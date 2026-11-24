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Wichtige Updates
Schließt die Berliner Linke Emde heute aus ihrer Fraktion aus?
Siegmund kandidiert am 8. Dezember als Ministerpräsident
AfD erwägt frühere Ministerpräsidentenwahl
Gemeinsamer Beschluss: AfD und BSW wollen beitragsfreie Kita
Linke-Fraktionsspitze beantragt Ausschluss von Vanessa Emde
Carim Soliman
Berlin
Schließt die Berliner Linke Emde heute aus ihrer Fraktion aus?
Die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde könnte am Nachmittag aus der Linke-Fraktion ausgeschlossen werden. Um 15 Uhr beginnt die Abstimmung der Linken-Abgeordneten im Berliner Landesparlament über einen entsprechenden Antrag des Fraktionsvorstands. Seit Wochen belastet die Debatte um Emde die Regierungsbildung in der Hauptstadt.
Um Emde auszuschließen, müssen bei der geheimen Abstimmung zwei Drittel der 44 Mitglieder zustimmen, also mindestens 30. Partei- und Fraktionsführung hoffen, dass das gelingt. Den Ausschlussantrag hatte die Fraktionsspitze um die Vorsitzenden Elif Eralp und Tobias Schulze vor einer Woche gestellt. Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren, hieß es darin.
Emde war nach der Berlin-Wahl im September neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln. Die Politikerin hatte im Wahlkampf vor allem auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt und steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem sagt sie im Zusammenhang mit Israel, Staaten stünde im Völkerrecht kein Existenzrecht zu.
Um Emde auszuschließen, müssen bei der geheimen Abstimmung zwei Drittel der 44 Mitglieder zustimmen, also mindestens 30. Partei- und Fraktionsführung hoffen, dass das gelingt. Den Ausschlussantrag hatte die Fraktionsspitze um die Vorsitzenden Elif Eralp und Tobias Schulze vor einer Woche gestellt. Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren, hieß es darin.
Emde war nach der Berlin-Wahl im September neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln. Die Politikerin hatte im Wahlkampf vor allem auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt und steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem sagt sie im Zusammenhang mit Israel, Staaten stünde im Völkerrecht kein Existenzrecht zu.
Sachsen-Anhalt
Siegmund kandidiert am 8. Dezember als Ministerpräsident
Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund stellt sich am 8. Dezember und damit früher als geplant im Landtag von Sachsen-Anhalt als Ministerpräsident zur Wahl. Das kündigte Siegmund in einem Video bei X an.
AfD erwägt frühere Ministerpräsidentenwahl
In Sachsen-Anhalt könnte es früher als gedacht zu einer Wahl des Ministerpräsidenten kommen. Bislang hatte die AfD dafür die Landtagssitzung am 15. Dezember ins Auge gefasst, nun könnte sie bereits am 8. Dezember ein Sonderplenum beantragen. Über die Pläne hatte zuerst die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, die Entscheidung soll demnach Anfang kommender Woche getroffen werden. AfD-Sprecher Patrick Harr antwortete der Süddeutschen Zeitung auf Nachfrage mit dem AfD-Wahlkampfmotto: "Alles ist möglich".
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund braucht für eine Wahl zum Regierungschef in den ersten beiden Wahlgängen eine absolute Mehrheit. Dafür fehlen der AfD drei Stimmen. Das BSW hat erklärt, sich bei der Wahl zu enthalten, 14 von 15 CDU-Abgeordneten wollen den Saal verlassen. SPD und Grüne wollen mit Nein stimmen, die Linke hat bereits ihre Fraktionschefin Eva von Angern als Gegenkandidatin ausgerufen.
Halten sich alle Fraktionen an ihren vorab verkündeten Plan, bekommt Siegmund keine absolute Mehrheit. Scheitern die ersten beiden Wahlgänge, muss der Landtag anschließend über Neuwahlen abstimmen. Auch dafür braucht es die absolute Mehrheit. Sollte sich der Landtag dann nicht auflösen, findet ein dritter Wahlgang statt. Dann reicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Wahl zum Ministerpräsidenten. Es würde also für eine Wahl von Siegmund reichen, wenn sich außer den fünf BSW-Abgeordneten ein weiterer enthält.
Siegmund hatte zunächst angekündigt, nur im ersten Wahlgang anzutreten, diese Aussage hat er inzwischen abgeschwächt und auch weitere Wahlgänge nicht mehr ausgeschlossen. Am Dienstag sagte er: "Ich gehe davon aus, dass es nur einen Wahlgang geben wird". Um eine Sondersitzung des Landtags einzuberufen, braucht es das Votum von einem Viertel der Abgeordneten. Die AfD kann dies aus eigener Kraft tun, sie stellt 39 der 83 Abgeordneten.
