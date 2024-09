Die AfD will in die Regierungen

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla äußert sich im ZDF sichtlich erfreut über die Prognosen zu den Landtagswahlen. In Sachsen habe man ein sehr gutes Ergebnis erzielt, in Thüringen ein "sensationelles". Die Wähler seien in beiden Ländern für einen Politikwechsel. "Wir haben einen klaren Regierungsauftrag", sagt er in Bezug auf Thüringen. Er äußert außerdem die Hoffnung, dass man die CDU auch in Sachsen im Verlauf des Abends noch überflügeln könne. Die Grünen nennt Chrupalla die "gefährlichste Partei Deutschlands" und zeigt sich zuversichtlich, dass diese womöglich sowohl in Thüringen als auch in Sachsen nicht den Sprung in den Landtag schaffen.



Alice Weidel, ebenfalls Vorsitzende der AfD, beansprucht für ihre Partei eine Regierungsbeteiligung in Thüringen und Sachsen. "Unter normalen Umständen, um bei den Gepflogenheiten in diesem Land zu bleiben, sondiert die stärkste Partei, und das ist die AfD", sagte Weidel in der ARD mit Blick auf Thüringen. "Der Wähler möchte, dass die AfD an einer Regierung beteiligt wird. Wir binden 30 Prozent der Wähler in beiden Bundesländern, und ohne uns ist eine stabile Regierung auch überhaupt gar nicht mehr möglich.