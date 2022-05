Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Etwa 2,3 Millionen Menschen konnten in Schleswig-Holstein ihre Stimme abgeben.

Das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein ist eindeutig: Daniel Günther soll Ministerpräsident bleiben. Er gewinnt in allen Altersgruppen deutlich hinzu, die Grünen punkten vor allem bei den Jungen. Die SPD ist der große Wahlverlierer. Eine Analyse in Grafiken.