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund braucht für eine Wahl zum Regierungschef in den ersten beiden Wahlgängen eine absolute Mehrheit. Dafür fehlen der AfD drei Stimmen. Das BSW hat erklärt, sich bei der Wahl zu enthalten, 14 von 15 CDU-Abgeordneten wollen den Saal verlassen. SPD und Grüne wollen mit Nein stimmen, die Linke hat bereits ihre Fraktionschefin Eva von Angern als Gegenkandidatin ausgerufen.
Halten sich alle Fraktionen an ihren vorab verkündeten Plan, bekommt Siegmund keine absolute Mehrheit. Scheitern die ersten beiden Wahlgänge, muss der Landtag anschließend über Neuwahlen abstimmen. Auch dafür braucht es die absolute Mehrheit. Sollte sich der Landtag dann nicht auflösen, findet ein dritter Wahlgang statt. Dann reicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Wahl zum Ministerpräsidenten. Es würde also für eine Wahl von Siegmund reichen, wenn sich außer den fünf BSW-Abgeordneten ein weiterer enthält.
Siegmund hatte zunächst angekündigt, nur im ersten Wahlgang anzutreten, diese Aussage hat er inzwischen abgeschwächt und auch weitere Wahlgänge nicht mehr ausgeschlossen. Am Dienstag sagte er: "Ich gehe davon aus, dass es nur einen Wahlgang geben wird". Um eine Sondersitzung des Landtags einzuberufen, braucht es das Votum von einem Viertel der Abgeordneten. Die AfD kann dies aus eigener Kraft tun, sie stellt 39 der 83 Abgeordneten.
Carim Soliman
Sachsen-Anhalt
Gemeinsamer Beschluss: AfD und BSW wollen beitragsfreie Kita
AfD und BSW haben die erste gemeinsame landespolitische Initiative auf den Weg gebracht. Die Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt wollen ab 2029 eine beitragsfreie Kinderbetreuung einführen.
In dem gemeinsamen Antrag wird die Landesregierung dazu aufgefordert, dem Landtag bis spätestens Ende 2027 einen Stufenplan und einen Gesetzentwurf vorzulegen, „der die vollständige und dauerhafte Beitragsfreiheit aller Kita- und Tagespflegeplätze in Sachsen-Anhalt mit Wirkung zum 1. Januar 2029 umsetzt“. Bis dahin soll die bestehende Geschwisterkindregelung fortgesetzt werden. Der Antrag wurde im Parlament mit den Stimmen von AfD und BSW verabschiedet.
Wo das Geld angesichts der schwierigen Haushaltslage herkommen soll, ist unklar. Schon jetzt gibt das Land pro Jahr mehr als 400 Millionen Euro für die Kinderbetreuung aus. Die AfD werde Sorge dafür tragen, dass die Mittel im Haushalt eingestellt werden, sagte AfD-Fraktionsvize Gordon Köhler. Gespart werden könne etwa bei der Verwaltung.
In Sachsen-Anhalt gibt es nach der Landtagswahl im September noch keine neue Landesregierung. AfD und BSW verhandeln derzeit über eine inhaltliche Zusammenarbeit, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen könnte. Im Oktober hatten sich die Fraktionen im Parlament bereits gemeinsam gegen ein Ende der Ukraine-Hilfen ausgesprochen.
In dem gemeinsamen Antrag wird die Landesregierung dazu aufgefordert, dem Landtag bis spätestens Ende 2027 einen Stufenplan und einen Gesetzentwurf vorzulegen, „der die vollständige und dauerhafte Beitragsfreiheit aller Kita- und Tagespflegeplätze in Sachsen-Anhalt mit Wirkung zum 1. Januar 2029 umsetzt“. Bis dahin soll die bestehende Geschwisterkindregelung fortgesetzt werden. Der Antrag wurde im Parlament mit den Stimmen von AfD und BSW verabschiedet.
Wo das Geld angesichts der schwierigen Haushaltslage herkommen soll, ist unklar. Schon jetzt gibt das Land pro Jahr mehr als 400 Millionen Euro für die Kinderbetreuung aus. Die AfD werde Sorge dafür tragen, dass die Mittel im Haushalt eingestellt werden, sagte AfD-Fraktionsvize Gordon Köhler. Gespart werden könne etwa bei der Verwaltung.
In Sachsen-Anhalt gibt es nach der Landtagswahl im September noch keine neue Landesregierung. AfD und BSW verhandeln derzeit über eine inhaltliche Zusammenarbeit, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen könnte. Im Oktober hatten sich die Fraktionen im Parlament bereits gemeinsam gegen ein Ende der Ukraine-Hilfen ausgesprochen.
Berlin
Linke-Fraktionsspitze beantragt Ausschluss von Vanessa Emde
Wie vor einer Woche angekündigt beschloss der Linke-Fraktionsvorstand in Berlin nun einen Antrag zum Ausschluss Emdes aus der Fraktion und brachte ihn anschließend offiziell bei einer Sitzung der 44 Abgeordnete umfassenden Fraktion ein. Darüber abgestimmt wird dort aufgrund geltender Fristen voraussichtlich in einer Woche am 24. November. Um Emde aus der Fraktion auszuschließen, ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.
