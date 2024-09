Söder: Die CDU muss nun in den sauren Apfel beißen

Am Tag nach den Landtagswahlen hat sich nun auch der CSU-Chef zu den Ergebnissen geäußert. Markus Söder betont, dass das gute Abschneiden der AfD in Thüringen und Sachsen eine "Zäsur" in der deutschen Nachkriegsgeschichte darstelle. „Auch wenn sich das durch Umfragen angedeutet hat: Wenn das Wahlergebnis real wird, dann spürt man erst mal, was sich in Deutschland verändert hat“, sagt der bayerische Ministerpräsident dem Sender Bayern 2.



Ähnlich hatte sich auch die Grünen-Spitze schon am Wahlabend geäußert. Mit der will Söder ja nichts zu tun haben - und in der weiteren Analyse differieren dann beide Seiten auch wieder deutlich. Denn Söder sieht die Stärke der AfD in der Schwäche der Koalition von SPD, Grünen und FDP begründet: „Die Ampel ist eine rauchende Ruine im Osten. Und deswegen ist das jetzt schon ein Einschnitt tiefgreifender Art in die deutsche Parteiengeschichte und Nachkriegsgeschichte, mit dem man sich intensiv auseinandersetzen muss.“



Söder äußerte sich nicht näher dazu, wie die CDU mit dem BSW und den Linken umgehen soll, mit denen sie eigentlich nicht zusammenarbeiten will, nun aber womöglich muss, um eine Regierungsmehrheit in beiden Ländern zu finden. Ziel müsse nun sein, eine stabile Regierung zu bilden, „die dann auch etwas leisten kann“, sagt Söder. Die Chance dazu habe in beiden Ländern die CDU. Dafür müsse sie in den sauren Apfel beißen. Die Vorbehalte gegen eine Kooperation mit der Linken und dem BSW seien nachvollziehbar, sagt Söder. Das sei normalerweise völlig unvorstellbar. „Nur: Das Unvorstellbare ist gestern demokratische Realität geworden.“