschließen, sondern auch „eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit“, heißt es darin.
Die BSW-Grundwertekommission unter dem Vorsitz von Parteigründerin Sahra Wagenknecht steht hinter dem sogenannten Magdeburger Weg. Wagenknecht sagte dem Stern: „Das BSW spielt nicht im Team AfD, sondern wir nehmen den Auftrag unserer Wähler ernst, politische Veränderungen durchzusetzen, die ihr Leben verbessern.“ Es werde keine Koalition mit der AfD geben, und das BSW werde Siegmund auch nicht wählen. „Aber wir werden das Maximale an BSW-Positionen in Sachsen-Anhalt rausholen – egal, wer zustimmt.“
Die BSW-Grundwertekommission unter dem Vorsitz von Parteigründerin Sahra Wagenknecht steht hinter dem sogenannten Magdeburger Weg. Wagenknecht sagte dem Stern: „Das BSW spielt nicht im Team AfD, sondern wir nehmen den Auftrag unserer Wähler ernst, politische Veränderungen durchzusetzen, die ihr Leben verbessern.“ Es werde keine Koalition mit der AfD geben, und das BSW werde Siegmund auch nicht wählen. „Aber wir werden das Maximale an BSW-Positionen in Sachsen-Anhalt rausholen – egal, wer zustimmt.“
Luzia Geier
Sachsen-Anhalt
Klüssendorf fordert gemeinsame Kandidatur
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf fordert die Union auf, in Sachsen-Anhalt mit SPD, Grünen und Linken zu einer gemeinsam getragenen Kandidatur für die Ministerpräsidentenwahl zu kommen. „Die Situation in Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl verdient endlich wieder die öffentliche Aufmerksamkeit, die im Wahlkampf bestand“, sagte Klüssendorf der Rheinischen Post.
Die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt gestaltet sich schwierig. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund verfügt für die Wahl zum Ministerpräsidenten über keine eigene Mehrheit im Landtag.
Die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt gestaltet sich schwierig. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund verfügt für die Wahl zum Ministerpräsidenten über keine eigene Mehrheit im Landtag.
„Es wäre ein unverzeihlicher Schritt und ein einmaliger Bruch mit unserer Geschichte, wenn im Dezember zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik ein Rechtsextremer in ein exekutives Amt auf Landesebene gewählt wird.“SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf
Bei der Landtagswahl am 6. September war die AfD mit 43,8 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Sie hält im neuen Landtag 39 von 83 Sitzen - genauso viele wie CDU, SPD, Linke und Grüne zusammen. Das BSW ist mit fünf Abgeordneten vertreten und gilt damit als entscheidender Faktor im Parlament.
„Es braucht unbedingt eine überparteiliche Kandidatur, getragen mindestens von CDU, SPD, Grünen und Linken“, forderte Klüssendorf. „Nach der erschütternden Wahl zum Landtagspräsidenten im Oktober rufe ich insbesondere die Union auf, sich in den Dienst des Landes zu stellen und an solch einer Lösung intensiv mitzuarbeiten“, sagte er. „Aber auch das BSW muss nun endgültig zeigen, auf welcher Seite es steht, wenn es darum geht, Rechtsextremisten von der Macht in diesem Land fernzuhalten.“
„Es braucht unbedingt eine überparteiliche Kandidatur, getragen mindestens von CDU, SPD, Grünen und Linken“, forderte Klüssendorf. „Nach der erschütternden Wahl zum Landtagspräsidenten im Oktober rufe ich insbesondere die Union auf, sich in den Dienst des Landes zu stellen und an solch einer Lösung intensiv mitzuarbeiten“, sagte er. „Aber auch das BSW muss nun endgültig zeigen, auf welcher Seite es steht, wenn es darum geht, Rechtsextremisten von der Macht in diesem Land fernzuhalten.“
Anna Schimpp
Mecklenburg-Vorpommern
Schwesig zur Ministerpräsidentin wiedergewählt
Manuela Schwesig (SPD) ist erneut zur Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Schwesig erhielt 39 von 68 abgegebenen Stimmen und damit genau die Zahl, die die drei Fraktionen von SPD, Grüne und Linke zusammen haben. Die AfD als einzige Oppositionspartei im Parlament hat 32 Abgeordnete. Die 52-jährige Schwesig ist bereits seit 2017 Regierungschefin.
Am Freitag und Samstag hatten SPD, Linke und Grüne auf Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt, der in den Wochen davor ausgehandelt worden war. Das neue Kabinett wird von den Sozialdemokraten dominiert, die bei der Landtagswahl am 20. September 35,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten. Erstmals wird Mecklenburg-Vorpommern von einem Dreier-Bündnis regiert. Die SPD stellt die Ministerpräsidentin und den Staatskanzleichef und besetzt außerdem fünf Ministerposten. Das Wirtschaftsressort gibt sie dabei dem Parteilosen Wolfgang Blank, der das Amt bereits seit Dezember 2024 ausübt. Die Linke hat zwei Ministerien bekommen, die Grünen eines.