Emde, die die Fraktionssitzung wortlos verließ, war bei der Berlin-Wahl am 20. September neu ins Landesparlament eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln.
Die Politikerin steht wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Außerdem demonstrierte sie am Rande eines Linke-Parteitages am 31. Oktober gegen ihre eigene Parteiführung. Dabei solidarisierte sie sich mit einem umstrittenen propalästinensischen Aktivisten. Die Parteispitze forderte Emde daraufhin auf, ihr Mandat zurückzugeben. Sie weigerte sich jedoch.
Emde, die die Fraktionssitzung wortlos verließ, war bei der Berlin-Wahl am 20. September neu ins Landesparlament eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln.
Die Politikerin steht wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Außerdem demonstrierte sie am Rande eines Linke-Parteitages am 31. Oktober gegen ihre eigene Parteiführung. Dabei solidarisierte sie sich mit einem umstrittenen propalästinensischen Aktivisten. Die Parteispitze forderte Emde daraufhin auf, ihr Mandat zurückzugeben. Sie weigerte sich jedoch.
Sachsen-Anhalt
Führende BSW-Politiker warnen vor „Schmusekurs mit der AfD“
Die stellvertretenden BSW-Parteichefs Ralph Suikat und Jessica Tatti fordern im Streit um die Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD in Sachsen-Anhalt eine Kurskorrektur. „Der ‚Magdeburger Weg‘ ist ein Irrweg“, schreiben sie in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal „t-online“. Zwar lehnten beide die sogenannte Brandmauer zur AfD ab und bekräftigten die Offenheit für punktuelle Zusammenarbeit oder gemeinsames Abstimmen bei inhaltlichen Schnittmengen. „In Sachsen-Anhalt geht es aber längst um etwas anderes: Das BSW ist dabei, sich im Lager der AfD einzusortieren.“
Dort würden immer wieder „gezielt Bilder erzeugt, um die Lagerbildung zu inszenieren, die weit über eine punktuelle inhaltliche Zusammenarbeit hinausgeht“, kritisierten Suikat und Tatti. Sie verwiesen etwa auf das Beisammensein von AfD- und BSW-Abgeordneten bei der Eröffnung des Magdeburger TV-Studios des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Magazins Compact. Suikat und Tatti kritisierten, dass im Landtag die BSW-Politikerin Claudia Wittig den Vorsitz des Bildungsausschusses übernommen hatte, weil die AfD diesen abgetreten hatte. „Solche Geschenke haben in der Politik meist ihren Preis“, warnten sie. Und: „Wer auf einen Schmusekurs mit der AfD setzt, liefert niemandem einen Grund, zum BSW zu wechseln.“
Aktuell umgarnten AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund und die AfD führende BSW-Politiker in Magdeburg. „Doch sobald Ulrich Siegmund Ministerpräsident ist, wird die Bedeutung des BSW für die AfD Stück für Stück abnehmen“, erwarten die beiden Parteivizes. „Eine glaubwürdige politische Kraft wäre das BSW dann nicht mehr, weder in Sachsen-Anhalt noch anderswo.“
Dort würden immer wieder „gezielt Bilder erzeugt, um die Lagerbildung zu inszenieren, die weit über eine punktuelle inhaltliche Zusammenarbeit hinausgeht“, kritisierten Suikat und Tatti. Sie verwiesen etwa auf das Beisammensein von AfD- und BSW-Abgeordneten bei der Eröffnung des Magdeburger TV-Studios des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Magazins Compact. Suikat und Tatti kritisierten, dass im Landtag die BSW-Politikerin Claudia Wittig den Vorsitz des Bildungsausschusses übernommen hatte, weil die AfD diesen abgetreten hatte. „Solche Geschenke haben in der Politik meist ihren Preis“, warnten sie. Und: „Wer auf einen Schmusekurs mit der AfD setzt, liefert niemandem einen Grund, zum BSW zu wechseln.“
Aktuell umgarnten AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund und die AfD führende BSW-Politiker in Magdeburg. „Doch sobald Ulrich Siegmund Ministerpräsident ist, wird die Bedeutung des BSW für die AfD Stück für Stück abnehmen“, erwarten die beiden Parteivizes. „Eine glaubwürdige politische Kraft wäre das BSW dann nicht mehr, weder in Sachsen-Anhalt noch anderswo.“
Am Montag war bereits ein Papier für den Dresdner Bundesparteitag Ende November bekanntgeworden, in dem führende BSW-Politiker klare Distanz zur AfD fordern. Zu den Unterzeichnern gehören Suikat und Tatti. Das BSW solle nicht nur Koalitionen mit der AfD ausschließen, sondern auch „eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit“, heißt es darin.
