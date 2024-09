Von Marcel Laskus, Erfurt

Beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) konnten sie sich seit Wochen darauf einstellen, dass sie triumphieren würden an diesem Sonntag. Und so bricht die Freude um 18 Uhr nicht völlig überraschend auf der Wahlparty hervor. Applaus, kehlige Wuhu-Rufe und Gläserklirren, das alles gab es im Dompalais, einem Tagungsgebäude in der Erfurter Altstadt, als der erste Balken an der Wand zu sehen war. Kurz darauf trat eine von so viel Aufmerksamkeit noch nicht ganz abgebrühte Katja Wolf auf die Bühne und atmete erst mal durch. „Ich habe Gänsehaut“, sagte die 48-Jährige, die für das BSW in Thüringen als Spitzenkandidatin antrat. „Das ist ein historischer Moment.“