Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat sich am Sonntagabend ein knapper Sieg der SPD abgezeichnet. Einer ersten Hochrechnung zufolge landete die Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke bei etwas mehr als 30 Prozent und liegt damit leicht vor der AfD, die mit etwa 29 Prozent rechnen konnte. Die CDU hingegen, die vor einigen Wochen noch etwa gleichauf mit den Sozialdemokraten lag, stand vor einer deutlichen Niederlage; sie schnitt der Hochrechnung zufolge bei etwa zwölf Prozent ab. Sie kann damit nicht an die Erfolge anknüpfen, die sie Anfang September bei den Landtagswahlen in Sachsen (Platz eins) und Thüringen (Platz zwei) erzielte. Dies lässt sich auch als Niederlage für den kürzlich zum Kanzlerkandidaten ausgerufenen CDU-Chef Friedrich Merz werten. Das erst vor wenigen Monaten gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht wurde in etwa so stark wie die CDU.

Die Grünen mussten am frühen Sonntagabend um den Einzug in das Landesparlament bangen. 2019 hatte die Partei in Brandenburg noch 10,8 Prozent erzielt und zusammen mit SPD und CDU die bisherige Regierung gestellt. Die FDP verpasste wie schon 2019 den Sprung in den Landtag; das gleiche Schicksal droht auch den Freien Wählern und der Linken.

Woidke spricht von einer „Aufholjagd“

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dürfte damit sein Ziel erreicht haben. Er sprach von einer „Aufholjagd, wie es sie in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben hat“. Er hatte die Abstimmung zu einer Art Schicksalswahl zugespitzt. Es gehe darum zu verhindern, dass die in Teilen rechtsextreme AfD stärkste Partei werde. An dieses Ziel knüpfte Woidke auch seine eigene politische Karriere: Er hatte vor der Wahl angekündigt, nur dann Ministerpräsident bleiben zu wollen, wenn die SPD vor der AfD landet.

Diese Zuspitzung dürfte sich auch positiv auf die Wahlbeteiligung ausgewirkt haben. Ersten Berechnungen zufolge lag sie bei etwa 73 Prozent und damit deutlich höher als bei der letzten brandenburgischen Landtagswahl 2019, als 61,3 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt hatten.

Die Landtagswahl wird auch im politischen Berlin nachhallen. Insbesondere für die Kanzlerpartei SPD ist das Ergebnis von größter Bedeutung; sie hat seit der Wende durchgehend in Potsdam regiert. Zuletzt hatten die Sozialdemokraten zahlreiche Niederlagen eingefahren: Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Anfang September landeten sie nur knapp oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde, bei der Europawahl im Mai erzielten sie mit 13,9 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte.

Diese Serie von Niederlagen hatte – gepaart mit schlechten Umfragewerten im Bund und dem Dauerstreit in der Ampelkoalition – zuletzt dazu geführt, dass der innerparteiliche Druck auf Kanzler Olaf Scholz immer größer wurde. Inzwischen wird inner- wie außerhalb der SPD darüber diskutiert, ob Scholz tatsächlich der richtige Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2025 ist oder ob er dem in der Bevölkerung deutlich beliebteren Verteidigungsminister Boris Pistorius den Vortritt lassen sollte.

Das Ergebnis wird Auswirkungen in Berlin haben

Offiziell will die SPD ihren Kanzlerkandidaten im Juni 2025 küren; nach jetzigem Stand droht ihr dabei eine ähnliche Debatte wie der Union im Bundestagswahlkampf 2021. Der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatten damals lange öffentlich um die Kandidatur gestritten; Beobachter machen den Streit mitverantwortlich für die damalige Wahlschlappe der Union.

Auch die äußerst schwachen Ergebnisse der Grünen und der FDP dürften den Betrieb in der Bundesregierung weiter verkomplizieren und zusätzliche Unruhe in den Parteien auslösen. Der Ampelkoalition stehen ohnehin schwierige Monate bevor. Rund um die anstehenden Entscheidungen zum Bundeshaushalt und beim geplanten Rentenpaket droht neuer Streit insbesondere zwischen Sozialdemokraten und FDP; die Liberalen setzten sich zuletzt wohl auch angesichts schlechter Umfragewerte immer deutlicher von SPD und Grünen ab. Ein Koalitionsbruch gilt als möglich. Sollte eine Einigung etwa beim Haushalt nicht zustande kommen, könnte sich Scholz gezwungen sehen, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen.

Aus der Unbeliebtheit der Ampelregierung im Bund hatte Brandenburgs amtierender Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Woidke im Wahlkampf Konsequenzen gezogen. Gemeinsame Auftritte mit Scholz lehnte er ab, und er betonte vielfach, die Landtagswahl sei kein Votum über die Bundespolitik.