Die BSW-Grundwertekommission unter dem Vorsitz von Parteigründerin Sahra Wagenknecht steht hinter dem sogenannten Magdeburger Weg. Wagenknecht sagte dem Stern: „Das BSW spielt nicht im Team AfD, sondern wir nehmen den Auftrag unserer Wähler ernst, politische Veränderungen durchzusetzen, die ihr Leben verbessern.“ Es werde keine Koalition mit der AfD geben, und das BSW werde Siegmund auch nicht wählen. „Aber wir werden das Maximale an BSW-Positionen in Sachsen-Anhalt rausholen – egal, wer zustimmt.“
Die BSW-Grundwertekommission unter dem Vorsitz von Parteigründerin Sahra Wagenknecht steht hinter dem sogenannten Magdeburger Weg. Wagenknecht sagte dem Stern: „Das BSW spielt nicht im Team AfD, sondern wir nehmen den Auftrag unserer Wähler ernst, politische Veränderungen durchzusetzen, die ihr Leben verbessern.“ Es werde keine Koalition mit der AfD geben, und das BSW werde Siegmund auch nicht wählen. „Aber wir werden das Maximale an BSW-Positionen in Sachsen-Anhalt rausholen – egal, wer zustimmt.“
Luzia Geier
Sachsen-Anhalt
Klüssendorf fordert gemeinsame Kandidatur
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf fordert die Union auf, in Sachsen-Anhalt mit SPD, Grünen und Linken zu einer gemeinsam getragenen Kandidatur für die Ministerpräsidentenwahl zu kommen. „Die Situation in Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl verdient endlich wieder die öffentliche Aufmerksamkeit, die im Wahlkampf bestand“, sagte Klüssendorf der Rheinischen Post.
Die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt gestaltet sich schwierig. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund verfügt für die Wahl zum Ministerpräsidenten über keine eigene Mehrheit im Landtag.
Die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt gestaltet sich schwierig. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund verfügt für die Wahl zum Ministerpräsidenten über keine eigene Mehrheit im Landtag.
„Es wäre ein unverzeihlicher Schritt und ein einmaliger Bruch mit unserer Geschichte, wenn im Dezember zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik ein Rechtsextremer in ein exekutives Amt auf Landesebene gewählt wird.“SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf
Bei der Landtagswahl am 6. September war die AfD mit 43,8 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Sie hält im neuen Landtag 39 von 83 Sitzen - genauso viele wie CDU, SPD, Linke und Grüne zusammen. Das BSW ist mit fünf Abgeordneten vertreten und gilt damit als entscheidender Faktor im Parlament.
„Es braucht unbedingt eine überparteiliche Kandidatur, getragen mindestens von CDU, SPD, Grünen und Linken“, forderte Klüssendorf. „Nach der erschütternden Wahl zum Landtagspräsidenten im Oktober rufe ich insbesondere die Union auf, sich in den Dienst des Landes zu stellen und an solch einer Lösung intensiv mitzuarbeiten“, sagte er. „Aber auch das BSW muss nun endgültig zeigen, auf welcher Seite es steht, wenn es darum geht, Rechtsextremisten von der Macht in diesem Land fernzuhalten.“
„Es braucht unbedingt eine überparteiliche Kandidatur, getragen mindestens von CDU, SPD, Grünen und Linken“, forderte Klüssendorf. „Nach der erschütternden Wahl zum Landtagspräsidenten im Oktober rufe ich insbesondere die Union auf, sich in den Dienst des Landes zu stellen und an solch einer Lösung intensiv mitzuarbeiten“, sagte er. „Aber auch das BSW muss nun endgültig zeigen, auf welcher Seite es steht, wenn es darum geht, Rechtsextremisten von der Macht in diesem Land fernzuhalten.“
Anna Schimpp
Mecklenburg-Vorpommern
Schwesig zur Ministerpräsidentin wiedergewählt
Manuela Schwesig (SPD) ist erneut zur Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Schwesig erhielt 39 von 68 abgegebenen Stimmen und damit genau die Zahl, die die drei Fraktionen von SPD, Grüne und Linke zusammen haben. Die AfD als einzige Oppositionspartei im Parlament hat 32 Abgeordnete. Die 52-jährige Schwesig ist bereits seit 2017 Regierungschefin.
Am Freitag und Samstag hatten SPD, Linke und Grüne auf Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt, der in den Wochen davor ausgehandelt worden war. Das neue Kabinett wird von den Sozialdemokraten dominiert, die bei der Landtagswahl am 20. September 35,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten. Erstmals wird Mecklenburg-Vorpommern von einem Dreier-Bündnis regiert. Die SPD stellt die Ministerpräsidentin und den Staatskanzleichef und besetzt außerdem fünf Ministerposten. Das Wirtschaftsressort gibt sie dabei dem Parteilosen Wolfgang Blank, der das Amt bereits seit Dezember 2024 ausübt. Die Linke hat zwei Ministerien bekommen, die Grünen eines.