Das Koalitionsprogramm steht unter dem Titel „Zusammenhalt, Zuversicht, Zukunft“ und war in den vergangenen Wochen von den Verhandlungsdelegationen unter Führung von Schwesig, Müller und dem Fraktionschef und Landeschef der Linken, Hennis Herbst, erarbeitet worden. Maritime Wirtschaft, Ernährungswirtschaft und Medizin sind einige der zentralen Themen, auf die sich die neue Regierung fokussieren will. Den Unternehmen versprechen die Koalitionäre weniger Bürokratie – auch durch mehr Digitalisierung. Am Sozialstaat wollen SPD, Linke und Grüne nicht rütteln.
Am Freitag und Samstag hatten SPD, Linke und Grüne auf Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt, der in den Wochen davor ausgehandelt worden war. Das neue Kabinett wird von den Sozialdemokraten dominiert, die bei der Landtagswahl am 20. September 35,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten. Erstmals wird Mecklenburg-Vorpommern von einem Dreier-Bündnis regiert. Die SPD stellt die Ministerpräsidentin und den Staatskanzleichef und besetzt außerdem fünf Ministerposten. Das Wirtschaftsressort gibt sie dabei dem Parteilosen Wolfgang Blank, der das Amt bereits seit Dezember 2024 ausübt. Die Linke hat zwei Ministerien bekommen, die Grünen eines.
Das Koalitionsprogramm steht unter dem Titel „Zusammenhalt, Zuversicht, Zukunft“ und war in den vergangenen Wochen von den Verhandlungsdelegationen unter Führung von Schwesig, Müller und dem Fraktionschef und Landeschef der Linken, Hennis Herbst, erarbeitet worden. Maritime Wirtschaft, Ernährungswirtschaft und Medizin sind einige der zentralen Themen, auf die sich die neue Regierung fokussieren will. Den Unternehmen versprechen die Koalitionäre weniger Bürokratie – auch durch mehr Digitalisierung. Am Sozialstaat wollen SPD, Linke und Grüne nicht rütteln.
Mecklenburg-Vorpommern
Grüne und SPD stimmen Koalitionsvertrag zu
Bündnis90/Die Grünen und SPD in Mecklenburg-Vorpommern haben dem ausgehandelten Koalitionsvertrag für die erste rot-rot-grüne Landesregierung in dem Bundesland zugestimmt. Das Votum der Grünen auf einem Parteitag in Stralsund fiel – bei einer Enthaltung – einstimmig aus. Auch die SPD stimmte auf ihrem Parteitag in Güstrow der Vereinbarung zu. Die Linke hatte schon am Freitag grünes Licht gegeben. Der Vertrag soll noch am Abend im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald unterschrieben werden.
Berlin
Staatsanwaltschaft will Immunität von Krach aufheben lassen
Die Staatsanwaltschaft Hannover hat beantragt, die parlamentarische Immunität des Berliner SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Steffen Krach aufzuheben. Der Antrag an das Berliner Abgeordnetenhaus sei am Mittwoch bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz eingegangen, sagte Behördensprecher Oliver Eisenhauer der Deutschen Presse-Agentur. Wann und wie das Parlament den Antrag behandelt, blieb zunächst offen.
Seit der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses am 29. Oktober ruhen die Ermittlungen gegen Krach. Das Berliner Parlament hat Ermittlungen gegen seine Mitglieder grundsätzlich vorab genehmigt. Vor der Einleitung eines solchen Verfahrens muss die Parlamentspräsidentin informiert werden. Im Fall Krach liefen die Ermittlungen aber schon vor Beginn seines Mandats. Deshalb hält die Staatsanwaltschaft laut Eisenhauer eine gesonderte Aufhebung der Immunität für erforderlich.
Bei den Ermittlungen geht es um das Bieterverfahren zum Verkauf eines Klinikgeländes in Lehrte bei Hannover. Dabei sollen vertrauliche Informationen über ein Konkurrenzangebot an einen Bieter weitergegeben worden sein. Krach war damals Präsident der Region Hannover. Gegen ihn richten sich unter anderem Vorwürfe der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und der Vorteilsannahme. Krach weist die Vorwürfe zurück.
Gegen den früheren niedersächsischen SPD-Fraktionsvorsitzenden Stefan Politze, den SPD-Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic und einen Unternehmer wird weiter ermittelt. Auch Politze und Ahmetovic wiesen die Vorwürfe zurück. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Seit der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses am 29. Oktober ruhen die Ermittlungen gegen Krach. Das Berliner Parlament hat Ermittlungen gegen seine Mitglieder grundsätzlich vorab genehmigt. Vor der Einleitung eines solchen Verfahrens muss die Parlamentspräsidentin informiert werden. Im Fall Krach liefen die Ermittlungen aber schon vor Beginn seines Mandats. Deshalb hält die Staatsanwaltschaft laut Eisenhauer eine gesonderte Aufhebung der Immunität für erforderlich.
Bei den Ermittlungen geht es um das Bieterverfahren zum Verkauf eines Klinikgeländes in Lehrte bei Hannover. Dabei sollen vertrauliche Informationen über ein Konkurrenzangebot an einen Bieter weitergegeben worden sein. Krach war damals Präsident der Region Hannover. Gegen ihn richten sich unter anderem Vorwürfe der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und der Vorteilsannahme. Krach weist die Vorwürfe zurück.
