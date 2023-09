In Berlin sollen demnächst auch 16- und 17-Jährige das Landesparlament mitwählen dürfen. Der Senat beschloss am Dienstag einen Gesetzentwurf zur Senkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre. Dieser soll nun im Abgeordnetenhaus weiter beraten und auch beschlossen werden. "Ich hoffe, dass die neue Regelung sehr, sehr schnell im Abgeordnetenhaus umgesetzt wird", sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Sie bezeichnete das Vorhaben als Beitrag zur Stärkung der Demokratie. Jüngere könnten so ihre Zukunft besser mitgestalten. Ziel sei auch, mehr Menschen für Politik zu interessieren. Auf Landesebene ist das bisher nur in Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein möglich. Die Neuregelung solle auch für die Teilnahme an Volksbegehren und Volksentscheiden gelten.