Das Koalitionsprogramm steht unter dem Titel „Zusammenhalt, Zuversicht, Zukunft“ und war in den vergangenen Wochen von den Verhandlungsdelegationen unter Führung von Schwesig, Müller und dem Fraktionschef und Landeschef der Linken, Hennis Herbst, erarbeitet worden. Maritime Wirtschaft, Ernährungswirtschaft und Medizin sind einige der zentralen Themen, auf die sich die neue Regierung fokussieren will. Den Unternehmen versprechen die Koalitionäre weniger Bürokratie – auch durch mehr Digitalisierung. Am Sozialstaat wollen SPD, Linke und Grüne nicht rütteln.
Am Freitag und Samstag hatten SPD, Linke und Grüne auf Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt, der in den Wochen davor ausgehandelt worden war. Das neue Kabinett wird von den Sozialdemokraten dominiert, die bei der Landtagswahl am 20. September 35,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten. Erstmals wird Mecklenburg-Vorpommern von einem Dreier-Bündnis regiert. Die SPD stellt die Ministerpräsidentin und den Staatskanzleichef und besetzt außerdem fünf Ministerposten. Das Wirtschaftsressort gibt sie dabei dem Parteilosen Wolfgang Blank, der das Amt bereits seit Dezember 2024 ausübt. Die Linke hat zwei Ministerien bekommen, die Grünen eines.
Das Koalitionsprogramm steht unter dem Titel „Zusammenhalt, Zuversicht, Zukunft“ und war in den vergangenen Wochen von den Verhandlungsdelegationen unter Führung von Schwesig, Müller und dem Fraktionschef und Landeschef der Linken, Hennis Herbst, erarbeitet worden. Maritime Wirtschaft, Ernährungswirtschaft und Medizin sind einige der zentralen Themen, auf die sich die neue Regierung fokussieren will. Den Unternehmen versprechen die Koalitionäre weniger Bürokratie – auch durch mehr Digitalisierung. Am Sozialstaat wollen SPD, Linke und Grüne nicht rütteln.
Mecklenburg-Vorpommern
Grüne und SPD stimmen Koalitionsvertrag zu
Bündnis90/Die Grünen und SPD in Mecklenburg-Vorpommern haben dem ausgehandelten Koalitionsvertrag für die erste rot-rot-grüne Landesregierung in dem Bundesland zugestimmt. Das Votum der Grünen auf einem Parteitag in Stralsund fiel – bei einer Enthaltung – einstimmig aus. Auch die SPD stimmte auf ihrem Parteitag in Güstrow der Vereinbarung zu. Die Linke hatte schon am Freitag grünes Licht gegeben. Der Vertrag soll noch am Abend im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald unterschrieben werden.
Berlin
Staatsanwaltschaft will Immunität von Krach aufheben lassen
Die Staatsanwaltschaft Hannover hat beantragt, die parlamentarische Immunität des Berliner SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Steffen Krach aufzuheben. Der Antrag an das Berliner Abgeordnetenhaus sei am Mittwoch bei der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz eingegangen, sagte Behördensprecher Oliver Eisenhauer der Deutschen Presse-Agentur. Wann und wie das Parlament den Antrag behandelt, blieb zunächst offen.
Seit der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses am 29. Oktober ruhen die Ermittlungen gegen Krach. Das Berliner Parlament hat Ermittlungen gegen seine Mitglieder grundsätzlich vorab genehmigt. Vor der Einleitung eines solchen Verfahrens muss die Parlamentspräsidentin informiert werden. Im Fall Krach liefen die Ermittlungen aber schon vor Beginn seines Mandats. Deshalb hält die Staatsanwaltschaft laut Eisenhauer eine gesonderte Aufhebung der Immunität für erforderlich.
Bei den Ermittlungen geht es um das Bieterverfahren zum Verkauf eines Klinikgeländes in Lehrte bei Hannover. Dabei sollen vertrauliche Informationen über ein Konkurrenzangebot an einen Bieter weitergegeben worden sein. Krach war damals Präsident der Region Hannover. Gegen ihn richten sich unter anderem Vorwürfe der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und der Vorteilsannahme. Krach weist die Vorwürfe zurück.
Gegen den früheren niedersächsischen SPD-Fraktionsvorsitzenden Stefan Politze, den SPD-Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic und einen Unternehmer wird weiter ermittelt. Auch Politze und Ahmetovic wiesen die Vorwürfe zurück. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Seit der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses am 29. Oktober ruhen die Ermittlungen gegen Krach. Das Berliner Parlament hat Ermittlungen gegen seine Mitglieder grundsätzlich vorab genehmigt. Vor der Einleitung eines solchen Verfahrens muss die Parlamentspräsidentin informiert werden. Im Fall Krach liefen die Ermittlungen aber schon vor Beginn seines Mandats. Deshalb hält die Staatsanwaltschaft laut Eisenhauer eine gesonderte Aufhebung der Immunität für erforderlich.
