AfD erwägt frühere Ministerpräsidentenwahl

In Sachsen-Anhalt könnte es früher als gedacht zu einer Wahl des Ministerpräsidenten kommen. Bislang hatte die AfD dafür die Landtagssitzung am 15. Dezember ins Auge gefasst, nun könnte sie bereits am 8. Dezember ein Sonderplenum beantragen. Über die Pläne hatte zuerst die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, die Entscheidung soll demnach Anfang kommender Woche getroffen werden. AfD-Sprecher Patrick Harr antwortete der Süddeutschen Zeitung auf Nachfrage mit dem AfD-Wahlkampfmotto: "Alles ist möglich".



AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund braucht für eine Wahl zum Regierungschef in den ersten beiden Wahlgängen eine absolute Mehrheit. Dafür fehlen der AfD drei Stimmen. Das BSW hat erklärt, sich bei der Wahl zu enthalten, 14 von 15 CDU-Abgeordneten wollen den Saal verlassen. SPD und Grüne wollen mit Nein stimmen, die Linke hat bereits ihre Fraktionschefin Eva von Angern als Gegenkandidatin ausgerufen.



Halten sich alle Fraktionen an ihren vorab verkündeten Plan, bekommt Siegmund keine absolute Mehrheit. Scheitern die ersten beiden Wahlgänge, muss der Landtag anschließend über Neuwahlen abstimmen. Auch dafür braucht es die absolute Mehrheit. Sollte sich der Landtag dann nicht auflösen, findet ein dritter Wahlgang statt. Dann reicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Wahl zum Ministerpräsidenten. Es würde also für eine Wahl von Siegmund reichen, wenn sich außer den fünf BSW-Abgeordneten ein weiterer enthält.



Siegmund hatte zunächst angekündigt, nur im ersten Wahlgang anzutreten, diese Aussage hat er inzwischen abgeschwächt und auch weitere Wahlgänge nicht mehr ausgeschlossen. Am Dienstag sagte er: "Ich gehe davon aus, dass es nur einen Wahlgang geben wird". Um eine Sondersitzung des Landtags einzuberufen, braucht es das Votum von einem Viertel der Abgeordneten. Die AfD kann dies aus eigener Kraft tun, sie stellt 39 der 83 Abgeordneten.