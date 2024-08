Wie der Anschlag von Solingen die Landtagswahlen beeinflussen könnte

Die tödliche und mutmaßlich islamistische Messerattacke in Solingen hat in Deutschland eine neue Asyldebatte ausgelöst. Wie diese Debatte von den einzelnen Parteien geführt wird, dürfte auch für die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am kommenden Sonntag eine Rolle spielen. In der Befürchtung, dass die Debatte der AfD zugutekommt, dürften Politiker anderer Parteien so kurz vor den Landtagswahlen bemüht sein, sich mit Forderungen nach einer härteren Asylpolitik und schärferen Waffengesetzen bei den Wählerinnen und Wählern zu profilieren.



CDU-Chef Friedrich Merz etwa hatte einen Aufnahmestopp von Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan gefordert. Dem Kanzler schlug er bei einem gemeinsamen Gespräch am Dienstag eine Neuausrichtung der Migrationspolitik vor - notfalls auch ohne die Ampel-Partner Grüne und FDP, was der Forderung nach einem Koalitionsbruch gleichkommt. Politiker der Grünen und der SPD werfen dem Oppositionsführer nun vor, die Debatte aus Wahlkampfgründen anzuheizen.



Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sagte den TV-Sendern RTL und ntv, er verstehe diese Strategie zu einem gewissen Grad: "Aber mein Wunsch wäre schon, dass wir jetzt hier nicht Parteipolitik machen." Merz unterschlage, dass Gesetzesänderungen im Asylbereich mit den Grünen zusammen beschlossen worden seien. Außerdem lenke er davon ab, dass es im Kontext des Anschlages von Solingen gar nicht um eine Gesetzeslücke, sondern um die mangelnde Anwendung von Regeln durch Behörden gegangen sei. Kritik an Merz kam auch von weiteren Grünen. Kritisch äußerte sich auch SPD-Innenpolitiker Dirk Wiese. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Aufforderung zum Koalitionsbruch sei doch eher den Landtagswahlen am Sonntag geschuldet. "Dies bedauere ich sehr. Es wird der aktuellen Aufgabe nicht gerecht", sagte er. FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich hingegen offen für Merz' Vorschläge. Er sagte der Bild: "Die FDP steht zu überparteilichen Anstrengungen bereit, neuen Realismus in der Migration von Bund und Ländern konsequent durchzusetzen. Die Vorschläge von Herrn Merz zur Migration decken sich stark mit denen der FDP."



Bundeskanzler Olaf Scholz betonte unterdessen, dass das individuelle Recht auf Asyl in Deutschland erhalten bleibe. "Das steht in unserem Grundgesetz. Und das wird niemand mit meiner Unterstützung infrage stellen", sagte der SPD-Politiker im ZDF-Heute Journal - wenige Stunden nach dem Gespräch mit CDU-Chef Friedrich Merz. Er hatte nach der Tat in Solingen eine schnelle Verschärfung des Waffenrechts angekündigt.