Bei den Ermittlungen geht es um das Bieterverfahren zum Verkauf eines Klinikgeländes in Lehrte bei Hannover. Dabei sollen vertrauliche Informationen über ein Konkurrenzangebot an einen Bieter weitergegeben worden sein. Krach war damals Präsident der Region Hannover. Gegen ihn richten sich unter anderem Vorwürfe der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und der Vorteilsannahme. Krach weist die Vorwürfe zurück.
Gegen den früheren niedersächsischen SPD-Fraktionsvorsitzenden Stefan Politze, den SPD-Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic und einen Unternehmer wird weiter ermittelt. Auch Politze und Ahmetovic wiesen die Vorwürfe zurück. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Berlin
Linke-Abgeordnete Emde soll Fraktion verlassen
Die Berliner Linke will die wegen ihrer Positionen zum Nahost-Konflikt umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde aus der Fraktion im Abgeordnetenhaus ausschließen. Ein entsprechender Antrag wird jetzt erarbeitet, wie der Fraktionsvorstand nach Angaben eines Sprechers beschloss. Dieser soll dann in der kommenden Woche in Vorstand und Fraktion entsprechend den satzungsgemäßen Fristen gestellt werden.
„Vanessa Emde hat in den vergangenen Wochen wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass sie die Grundlagen für die gemeinsame Arbeit der Fraktion nicht akzeptiert und beabsichtigt, sich nicht an die darin vereinbarten Regeln zu halten“, erklärte die Linke-Fraktionsspitze. „Damit hat sie das Vertrauen in die Verlässlichkeit gemeinsamer Vereinbarungen zerstört.“ Nun komme es darauf an, weiteren Schaden für die Arbeit der Fraktion abzuwenden.
Um Emde aus der Fraktion zu entfernen, müssten dem Antrag mindestens zwei Drittel der Mitglieder folgen. Ob es eine derart breite Mehrheit unter den Linke-Abgeordneten gibt, ist offen.
„Vanessa Emde hat in den vergangenen Wochen wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass sie die Grundlagen für die gemeinsame Arbeit der Fraktion nicht akzeptiert und beabsichtigt, sich nicht an die darin vereinbarten Regeln zu halten“, erklärte die Linke-Fraktionsspitze. „Damit hat sie das Vertrauen in die Verlässlichkeit gemeinsamer Vereinbarungen zerstört.“ Nun komme es darauf an, weiteren Schaden für die Arbeit der Fraktion abzuwenden.
Um Emde aus der Fraktion zu entfernen, müssten dem Antrag mindestens zwei Drittel der Mitglieder folgen. Ob es eine derart breite Mehrheit unter den Linke-Abgeordneten gibt, ist offen.
Anne Eberhard
Mecklenburg-Vorpommern
Rot-rot-grüne Koalitionsverhandlungen abgeschlossen
SPD, Linke und Grüne haben in Mecklenburg-Vorpommern die Verhandlungen über eine künftige Landesregierung abgeschlossen. Das teilte Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin Manuela Schwesig bei einer Pressekonferenz in Schwerin mit. „Das waren intensive Verhandlungen, meist bis spät in die Nacht“, sagte sie bei der Vorstellung des neuen Koalitionsprogramms unter dem Titel „Zusammenhalt, Zuversicht, Zukunft“.
Die wichtigsten Eckpunkte der Gespräche waren schon vor Abschluss der insgesamt vierwöchigen Koalitionsverhandlungen bekannt geworden. Demnach bleibt der Haushalt sozial orientiert und der Fokus auf dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, von denen sich die Landesregierung die Ansiedlung auch neuer Industriezweige verspricht. Durch die Gründung einer Landesförderbank will das neue Kabinett weitere Maßnahmen auf den Weg bringen.
Damit der Koalitionsvertrag in Kraft treten kann, muss die Basis von SPD, Linken und Grünen noch zustimmen. Die Parteitage sind am Freitag und Samstag angesetzt. Die Zustimmung der Parteien gilt als Formsache. Schon in der kommenden Woche will sich Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag wiederwählen lassen. Der laut Landesverfassung letztmögliche Termin dafür ist der 17. November.
Die wichtigsten Eckpunkte der Gespräche waren schon vor Abschluss der insgesamt vierwöchigen Koalitionsverhandlungen bekannt geworden. Demnach bleibt der Haushalt sozial orientiert und der Fokus auf dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, von denen sich die Landesregierung die Ansiedlung auch neuer Industriezweige verspricht. Durch die Gründung einer Landesförderbank will das neue Kabinett weitere Maßnahmen auf den Weg bringen.
Damit der Koalitionsvertrag in Kraft treten kann, muss die Basis von SPD, Linken und Grünen noch zustimmen. Die Parteitage sind am Freitag und Samstag angesetzt. Die Zustimmung der Parteien gilt als Formsache. Schon in der kommenden Woche will sich Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag wiederwählen lassen. Der laut Landesverfassung letztmögliche Termin dafür ist der 17. November.
