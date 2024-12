Diese Woche ist von gleich zwei Ministerpräsidenten-Wahlen geprägt: Am Mittwoch hat der Brandenburger Landtag im zweiten Wahlgang Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wiedergewählt. Am Donnerstag soll Mario Voigt (CDU) im Thüringer Landtag bestätigt werden. Dort sind die Mehrheitsverhältnisse noch komplizierter als in Brandenburg. Droht in Thüringen ein ähnlicher Eklat wie vor vier Jahren, als sich Thomas Kemmerich (FDP) mit Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten wählen ließ? Oder haben sich die Abgeordneten im demokratischen Lager diesmal besser vorbereitet?