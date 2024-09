Demonstrationen am Tag vor den Wahlen

Vor den Landtagswahlen haben zahlreiche Bündnisse und Organisationen in Sachsen und Thüringen Demonstrationen angemeldet. Viele der Veranstaltungen hatten Vielfalt zum Thema.



In Erfurt beteiligten sich bis zum späten Nachmittag mehr als 3000 Menschen an einer Protestaktion gegen die AfD. Der Demonstrationszug, zu dem das Bündnis „Auf die Plätze“ aufgerufen hat, bewegte sich durch die Innenstadt zum Domplatz, auf dem die AfD ihre Kundgebung zum Wahlkampfabschluss abhalten wollte. Dort wurde neben AfD-Rechtsaußen und Spitzenkandidat Björn Höcke auch die Bundesvorsitzende Alice Weidel erwartet. Etwa 1 300 AfD-Anhänger kamen zu der Kundgebung. Die Teilnehmerzahlen auf beiden Seiten könnten noch steigen, hieß es von der Polizei. Mehrere Teilnehmer des Bündnisses „Auf die Plätze“ sind der Polizei zufolge vermummt gewesen. Das verstoße gegen das Versammlungsgesetz. Zum Teil hätten die Betroffenen die Vermummung nach Ansprachen abgelegt.



Weidel sagte in Richtung der Demonstranten, die sich mit Trillerpfeifen und Sprechchören bemerkbar machten, die AfD werde die Antifa „als terroristische Vereinigung verbieten“, wenn sie in die Regierung komme. Am Sonntag könnten die AfD in Thüringen und Sachsen und in einigen Wochen in Brandenburg Geschichte schreiben, wenn sie die Wahl gewinne, sagte Weidel. „Machen wir den Osten blau, dass alle ihr blaues Wunder erleben.“ AfD-Anhänger riefen immer wieder „Ost-, Ost-, Ostdeutschland“, aber auch „abschieben, abschieben“. Höcke warf den anderen Parteien vor, ihnen sei „das Volk verloren gegangen“.



Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie wurde nach Angaben eines Sprechers von Beamten aus Hessen, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. In einer Bilanz sprach die Polizei am Abend von 19 Strafanzeigen, die bei den verschiedenen Veranstaltungen aufgenommen worden seien. Bei der AfD-Versammlung soll mehrfach der Hitler-Gruß gezeigt worden sein. "Es wurden Zeugen festgestellt und ein Strafverfahren von Amtswegen eingeleitet", teilte die Polizei Thüringen am Abend auf X mit.