Bei der Landtagswahl im September hatten SPD (35,5 Prozent) und Linke (6,5 Prozent) ihre bisherige Regierungsmehrheit in Schwerin verloren. Die AfD (38,2 Prozent) fand als stärkste Kraft allerdings keinen Koalitionspartner. Nun könnten SPD und Linke gemeinsam mit den Grünen (5,7 Prozent) die erste rot-rot-grüne Landesregierung bilden.
Carim Soliman
Sachsen-Anhalt
Linke schickt eigene Kandidatin zur Ministerpräsidenten-Wahl
Bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt wird neben Ulrich Siegmund von der AfD auch Linken-Fraktionschefin Eva von Angern antreten. Nach dem Landesvorstand entschied auch die Fraktion, dass von Angern für die ersten beiden Wahlgänge antritt, sagte Linken-Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter Hendrik Lange.
„Wir verbinden mit der Kandidatur ganz klar eine politische Alternative zur AfD. Wir verbinden damit auch unsere Forderung und unser Engagement für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, für soziale Sicherheit und die Bezahlbarkeit des Lebens.“Hendrik Lange, Landesvorsitzender Die Linke in Sachsen-Anhalt
Von Angern sagte, mit ihrer Kandidatur wolle sie ein Zeichen setzen gegen die Spaltung des Landes. „Wir sind nicht das Kaninchen vor der Schlange.“ Ihre Kandidatur sei auch ein Angebot an die demokratischen Fraktionen. Von Angern war im Landtagswahlkampf Spitzenkandidatin der Linken gewesen. Die 49-jährige Juristin ist seit 2002 Mitglied des Landtags in Sachsen-Anhalt.
Siegmund hatte angekündigt, sich im Dezember der Wahl zum Ministerpräsidenten zu stellen. Mit ihm als Spitzenkandidaten hatte die AfD die Landtagswahl im September mit knapp 44 Prozent deutlich vor der CDU gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Die AfD hat im neuen Landtag 39 der 83 Sitze, die Linke 8. Auf das Amt der Ministerpräsidentin hätte von Angern nur eine Chance, wenn CDU, SPD, Grüne, BSW und Linke gemeinsam für sie stimmen würden. Das gilt als unwahrscheinlich.
Sachsen-Anhalt
Siegmund schließt mehrere Wahlgänge nicht mehr aus
Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund schließt nicht mehr aus, bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt gegebenenfalls in einem zweiten oder dritten Wahlgang anzutreten. „Möglicherweise müssen wir die Gemengelage neu bewerten. Ob ich dann ein zweites oder drittes Mal antrete – oder ein anderer –, das werden wir sehen“, sagte Siegmund der Magdeburger Volksstimme. Entscheidend sei, „dass ich meine Glaubwürdigkeit nicht verliere“.
Siegmund möchte sich im Dezember im Magdeburger Parlament zur Wahl stellen. Er ist dabei auf drei Stimmen aus anderen Reihen angewiesen. Die CDU-Fraktion hat beschlossen, bei der Wahl den Saal zu verlassen. Das BSW beabsichtigt, sich zu enthalten. Damit ist offen, wie Siegmund zu einer Mehrheit kommt. Ursprünglich hatte der AfD-Politiker angekündigt, nur in einem Wahlgang antreten zu wollen.
Nun betonte Siegmund, seine Aussage sei erfolgt, bevor die CDU entschieden habe, den Saal zu verlassen. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man Geschäftsordnungstricks anwendet oder einfach weglaufen will, um die demokratischen Entscheidungen des Volks in Sachsen-Anhalt verächtlich zu machen“, so der AfD-Politiker. „Das ist ein Umstand, den ich bewerten muss. Deshalb will ich nicht alles einhundertprozentig in Stein meißeln.“
Gelingt die Wahl eines Regierungschefs im ersten Wahlgang nicht, muss innerhalb von sieben Tagen ein zweiter Wahlgang stattfinden. Scheitert auch dieser, stimmt der Landtag innerhalb weiterer 14 Tage darüber ab, ob die Wahlperiode vorzeitig beendet wird. Wird dies nicht beschlossen, findet unverzüglich ein dritter Wahlgang statt, in dem nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig ist.
Siegmund möchte sich im Dezember im Magdeburger Parlament zur Wahl stellen. Er ist dabei auf drei Stimmen aus anderen Reihen angewiesen. Die CDU-Fraktion hat beschlossen, bei der Wahl den Saal zu verlassen. Das BSW beabsichtigt, sich zu enthalten. Damit ist offen, wie Siegmund zu einer Mehrheit kommt. Ursprünglich hatte der AfD-Politiker angekündigt, nur in einem Wahlgang antreten zu wollen.