Gegen den früheren niedersächsischen SPD-Fraktionsvorsitzenden Stefan Politze, den SPD-Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic und einen Unternehmer wird weiter ermittelt. Auch Politze und Ahmetovic wiesen die Vorwürfe zurück. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Berlin
Linke-Abgeordnete Emde soll Fraktion verlassen
Die Berliner Linke will die wegen ihrer Positionen zum Nahost-Konflikt umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde aus der Fraktion im Abgeordnetenhaus ausschließen. Ein entsprechender Antrag wird jetzt erarbeitet, wie der Fraktionsvorstand nach Angaben eines Sprechers beschloss. Dieser soll dann in der kommenden Woche in Vorstand und Fraktion entsprechend den satzungsgemäßen Fristen gestellt werden.
„Vanessa Emde hat in den vergangenen Wochen wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass sie die Grundlagen für die gemeinsame Arbeit der Fraktion nicht akzeptiert und beabsichtigt, sich nicht an die darin vereinbarten Regeln zu halten“, erklärte die Linke-Fraktionsspitze. „Damit hat sie das Vertrauen in die Verlässlichkeit gemeinsamer Vereinbarungen zerstört.“ Nun komme es darauf an, weiteren Schaden für die Arbeit der Fraktion abzuwenden.
Um Emde aus der Fraktion zu entfernen, müssten dem Antrag mindestens zwei Drittel der Mitglieder folgen. Ob es eine derart breite Mehrheit unter den Linke-Abgeordneten gibt, ist offen.
„Vanessa Emde hat in den vergangenen Wochen wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass sie die Grundlagen für die gemeinsame Arbeit der Fraktion nicht akzeptiert und beabsichtigt, sich nicht an die darin vereinbarten Regeln zu halten“, erklärte die Linke-Fraktionsspitze. „Damit hat sie das Vertrauen in die Verlässlichkeit gemeinsamer Vereinbarungen zerstört.“ Nun komme es darauf an, weiteren Schaden für die Arbeit der Fraktion abzuwenden.
Um Emde aus der Fraktion zu entfernen, müssten dem Antrag mindestens zwei Drittel der Mitglieder folgen. Ob es eine derart breite Mehrheit unter den Linke-Abgeordneten gibt, ist offen.
Anne Eberhard
Mecklenburg-Vorpommern
Rot-rot-grüne Koalitionsverhandlungen abgeschlossen
SPD, Linke und Grüne haben in Mecklenburg-Vorpommern die Verhandlungen über eine künftige Landesregierung abgeschlossen. Das teilte Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin Manuela Schwesig bei einer Pressekonferenz in Schwerin mit. „Das waren intensive Verhandlungen, meist bis spät in die Nacht“, sagte sie bei der Vorstellung des neuen Koalitionsprogramms unter dem Titel „Zusammenhalt, Zuversicht, Zukunft“.
Die wichtigsten Eckpunkte der Gespräche waren schon vor Abschluss der insgesamt vierwöchigen Koalitionsverhandlungen bekannt geworden. Demnach bleibt der Haushalt sozial orientiert und der Fokus auf dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, von denen sich die Landesregierung die Ansiedlung auch neuer Industriezweige verspricht. Durch die Gründung einer Landesförderbank will das neue Kabinett weitere Maßnahmen auf den Weg bringen.
Damit der Koalitionsvertrag in Kraft treten kann, muss die Basis von SPD, Linken und Grünen noch zustimmen. Die Parteitage sind am Freitag und Samstag angesetzt. Die Zustimmung der Parteien gilt als Formsache. Schon in der kommenden Woche will sich Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag wiederwählen lassen. Der laut Landesverfassung letztmögliche Termin dafür ist der 17. November.
Die wichtigsten Eckpunkte der Gespräche waren schon vor Abschluss der insgesamt vierwöchigen Koalitionsverhandlungen bekannt geworden. Demnach bleibt der Haushalt sozial orientiert und der Fokus auf dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, von denen sich die Landesregierung die Ansiedlung auch neuer Industriezweige verspricht. Durch die Gründung einer Landesförderbank will das neue Kabinett weitere Maßnahmen auf den Weg bringen.
Damit der Koalitionsvertrag in Kraft treten kann, muss die Basis von SPD, Linken und Grünen noch zustimmen. Die Parteitage sind am Freitag und Samstag angesetzt. Die Zustimmung der Parteien gilt als Formsache. Schon in der kommenden Woche will sich Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag wiederwählen lassen. Der laut Landesverfassung letztmögliche Termin dafür ist der 17. November.
Bei der Landtagswahl im September hatten SPD (35,5 Prozent) und Linke (6,5 Prozent) ihre bisherige Regierungsmehrheit in Schwerin verloren. Die AfD (38,2 Prozent) fand als stärkste Kraft allerdings keinen Koalitionspartner. Nun könnten SPD und Linke gemeinsam mit den Grünen (5,7 Prozent) die erste rot-rot-grüne Landesregierung bilden.