Nun betonte Siegmund, seine Aussage sei erfolgt, bevor die CDU entschieden habe, den Saal zu verlassen. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man Geschäftsordnungstricks anwendet oder einfach weglaufen will, um die demokratischen Entscheidungen des Volks in Sachsen-Anhalt verächtlich zu machen“, so der AfD-Politiker. „Das ist ein Umstand, den ich bewerten muss. Deshalb will ich nicht alles einhundertprozentig in Stein meißeln.“
Gelingt die Wahl eines Regierungschefs im ersten Wahlgang nicht, muss innerhalb von sieben Tagen ein zweiter Wahlgang stattfinden. Scheitert auch dieser, stimmt der Landtag innerhalb weiterer 14 Tage darüber ab, ob die Wahlperiode vorzeitig beendet wird. Wird dies nicht beschlossen, findet unverzüglich ein dritter Wahlgang statt, in dem nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig ist.
Die AfD-Spitze setzt darauf, dass Siegmund erster AfD-Ministerpräsident in Deutschland wird. „Der Ulrich Siegmund wird Ministerpräsident“, so Parteichefin Alice Weidel vor einigen Wochen. Ob im „im ersten, zweiten oder dritten Wahlgang, das ist uns völlig egal“.
Siegmund ist zurückhaltender. „Ich könnte es mir leicht machen und sagen: Ich rutsche in einem dritten Wahlgang irgendwie durch. Doch das birgt ein hohes Risiko“, sagte er. „Abgeordnete anderer Fraktionen könnten mich mit Stimmenthaltung zwar ins Amt bringen – mich dann aber bei wichtigen Vorhaben gegen die Wand laufen lassen. Und das würde auch den Erfolg der AfD bundesweit gefährden. Wir haben jetzt eine historische Chance, die ich nicht wegen eines Postens aufs Spiel setzen kann. Deswegen muss ich abwägen.“
Siegmund ist zurückhaltender. „Ich könnte es mir leicht machen und sagen: Ich rutsche in einem dritten Wahlgang irgendwie durch. Doch das birgt ein hohes Risiko“, sagte er. „Abgeordnete anderer Fraktionen könnten mich mit Stimmenthaltung zwar ins Amt bringen – mich dann aber bei wichtigen Vorhaben gegen die Wand laufen lassen. Und das würde auch den Erfolg der AfD bundesweit gefährden. Wir haben jetzt eine historische Chance, die ich nicht wegen eines Postens aufs Spiel setzen kann. Deswegen muss ich abwägen.“
Carim Soliman
Berlin
Gysi über Emde: „Ich hoffe, dass wir sie ausschließen“
Der Linken-Politiker Gregor Gysi befürwortet einen Ausschluss der umstrittenen Berliner Abgeordneten Vanessa Emde aus der Linksfraktion. „Ich hoffe, dass wir sie ausschließen“, sagte das Partei-Urgestein im Podcast des Journalisten Paul Ronzheimer über seine Berliner Kollegin.
Emde hat im Zusammenhang mit Israel wiederholt gesagt, das Völkerrecht sehe kein Existenzrecht für Staaten vor. Auf „Zweifel am Existenzrecht Israels“ angesprochen entgegnete Gysi im Ronzheimer-Podcast: „Das ist antisemitisch und vor allen Dingen indiskutabel für meine Partei.“ Das Existenzrecht Israels markiere für ihn eine Grenze, sagte der 78-Jährige. „Wir brauchen rote Linien, die man nicht überschreiten darf.“
Am Samstag vergangener Woche hatte Emde am Rande des Linke-Parteitags an einer Kundgebung gegen den Kurs ihrer eigenen Parteispitze teilgenommen. Die Fraktionsspitze hatte schon zuvor erklärt, es gebe keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Emde droht der Ausschluss aus der Fraktion – dafür müssten aber zwei Drittel der Linke-Abgeordneten zustimmen. Ob eine so klare Mehrheit dahintersteht, gilt nicht als sicher.
Emde hat im Zusammenhang mit Israel wiederholt gesagt, das Völkerrecht sehe kein Existenzrecht für Staaten vor. Auf „Zweifel am Existenzrecht Israels“ angesprochen entgegnete Gysi im Ronzheimer-Podcast: „Das ist antisemitisch und vor allen Dingen indiskutabel für meine Partei.“ Das Existenzrecht Israels markiere für ihn eine Grenze, sagte der 78-Jährige. „Wir brauchen rote Linien, die man nicht überschreiten darf.“
Am Samstag vergangener Woche hatte Emde am Rande des Linke-Parteitags an einer Kundgebung gegen den Kurs ihrer eigenen Parteispitze teilgenommen. Die Fraktionsspitze hatte schon zuvor erklärt, es gebe keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr mit ihr. Emde droht der Ausschluss aus der Fraktion – dafür müssten aber zwei Drittel der Linke-Abgeordneten zustimmen. Ob eine so klare Mehrheit dahintersteht, gilt nicht als sicher.